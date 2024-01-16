В студии ЭИСИ на выставке «Россия» обсудили вопросы местного самоуправления

На Международной выставке-форуме «Россия» обсудили вопросы местного самоуправления в программе «Женский взгляд»

Tекст: Александра Юдина

В эти дни на площадке ВДНХ впервые проходит форум «Малая Родина – сила России», объединяющий глав муниципальных образований страны. Гостями первого эфира стали глава администрации Мелитополя Галина Данильченко и руководитель администрации Читы Инна Щеглова.

Как отметил на мероприятии первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, ключевым инструментом оценки эффективности работы власти является обратная связь от граждан.

«На самом деле главным измерителем результатов работы является оценка людей и ничто другое. На мой взгляд, одним из ключевых показателей, который показывает, насколько эффективно работает тот или иной орган государственной или муниципальной власти, является мнение людей», – подчеркнул он.

Отмечается, что муниципалитеты сегодня получают практические инструменты для успешной интеграции в единую и слаженную систему управления, а их руководители отмечают возможность быть услышанными на федеральном уровне.

Сама Кислицына рассказала, что участниками программы «Женский взгляд» станут представительницы политических профессий и общественные деятели, которые будут обсуждать основные смысловые акценты и события выставки «Россия», а также другие актуальные темы.

«Наша программа позволит посмотреть на достижения страны глазами женской аудитории и увидеть в выставке и результатах развития России новые грани. В числе таких результатов – качественная трансформация муниципального уровня власти, ставшая возможным благодаря акцентированному вниманию со стороны федерального центра. Очевидно, что имеет и позитивные эффекты для жителей, так как местный уровень власти стал более близким, открытым и эффективным», – сказала она.

Как отметили гости программы, выставка «Россия» стала не только источником позитивных эмоций, но и необходимого опыта и полезных знаний о других регионах.

«Выставка дала нам возможность близко познакомиться со всеми регионами России. Наш стенд посетили много представителей, которые познакомились и с нами. Я была здесь дважды. Очень много эмоций. Мы видим, какая у нас огромная семья, какие замечательные регионы. У нас много регионов-шефов, которые помогают, мы приходим на их стенды, знакомимся с их деятельностью», – поделилась Галина Данильченко.

Инна Щеглова подтвердила, что важнейшей функцией является обмен опытом, и согласилась с тем, что гордость – основная из эмоций после посещения выставки «Россия».

Говоря о работе в муниципалитетах, гости эфира подчеркнули, что залогом успешной и результативной работы может быть только безусловная вовлеченность и открытость управленцев.

«Это когда 24/7 отдаешь себя полностью работе. Город живет постоянно, его сердце бьется без праздников и выходных. Местное самоуправление к людям ближе всех. К кому с любой проблемой идет человек? К мэру. Ближе некуда. Если не будешь отдавать людям всю себя, зачем тогда этим заниматься?» – считает мэр Мелитополя.

«Служение – безусловная любовь к тому, чем ты занимаешься. Я вывела для себя интересную формулу. Если в радиусе 200 метров рядом с местом жительства человека что-то сделано, значит ты все делаешь правильно, и люди будут это замечать», – добавила Щеглова.

Студия ЭИСИ на площадке международной выставки-форума «Россия» открылась 12 декабря и стала точкой сборки экспертизы по событийному ряду выставки и общественно-политической повестки в целом. Ведущие российские политологи, социологи, общественные деятели и журналисты регулярно собираются в студии, чтобы в формате живого диалога анализировать смысловое поле выставки и важные события в жизни страны.