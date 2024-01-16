Путин объяснил причины возвращения уехавших за границу россиян

Путин: Местные власти в новых регионах – это стальные люди

«Дорогие друзья, я очень рад приветствовать участников первого всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России». Название-то какое!» – обратился глава государства к участникам торжественного события. Он отметил, что на церемонии присутствуют представители муниципального сообщества из всех регионов страны. «Люди, которые в своих городах, районах, сельских поселениях добиваются реальных изменений к лучшему, свое призвание находят в труде на благо сограждан», – подчеркнул Путин.

«Отмечу работников местной власти Донбасса и Новороссии. Это действительно сильные, можно сказать, стальные люди, которые доказали, что их никто и ничто не может сломить», – передает его слова ТАСС.

Путин обратил внимание, что муниципальная власть – ближе всего к людям. «Конечно, так оно и есть. От нее напрямую зависит качество повседневной жизни наших граждан. И хочу вновь повторить, именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей большой нашей страны», – подчеркнул он.

«У вас самая сложная работа, потому что вы напрямую с людьми общаетесь, – сказал глава государства, обращаясь к участникам церемонии. – Вам подчас приходится отвечать даже за то, что не входит в круг ваших обязанностей, за всю страну».

Путин напомнил, что и сам работал в городской администрации Санкт-Петербурга. «Не в компетенции города или другого населенного пункта, поселка тем более, решать те или иные задачи, но люди-то все равно приходят к вам», – обратил внимание президент РФ.

Глава государства добавил, что муниципальным служащим нужно «найти в себе силы, найти такие струнки в своей душе, чтобы в любом случае поддержать человека». А это требует отдельной способности – «это талант <…> общения с людьми», указал он.



Путин добавил, что его поражают сила духа и глубокое осознание патриотизма защитников Отечества. «Если у них есть желание в дальнейшем применить свои лучшие качества в разных сферах гражданского служения, это желание обязательно должно быть поддержано», – сказал глава государства.

Также глава государства обратил внимание, что основные мероприятия форума прошли на площадке выставки «Россия», где масштабно, увлекательно представлены достижения РФ. «Думаю, вы почувствовали эти достижения. Результат нашей, прежде всего вашей, дорогие друзья, работы», – подытожил он.