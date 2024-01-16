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    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

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    3 комментария
    16 января 2024, 19:38

    Путин объяснил причины возвращения уехавших за границу россиян

    Путин: Все больше уехавших россиян мечтают вернуться на родину

    Путин объяснил причины возвращения уехавших за границу россиян
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Все больше граждан России, которые уехали из страны по разным соображениям, мечтают вернуться обратно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.

    «Я имею к этому отношение, бумаги соответствующие подписываю: все больше и больше [есть] желающих вернуться на родину из тех, кто уехал. Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Это стало уже вещью бытовой, обыденной», – приводит его слова ТАСС.

    Из-за этого многие из тех, кто «когда-то уехал по разным соображениям», возвращаются или думают вернуться, отметил Путин. «Очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными, нормальными человеческими ценностями», – отметил он.

    Ранее Путин заявил, что уехавшим за границу деятелям культуры лучше заниматься своим делом там, чем «капать на мозги» российским гражданам и продвигать нетрадиционные ценности.

    16 января 2024, 18:46
    Путин счел угрозой безопасности России депортацию русских из Прибалтики
    Путин счел угрозой безопасности России депортацию русских из Прибалтики
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Латвии и других государств Прибалтики «выбрасывают за кордон» русских людей, что оказывает прямое влияние на безопасность России, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «То, что сейчас происходит в Латвии, в других Прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон. Понимаете, это же очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны», – сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России, передает РИА «Новости».

    Глава государства также вспомнил слова бывшего президента Чешской республики о том, что конфликт на Украине начался еще в 2008 году после принятия решения о том, что двери НАТО открыты для этой страны.

    «Совсем недавно бывший президент Чешской республики сказал очень откровенную вещь, очень важную, публично сказал... война на Украине, сказал он, началась не в феврале 2022 года, а летом 2008-го, когда было принято решение об открытии для Украины и Грузии дверей в НАТО», – сказал Путин. Он подчеркнул, что это решение «в корне меняло ситуацию в Восточной Европе и с точки зрения обеспечения безопасности России».

    Ранее в Латвии россиянам разослали новые предупреждения с угрозой депортации.

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    16 января 2024, 17:48
    Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях»

    Путин заявил о разных ценностях бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях»

    Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Участников специальной военной операции (СВО) важно привлекать к работе в муниципалитетах, у них правильно выстроены ценности и жизненные приоритеты, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

    «Конечно, надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях, здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты, ценности другие», – приводит его слова ТАСС.

    В декабре 2023 года блогер Настя Ивлеева организовала в московском клубе «Мутабор» «голую» вечеринку, которую суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений. На ней отметились несколько знаменитостей, включая Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Лолиты Милявской и других.

    Сама блогер сначала заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, но позже принесла извинения и попросила у народа России второй шанс. Позже на Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей, а ФНС начала проверку, поскольку Ивлеева задолжала налоговой около 137 млн рублей.

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    16 января 2024, 19:24
    Путин рассказал о фальсификации выборов президента США при голосовании по почте
    Путин рассказал о фальсификации выборов президента США при голосовании по почте
    @ Olin Dozier/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предыдущие президентские выборы в США были сфальсифицированы через голосование по почте, однако в новых регионах России такое не представляется возможным, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Наверное, можно все сфальсифицировать, как в Соединенных Штатах фальсифицировали предыдущие выборы через голосование по почте. Понятно, что это за голосование по почте: скупали за десять долларов бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны наблюдателей вбрасывали в почтовые ящики – и все», – сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований регионов России, передает ТАСС.

    Говоря о голосовании на территории новых регионов, Путин отметил, что люди не пришли бы на участки для голосования, не имея соответствующего желания. «Но заставить прийти невозможно. Под дулом автомата не заставишь: если бы люди не захотели, просто не пришли бы на участки – и все. Здесь же – пришли и проголосовали», – указал глава государства.

    Ранее Путин заявил, что голосование на выборах в России должно пройти полностью легитимно, прозрачно и честно.

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    16 января 2024, 19:02
    Путин: Государственности Украины может быть нанесен невосполнимый удар
    Путин: Государственности Украины может быть нанесен невосполнимый удар
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне СВО инициатива находится у российских военнослужащих, украинская государственность может получить невосполнимый удар, ответственность за это будет на нынешних киевских властях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов России.

    «Если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается, то, что сейчас имеет место быть, – а сейчас, это совершенно очевидно, не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил, если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин в обращении к военным на встрече в госпитале Вишневского заявил, что противник России в спецоперации «постепенно сдувается».

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    16 января 2024, 19:52
    Путин вспомнил анекдот про сосиски и сыр с плесенью
    Путин вспомнил анекдот про сосиски и сыр с плесенью
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований регионов страны рассказал анекдот про сосиски и сыр с плесенью.

    «Вчера анекдот рассказывали: «У вас сыр с голубой плесенью есть? – Нет. Сосиски есть», – сказал Путин в ходе беседы с главой администрации Бобровского муниципального района Воронежской области Анатолием Балбековым, передает Ura.ru.

    Президент подчеркнул, что на прилавках российских магазинах есть любые продукты. «Слава Богу, у нас с голубой плесенью сыр есть, а сосиски нужного нам высшего качества», – сказал глава государства.

    Ранее Путин сделал прогноз по урожаю зерновых на 2023 год на уровне 143-147 млн тонн.

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    16 января 2024, 11:07
    В России появилось звание «Заслуженный работник местного самоуправления»

    Путин подписал указ об установлении звания «Заслуженный работник местного самоуправления России»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин подписал указ об установлении в России почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления».

    На официальном сайте правовой информации указано, что звание будет присваиваться высокопрофессиональным должностным лицам местного самоуправления за личные заслуги в развитии указанной отрасли.

    Также важным пунктом для присвоения звания станет участие человека в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований и реализации отдельных государственных полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления, а также за достижение иных значимых результатов профессиональной деятельности.

    Почетное звание будет присваивается при стаже работы в профильной сфере не менее 20 лет и при наличии у соискателя отраслевых наград.

    Накануне в Москве на Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России» на ВДНХ собралось рекордное число представителей муниципальных образований страны. 7,5 тыс. представителей муниципального сообщества – от глав городов-миллионников до сельских территорий – обсудили тему служения людям на своих территориях.

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    16 января 2024, 17:34
    Путин вручил премию «Служение» муниципальной чиновнице из Башкирии
    Путин вручил премию «Служение» муниципальной чиновнице из Башкирии
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии на площадке «Live Арена» вручил награду премии «Служение» в специальной номинации «Судьба человека – гордость Отечества».

    Премию в спецноминации, которой награждаются представители муниципального сообщества за особый вклад в служение людям, получила глава сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнара Сафина, передает РИА «Новости».

    Сафина стала главой Мещегаровского сельсовета, заменив на этом посту своего мужа Рустама Сафина, который ушел в июле 2022 года защищать интересы России в зоне специальной военной операции, сообщается в справочных материалах организаторов к мероприятию.

    Под руководством Сафиной Мещегаровский сельсовет занял первое место среди сельских поселений во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах».

    Премия «Служение» вручается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения в следующих номинациях: «Прямой разговор – доверие к власти», «Новые технологии – новые возможности», «Мой край – моя гордость», «Опыт наставника – успех молодых», «Малая родина – сила России», «Защита Отечества – общее дело», «Объединяя усилия – умножаем возможности», «Практики муниципалитета – решения для страны», «Инициатива каждого – общий успех».

    В воскресенье завершилось голосование за соискателей муниципальной премии «Служение».

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    16 января 2024, 13:39
    Песков: Путин не планирует встречаться с главой правительства Нигера

    Представитель Кремля Песков: Путин не планирует встречаться с главой правительства Нигера

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин не планирует встречаться с премьер-министром Нигера Али Ламином Зейном, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, у Путина не запланирована встреча, этот вопрос лучше уточнить в МИД, передает ТАСС.

    Напомним, в Москве есть стройная стратегическая концепция восстановления добрых отношений с теми африканскими государствами, с которыми уже есть такая историческая традиция.

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    16 января 2024, 17:27
    Путин: Местные власти в новых регионах – это стальные люди
    Путин: Местные власти в новых регионах – это стальные люди
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Представители местных властей в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях – это стальные люди, которых никто и ничто не может сломить, заявил президент России Владимир Путин, выступая на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии «Служение».

    «Дорогие друзья, я очень рад приветствовать участников первого всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России». Название-то какое!» – обратился глава государства к участникам торжественного события. Он отметил, что на церемонии присутствуют представители муниципального сообщества из всех регионов страны. «Люди, которые в своих городах, районах, сельских поселениях добиваются реальных изменений к лучшему, свое призвание находят в труде на благо сограждан», – подчеркнул Путин.

    «Отмечу работников местной власти Донбасса и Новороссии. Это действительно сильные, можно сказать, стальные люди, которые доказали, что их никто и ничто не может сломить», – передает его слова ТАСС.

    Путин обратил внимание, что муниципальная власть – ближе всего к людям. «Конечно, так оно и есть. От нее напрямую зависит качество повседневной жизни наших граждан. И хочу вновь повторить, именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей большой нашей страны», – подчеркнул он.

    «У вас самая сложная работа, потому что вы напрямую с людьми общаетесь, – сказал глава государства, обращаясь к участникам церемонии. – Вам подчас приходится отвечать даже за то, что не входит в круг ваших обязанностей, за всю страну».

    Путин напомнил, что и сам работал в городской администрации Санкт-Петербурга. «Не в компетенции города или другого населенного пункта, поселка тем более, решать те или иные задачи, но люди-то все равно приходят к вам», – обратил внимание президент РФ.

    Глава государства добавил, что муниципальным служащим нужно «найти в себе силы, найти такие струнки в своей душе, чтобы в любом случае поддержать человека». А это требует отдельной способности – «это талант <…> общения с людьми», указал он.

    Путин добавил, что его поражают сила духа и глубокое осознание патриотизма защитников Отечества. «Если у них есть желание в дальнейшем применить свои лучшие качества в разных сферах гражданского служения, это желание обязательно должно быть поддержано», – сказал глава государства.

    Также глава государства обратил внимание, что основные мероприятия форума прошли на площадке выставки «Россия», где масштабно, увлекательно представлены достижения РФ. «Думаю, вы почувствовали эти достижения. Результат нашей, прежде всего вашей, дорогие друзья, работы», – подытожил он.

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    16 января 2024, 15:27
    Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по итогам поездки в ДФО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин в среду по видео-конференц-связи проведет совещание с правительством, основной темой которого станут вопросы, поднятые в ходе общения во время поездки в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), сообщила пресс-служба Кремля.

    Путин заслушает доклады министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, главы Минздрава Михаила Мурашко, министра экономического развития Максима Решетникова, министра транспорта Виталия Савельева, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Ранее Путин счел заметными результаты программ развития Дальнего Востока.

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    16 января 2024, 17:42
    Путин: Контрольные органы должны беречь людей от ошибок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Надзорные органы должны способствовать недопущению ошибок, а «не хватать и не пущать», заявил президент России Владимир Путин.

    «Контрольно-надзорная деятельность – тоже очень важное направление. Здесь важно не хватать и не пущать, не штрафы выкатывать, а своевременно предупреждать о возможных ошибках и помогать просто людям на местах не делать этих ошибок», – сказал российский лидер в ходе встречи с главами муниципальных образований регионов России, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал представителей местных властей в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стальными людьми.

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    16 января 2024, 18:39
    Путин поблагодарил за мужество живущих на приграничных с Украиной территориях

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность людям, проживающим на приграничных с Украиной территориях, и заверил, что правительство будет делать все, чтобы их поддержать.

    «Я хочу сказать, что я и вам, и всем людям, которые поживают на этих приграничных территориях, хочу выразить слова благодарности за их мужество и сплоченность», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, правительство будет делать все, чтобы поддержать жителей приграничных территорий. «Я знаю, как люди себя героически там ведут под обстрелами, я имею в виду муниципальных служащих, оказывая помощь и старикам, и детям, и женщинам. Это просто действительно проявление лучших черт национального характера», – заключил президент.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России сделают все, чтобы минимизировать, а затем полностью избавиться от угрозы украинских обстрелов Белгорода и других российских городов.

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    16 января 2024, 18:32
    Путин ожидает, что урожай зерновых в 2023 году составит 143-147 млн тонн
    Путин ожидает, что урожай зерновых в 2023 году составит 143-147 млн тонн
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России сделал прогноз по урожаю зерновых на 2023 год на уровне 143-147 млн тонн.

    «В прошлом году вообще был рекордный в истории России урожай зерновых – 156 млн тонн. Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках», – приводит его слова ТАСС.

    По словам Путина, «в этом году [урожай зерновых будет] 143 млн тонн, но если посчитать новые территории – плюс еще 4 млн тонн, то 147 млн будет».

    Он также подчеркнул, что Россия полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность. «Во всяком случае, сельское хозяйство сейчас демонстрирует очень хорошие, уверенные темпы развития, и мы полностью обеспечиваем свою продовольственную безопасность. По основным видам продуктов... все стабильно», – цитирует его РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что муниципалитеты должны привлекаться к формированию общенациональной повестки развития, в том числе к работе на площадке Госсовета.

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    16 января 2024, 19:10
    Путин: Ударами по гражданским объектам ВСУ хотят доказать спонсорам способность отвечать РФ
    Путин: Ударами по гражданским объектам ВСУ хотят доказать спонсорам способность отвечать РФ
    @ Елена Рузанова/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ударами по гражданским объектам России власти Украины хотят показать народу и спонсорам, что они якобы в состоянии отвечать на действия России, заявил президент Владимир Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России.

    «Люди со стороны спрашивают: «А зачем киевские власти делают то, что они делают? Обстреливают мирные города, населенные пункты, бьют по площадям. Какой в этом военный смысл?» Никакого. Нулевой. А зачем они это делают? Ответ есть. Первое – показать своему народу и их спонсорам, которые деньги дают на оружие и боеприпасы, что они в состоянии отвечать на действия России, когда Россия, с целью решения одной из главных задач – демилитаризации Украины, наносит точечные удары по военной инфраструктуре и предприятиям оборонно-промышленного комплекса на всю глубину украинской территории высокоточным оружием дальнего радиуса действия. Вот они и пытаются показать, что они тоже могут что-то сделать», – цитирует его РИА «Новости».

    Также Путин заявил, что ВСУ ведут себя варварски, ударяя из систем залпового огня по местам с мирными гражданами России.

    «Они пытаются показать, что они тоже что-то могут сделать, но вместо того, чтобы решать военные задачи, они действуют таким варварским способом. Просто по мирным населенным пунктам удары наносят, причем не избирательным оружием. Система залпового огня просто по площадям лупит», – передает его слова ТАСС.

    Ранее Путин выразил благодарность людям, проживающим на приграничных с Украиной территориях, и заверил, что правительство будет делать все, чтобы их поддержать.

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    16 января 2024, 18:03
    ЕР собрала более млн подписей в поддержку самовыдвижения Путина на пост президента

    На площадках «Единой России» собрали более 1 млн подписей в поддержку самовыдвижения Путина на пост президента

    Tекст: Валерия Городецкая

    С момента начала процедуры сбора подписей на площадках «Единой России» более миллиона человек поддержали самовыдвижение действующего российского лидера Владимира Путина на пост президента России в 2024 году.

    В своем Telegram-канале секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак напомнил, что во вторник на базе штабов общественной поддержки, общественных приемных председателя партии, региональных и местных исполкомов, в штабах «Молодой Гвардии Единой России» стартовал единый день сбора подписей.

    В мероприятии задействовано около 20 тыс. волонтеров, они работают в том числе в труднодоступных регионах без стационарных пунктов сбора подписей.

    «Людей, желающих принять участие в процедуре и поддержать нашего лидера, очень много. Сегодня мы это увидели в штабе общественной поддержки в Рязани», – сообщил Турчак. Уже собрано более 1 млн подписей.

    Во вторник в регионах России начался единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина.

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