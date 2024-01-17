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На БАЭС заявили о строительстве энергоблока на быстрых нейтронах в 2027 году
Директор БАЭС Сидоров: Строительство энергоблока на быстрых нейтронах начнется в 2027 году
На Белоярской атомной электростанции в 2027 году планируется строить энергоблок с ядерным реактором на быстрых нейтронах БН-1200М, сообщил директор станции Иван Сидоров.
Бетон в фундамент, согласно дорожной карте, планируется залить в фундамент в 2027 году, сказал Сидоров в интервью корпоративной газете БАЭС «Быстрый нейтрон», передает РИА «Новости».
Он отметил, что работы по новому энергоблоку №5 станции с реактором БН-1200М проходят согласно графику. Определена площадка под него, прошли общественные слушания по размещению, проводятся инженерные изыскания, бурятся скважины.