СК заочно предъявил обвинение экс-главе Минфина и бывшему главе нацбанка Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

В СК пояснили, что обвинение предъявлено ряду бывших членов Совета национальной безопасности Украины. В частности, речь идет об экс-министре финансов Украины Александре Шлапаке и бывшем главе Нацбанка страны Степане Кубиве, передает ТАСС.

По данным СК, они принимали решение о проведении так называемой антитеррористической операции в Донбассе, обвиняемые обеспечивали ее финансирование за счет средств госбюджета.

Действия Кубивы и Шлапака, по данным ведомства, привели к многочисленным обстрелам населенных пунктов ЛНР и ДНР, в результате которых были ранены или погибли более 900 человек. На данный момент принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.

Помимо этого, Следственный комитет предъявил заочные обвинения еще 68 иностранным гражданам из семи государств, участвующим в СВО на стороне Украины.

Сейчас расследуются уголовные дела в отношении 591 иностранного гражданина из 46 стран. Большинство их них являются гражданами США, Канады, Грузии, Израиля, Великобритании, Германии, Литвы и Латвии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что суды в РФ приговорили к длительным срокам лишения свободы за совершенные злодеяния более 200 представителей украинских вооруженных формирований.