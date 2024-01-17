Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.8 комментариев
В штабе Путина назвали срок подачи подписей в его поддержку в ЦИК
Машков: Подписи в поддержку Путина представят в ЦИК на следующей неделе
Сопредседатель штаба кандидата на пост президента России Владимира Путина, народный артист Владимир Машков сообщил, что собранные в поддержку действующего главы государства подписи будут переданы в Центризбирком на следующей неделе.
«На следующей неделе мы готовы предоставить все подписи [в вашу поддержку] в Центральную избирательную комиссию», – сказал Машков в ходе визита Путина в штаб, передает ТАСС.
В среду президент России Владимир Путин впервые приехал в свой предвыборный штаб, чтобы пообщаться с волонтерами и сопредседателями.