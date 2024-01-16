На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Путин объяснил причины возвращения уехавших за границу россиян
Путин: Все больше уехавших россиян мечтают вернуться на родину
Все больше граждан России, которые уехали из страны по разным соображениям, мечтают вернуться обратно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.
«Я имею к этому отношение, бумаги соответствующие подписываю: все больше и больше [есть] желающих вернуться на родину из тех, кто уехал. Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Это стало уже вещью бытовой, обыденной», – приводит его слова ТАСС.
Из-за этого многие из тех, кто «когда-то уехал по разным соображениям», возвращаются или думают вернуться, отметил Путин. «Очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными, нормальными человеческими ценностями», – отметил он.
Ранее Путин заявил, что уехавшим за границу деятелям культуры лучше заниматься своим делом там, чем «капать на мозги» российским гражданам и продвигать нетрадиционные ценности.