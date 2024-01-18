Лавров дал совет Западу по «защите демократии» на Украине

Глава МИД Лавров: Западным политикам нужно читать законы Украины прежде, чем говорить о демократии

Tекст: Вера Басилая

Лавров усомнился в наличии совести у канцлера Германии Олафа Шольца, министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона из-за их заявлений о защите Украиной «европейских, демократических ценностей», передает ТАСС.

Он призвал политиков почитать украинские законы по запрету русского языка, образования, всего русского и по поощрению идеологии и практики нацизма, когда там батальоны со свастикой и нашивками дивизий СС маршируют. Министр считает, что надо бороться с такими «европейскими ценностями» и по линии официальной дипломатии, и по линии народной, парламентской дипломатии, и по линии журналистского сообщества.

Ранее Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский врал мировому сообществу с трибуны Всемирного экономического форума в Давосе о ситуации на Украине после 2014 года.