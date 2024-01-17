Глава ОКР заявил о стыде за нахождение фехтовальщика Бида в сборной России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, он знаком с родителями Биды и их жаль из-за того, что сейчас происходит вокруг их сына, передает ТАСС. Поздняков добавил, что Бида и его супруга совершили необдуманный и неправильный поступок, а ему, как фехтовальщику стыдно за то, что эти спортсмены были в сборной по фехтованию, когда я работал в федерации

Он добавил также, что из них раскручивают образ классического диссидента от спорта, но жизнь расставит все на свои места, и, если они совершили нарушение, которое регламентируется российским законодательством, они «рано или поздно за него понесут ответственность».

Супруги Бида переехали в США и живут в Калифорнии. Они, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, выступили на чемпионате США без согласия российской стороны.

Ранее Бида решил получить американское гражданство и выступить за команду США на Играх в Париже.

Напомним, МВД России объявило в розыск по уголовной статье шпажистов Сергея и Виолетту Бида, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.