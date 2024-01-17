Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.9 комментариев
В Госдуму внесли проект о выдаче ВНЖ иностранцам – представителям коренных народов России
Депутаты от партии «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Кузнецов и Тимур Каноков внесли в Госдуму законопроект об упрощенном получении вида на жительство (ВНЖ) без получения разрешения на временное проживание для иностранцев – представителей коренных народов России.
Проект предлагает внести изменения в статью закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Предлагается выдавать ВНЖ без получения разрешения на временное проживание «иностранному гражданину, являющемуся представителем коренных народов РФ (исторически проживающих на территории РФ), или имеющему таких родителей», передает ТАСС.
В пояснительной записке отмечается, что, по информации из открытых источников, порядка 20 млн человек, проживающих за пределами России, считают русский родным языком, а также являются представителями народов, исторически проживающих на территории России.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России иностранцев и лиц без гражданства, родившихся и проживавших в Крыму до 18 марта 2014 года.