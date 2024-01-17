Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.10 комментариев
Умер сыгравший Сталина в фильме «Зоя» актер Вонтов
Умер сыгравший Сталина в фильме «Зоя» актер Александр Вонтов
Заслуженный артист России Александр Вонтов, сыгравший роль Иосифа Сталина в фильме о Зое Космодемьянской, умер в возрасте 73 лет в Петербурге, сообщил Театр им. Комиссаржевской, где актер служил с 1977 года.
О дате и месте прощания с артистом пока не сообщается, передает РИА «Новости».
Актер был принят в театр в 1977 году. В театре он сыграл более 80 ролей.
Ранее сообщалось о смерти актера Адылбека Атыхаева, сыгравшего в нескольких фильмам франшизы «Елки».