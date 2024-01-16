Путин: ВСУ ударами по гражданским объектам показывают спонсорам, что якобы нам отвечают

Tекст: Ольга Иванова

«Люди со стороны спрашивают: «А зачем киевские власти делают то, что они делают? Обстреливают мирные города, населенные пункты, бьют по площадям. Какой в этом военный смысл?» Никакого. Нулевой. А зачем они это делают? Ответ есть. Первое – показать своему народу и их спонсорам, которые деньги дают на оружие и боеприпасы, показать, что они в состоянии отвечать на действия России, когда Россия, с целью решения одной из главных задач – демилитаризация Украины, наносит точечные удары по военной инфраструктуры и предприятия оборонно-промышленного комплекса на всю глубину украинской территории высокоточным оружием дальнего радиуса действия. Вот они и пытаются показать, что они тоже могут что-то сделать», – цитирует его РИА «Новости».

Также Путин заявил, что ВСУ ведут себя варварски, ударяя из систем залпового огня по местам с мирными гражданами России.

«Они пытаются показать, что они тоже что-то могут сделать, но вместо того, чтобы решать военные задачи, они действуют таким варварским способом. Просто по мирным населенным пунктам удары наносят, причем не избирательным оружием. Система залпового огня просто по площадям лупит», – передает его слова ТАСС.

Ранее Путин выразил благодарность людям, проживающим на приграничных с Украиной территориях, и заверил, что правительство будет делать все, чтобы их поддержать.