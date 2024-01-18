Дерипаска: В Европе больше нет желающих вкладываться в братскую бойню на Украине

Tекст: Ольга Никитина

Дерипаска в своем Telegram-канале проанализировал дискуссию на полях Всемирного экономического форума в Давосе. По его словам, лишь «пара-тройка сбитых политических «летчиков», которые находятся на закате своей политической карьеры, продолжают поддерживать украинский конфликт.

Кроме того, он отметил, что конфискация замороженных российских активов стала бы слишком рискованной и непредсказуемой для страны, которая решилась бы на этот шаг. Причем, подчеркнул Дерипаска, в этом случае прикрыться коллективной ответственностью бы не получилось.

Нынешняя украинская команда окончательно утратит легитимность в марте, и Запад хочет побыстрее понять, кто будет новыми политиками, которые смогут принести долгосрочную стабильность на европейский континент, заключил бизнесмен.

Ранее Дерипаска заявлял, что разрешение конфликта на Украине произойдет не раньше мая 2025 года.