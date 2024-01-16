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    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

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    16 января 2024, 13:31

    В студии ЭИСИ на выставке «Россия» обсудили вопросы местного самоуправления

    На Международной выставке-форуме «Россия» обсудили вопросы местного самоуправления в программе «Женский взгляд»

    Tекст: Александра Юдина

    В студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 15 января вышел первый выпуск новой еженедельной программы «Женский взгляд», которую ведет руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований и член Общественной палаты Дарья Кислицына.

    В эти дни на площадке ВДНХ впервые проходит форум «Малая Родина – сила России», объединяющий глав муниципальных образований страны. Гостями первого эфира стали глава администрации Мелитополя Галина Данильченко и руководитель администрации Читы Инна Щеглова.

    Как отметил на мероприятии первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, ключевым инструментом оценки эффективности работы власти является обратная связь от граждан.

    «На самом деле главным измерителем результатов работы является оценка людей и ничто другое. На мой взгляд, одним из ключевых показателей, который показывает, насколько эффективно работает тот или иной орган государственной или муниципальной власти, является мнение людей», – подчеркнул он.

    Отмечается, что муниципалитеты сегодня получают практические инструменты для успешной интеграции в единую и слаженную систему управления, а их руководители отмечают возможность быть услышанными на федеральном уровне.

    Сама Кислицына рассказала, что участниками программы «Женский взгляд» станут представительницы политических профессий и общественные деятели, которые будут обсуждать основные смысловые акценты и события выставки «Россия», а также другие актуальные темы.

    «Наша программа позволит посмотреть на достижения страны глазами женской аудитории и увидеть в выставке и результатах развития России новые грани. В числе таких результатов – качественная трансформация муниципального уровня власти, ставшая возможным благодаря акцентированному вниманию со стороны федерального центра. Очевидно, что имеет и позитивные эффекты для жителей, так как местный уровень власти стал более близким, открытым и эффективным», – сказала она.

    Как отметили гости программы, выставка «Россия» стала не только источником позитивных эмоций, но и необходимого опыта и полезных знаний о других регионах.

    «Выставка дала нам возможность близко познакомиться со всеми регионами России. Наш стенд посетили много представителей, которые познакомились и с нами. Я была здесь дважды. Очень много эмоций. Мы видим, какая у нас огромная семья, какие замечательные регионы. У нас много регионов-шефов, которые помогают, мы приходим на их стенды, знакомимся с их деятельностью», – поделилась Галина Данильченко.

    Инна Щеглова подтвердила, что важнейшей функцией является обмен опытом, и согласилась с тем, что гордость – основная из эмоций после посещения выставки «Россия».

    Говоря о работе в муниципалитетах, гости эфира подчеркнули, что залогом успешной и результативной работы может быть только безусловная вовлеченность и открытость управленцев.

    «Это когда 24/7 отдаешь себя полностью работе. Город живет постоянно, его сердце бьется без праздников и выходных. Местное самоуправление к людям ближе всех. К кому с любой проблемой идет человек? К мэру. Ближе некуда. Если не будешь отдавать людям всю себя, зачем тогда этим заниматься?» – считает мэр Мелитополя.

    «Служение – безусловная любовь к тому, чем ты занимаешься. Я вывела для себя интересную формулу. Если в радиусе 200 метров рядом с местом жительства человека что-то сделано, значит ты все делаешь правильно, и люди будут это замечать», – добавила Щеглова.

    Студия ЭИСИ на площадке международной выставки-форума «Россия» открылась 12 декабря и стала точкой сборки экспертизы по событийному ряду выставки и общественно-политической повестки в целом. Ведущие российские политологи, социологи, общественные деятели и журналисты регулярно собираются в студии, чтобы в формате живого диалога анализировать смысловое поле выставки и важные события в жизни страны.

    15 января 2024, 13:14
    Рар: Немцев нельзя запугать войной с Россией

    Политолог Рар: Немецкое общество не верит в возможность конфликта с Россией

    Рар: Немцев нельзя запугать войной с Россией
    @ Imago Images/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Публикация Bild вполне может готовить немцев к необходимости отправки иностранных военных на Украину. Однако общество ФРГ не запугать конфликтом с Москвой. В это никто не верит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее немецкое издание Bild сообщило о якобы имеющемся в ФРГ плане войны с Россией.

    «Газета Bild известна своими провокациями и нагнетанием страстей. Поэтому относиться к публикации Репке стоит с долей скепсиса. Важно понимать контекст, в рамках которого была выпущена эта статья. США отказываются от снабжения Украины оружием и пытаются переложить эту задачу на европейцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Руководства стран ЕС не знают, как действовать без американцев. Поэтому министры Британии и Франции помчались в Киев, чтобы заверить Зеленского в готовности продолжать поддержку ВСУ. Германию же хотят вынудить стать главным донором финансовой помощи Украины. Однако немцы устали от этого конфликта, поэтому в ход пошли аргументы о скором нападении России на НАТО», – отмечает он.

    «Еще недавно политики и эксперты ФРГ говорили о том, что у Москвы нет сил на ведение войны. Надеюсь, что таким образом в Германии не готовят почву для отправки явно слабеющей Украине иностранных солдат», – акцентирует эксперт.

    «Однако если упомянутый документ правдивый, то рассматривать его нужно в качестве одного из «рабочих сценариев», разработанных в недрах министерства обороны ФРГ. Например, администрация Шольца до сих пор не поставляет Украине ракеты Taurus. Делается это не из-за миролюбивости, а по причине имеющихся опасений дальнейшей эскалации», – подчеркивает политолог.

    «Не думаю, что статьей в Bild Германия пытается отвлечь население от внутренних проблем страны. Немцы не глупы. Общество ФРГ нельзя запугать войной с Россией. В возможность конфликта здесь никто не верит. Скорее всего, все дело именно в переполохе внутри руководства ЕС», – указывает собеседник.

    «Часть политиков Евросоюза считает, что Украина не может проиграть, поскольку это ослабит НАТО. Другие, как мы видим по митингам в Давосе, стараются способствовать началу мирных переговоров между противоборствующими сторонами. Данная позиция не всем приходится по душе», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно о подготовке Германии к войне между НАТО и Россией. Об этом, ссылаясь на секретный документ бундесвера, сообщило издание Bild. Так, согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться уже летом 2025 года. При этом эскалация произойдет в феврале 2024-го, когда российская армия перейдет в активное наступление на Украине.

    После начала продвижения в рамках СВО, Россия якобы планирует дать старт серьезным кибератакам на государства Прибалтики. Параллельно с этим, по данным издания, Москвой будет проводиться работа по разжиганию страстей среди этнических русских меньшинств. Сформировавшиеся споры будут использованы РФ в качестве предлога для начала масштабных учений «Запад-2024», в котором будут задействованы 50 тыс. солдат.

    По плану бундесвера, в октябре Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. Уже в декабре в районе Сувалкского коридора произойдет искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами». Результатом обострения станет отдача приказа главнокомандующего НАТО в «день икс» о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат.

    Таким образом, начало войны называется «неизбежным». «Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок», – иронически прокомментировала статью Bild в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ранее Владимир Путин заявлял о резком росте активности альянса вблизи российских границ. Президент обращал внимание на то, что численность контингента организации в Восточной и Центральной Европе увеличивается. По его мнению, в настоящий момент НАТО уже и не пытается скрыть агрессивный характер собственных действий за оборонительными формулировками.

    Коментарии (21)
    16 января 2024, 04:34
    Девочка пострадала при атаке украинских БПЛА на Воронеж

    Губернатор Александр Гусев сообщил, что при атаке украинских БПЛА на Воронеж ранения получила девочка 2013 года рождения

    Девочка пострадала при атаке украинских БПЛА на Воронеж
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Девочка 2013 года рождения, проживающая на улице Тепличной, получила травмы во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронеж, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    «У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

    По его словам, в квартиру, где проживает девочка, попали фрагменты сбитого БПЛА.

    Губернатор добавил, что утром попросит врачей навестить семью пострадавшей и убедиться, что других последствий для ее здоровья нет.

    Кроме того, он сообщил, что продолжается поквартирный обход.

    Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА.

    Коментарии (53)
    15 января 2024, 12:34
    Политолог объяснил публикацию в немецких СМИ о подготовке к войне с Россией

    Политолог Корнилов: Пропаганда в Германии пытается создать образ «российской угрозы»

    Политолог объяснил публикацию в немецких СМИ о подготовке к войне с Россией
    @ Bernhard Freisen/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    К сообщениям о подготовке Берлином плана войны с Москвой стоит относиться с долей скепсиса. Однако проработать потенциальные угрозы от внезапной агрессии все же необходимо. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее немецкое издание Bild сообщило о якобы имеющемся в ФРГ плане войны с Россией.

    «Западные издания часто выпускают статьи о возможной войне с Россией. Однако материал Bild заслуживает внимания, поскольку в популяризации слухов может быть заинтересовано правительство ФРГ. Берлину необходимо отвлечь население от внутренних проблем государства», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Сейчас в Германии наблюдается резкий спад экономики, в стране бурлят масштабные забастовки рабочих. Образ «страшного и опасного врага» потенциально способен объединить немецкое общество. Внешняя угроза всегда снижает уровень внутренних противоречий», – отмечает он.

    «Я бы обратил внимание на автора статьи. Это известный русофоб Репке. Описанный им план по войне с Россией крайне подробен. Однако материал резко обрывается на начале мобилизации в ФРГ. Видимо, журналист побоялся перегнуть палку с нагнетанием ужаса вокруг возможного конфликта», – считает эксперт.

    «Тем не менее фантастом Репке назвать сложно. Реальные планы столкновения с Россией наверняка имеются у Берлина, а также у остальных членов НАТО или ЕС. Поэтому данную статью нужно внимательно изучить, чтобы проработать все потенциальные для Москвы угрозы», – акцентирует собеседник.

    «По дипломатической линии России стоит сделать упор на прямое обращение к немецкому обществу. Важно донести до граждан ФРГ, что их правительство пытается вовлечь население в бессмысленный и жестокий конфликт, который не только не исправит внутренние проблемы ФРГ, но и значительно их усугубит», – резюмирует Корнилов.

    Ранее стало известно о подготовке Германии к войне между НАТО и Россией. Об этом, ссылаясь на секретный документ бундесвера, сообщило издание Bild. Так, согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться уже летом 2025 года. При этом эскалация произойдет в феврале 2024-го, когда российская армия перейдет в активное наступление на Украине.

    После начала продвижения в рамках СВО, Россия якобы планирует дать старт серьезным кибератакам на государства Прибалтики. Параллельно с этим, по данным издания, Москвой будет проводиться работа по разжиганию страстей среди этнических русских меньшинств. Сформировавшиеся споры будут использованы РФ в качестве предлога для начала масштабных учений «Запад-2024», в котором будут задействованы 50 тыс. солдат.

    По плану бундесвера, в октябре Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. Уже в декабре в районе Сувалкского коридора произойдет искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами». Результатом обострения станет отдача приказа главнокомандующего НАТО в «день икс» о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат.

    Таким образом, начало войны называется «неизбежным». «Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок», – иронически прокомментировала статью Bild в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ранее Владимир Путин заявлял о резком росте активности альянса вблизи российских границ. Президент обращал внимание на то, что численность контингента организации в Восточной и Центральной Европе увеличивается. По его мнению, в настоящий момент НАТО уже и не пытается скрыть агрессивный характер собственных действий за оборонительными формулировками.

    Коментарии (3)
    13 января 2024, 15:58
    Глава компании Yara заявил о зависимости Европы от российских удобрений

    Президент компании Yara Свейн Торе Холзетер заявил о зависимости Европы от российских удобрений

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Европы зависят от удобрений из России, заявил президент химической компании Yara Свейн Торе Холзетер.

    По информации издания Euractiv, Москва якобы использует удобрения и продовольствие «в качестве оружия», передает RT.

    Холзетер также отметил, что был бы очень обеспокоен, если бы европейские страны, «как лунатики», повторяли с удобрениями то же самое, что делали с энергией.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Европа попала в стальную зависимость от российского металла.

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    16 января 2024, 10:10
    Во Франции объяснили, зачем Германии нужен конфликт с Россией

    Французский политик Филиппо заявил, что Германии нужен конфликт с Россией в качестве отвлекающего маневра

    Tекст: Александра Юдина

    Германия нуждается в начале военных действий против России для создания отвлекающего маневра, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, такие действия направлены в первую очередь на внутреннюю аудиторию Евросоюза для предотвращения социального взрыва, передает RT.

    Ранее немецкие СМИ со ссылкой на секретный документ бундесвера сообщили, что Германия занимается подготовкой к войне между Североатлантическим альянсом и Россией.

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    16 января 2024, 00:52
    «Госуслуги» перестали открываться на смартфонах Apple

    Приложение «Госуслуги» перестало открываться на смартфонах Apple с платформой iOS

    Tекст: Денис Тельманов

    Приложение «Госуслуги» перестало открываться на смартфонах с операционной системой iOS.

    При попытке зайти в приложение со смартфона с платформой iOS всплывает сообщение «Неизвестная ошибка с сервера» или «По техническим причинам портал временно недоступен. Приносим извинения за неудобства», сообщает ТАСС.

    По данным агентства, на смартфонах с платформой Android приложение в основном работает, однако временами также отмечается сбой, сопровождающийся сообщением «Проводятся технические работы. Попробуйте зайти позже».

    Также указывается, что веб-сайт «Госуслуг» открывается, но при попытке зайти в учетную запись выдает аналогичную ошибку.

    Ранее сообщалось, что перед Новым годом мошенники начали маскироваться под операторов связи и пытаются узнать пароли от «Госуслуг», предупреждая о якобы завершении договора сим-карты.

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    16 января 2024, 03:43
    Минобороны: ПВО сбила над Воронежем три украинских беспилотника

    Минобороны России: Средства ПВО сбили над Воронежем три украинских беспилотника

    Минобороны: ПВО сбила над Воронежем три украинских беспилотника
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные средства ПВО российских войск сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

    «16 января текущего года с 01:50 до 02:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что атака украинских беспилотников на регион была отражена дежурными средствами ПВО.

    По словам Гусева, пострадавших нет, в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна.

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    16 января 2024, 06:20
    «Ангарского маньяка» Попкова после суда этапировали из Иркутска в Мордовию

    «Ангарского маньяка» Попкова, убившего более 80 женщин, этапировали после суда из Иркутска в колонию в Мордовии

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшего милиционера, убившего с 1992 по 2010 годы больше 80 женщин и получившего прозвище «Ангарский маньяк» Михаила Попкова, этапировали из Иркутска, где ему вынесли очередной срок, в Мордовию для отбытия наказания в одной из колоний, сообщила прокуратура Иркутской области.

    «В настоящее время осужденный этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний в Республике Мордовия. Приговор Ленинского районного суда города Иркутска, вынесенный по уголовному делу в отношении Михаила Попкова, не был им обжалован и вступил в законную силу», – приводит ТАСС сообщение областной прокуратуры.

    Отмечается, что Попков находился в Иркутске с 27 ноября 2022 года до 14 января 2024 года для проведения следственных действий и рассмотрения дела в суде, поскольку он признался в новых убийствах.

    В ноябре 2023 года Попкова приговорили к 10 годам колонии за три новых эпизода преступления. До этого ему вынесли еще три приговора, в том числе два пожизненных.

    Убийства Попков совершал на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и в пригородах этих населенных пунктов с 1992 по 2010 годы.

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    16 января 2024, 05:43
    Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки украинских БПЛА

    Режим чрезвычайной ситуации ввели в Воронеже после атаки украинских беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Городской режим чрезвычайной ситуации ввели в Воронеже после атаки на город украинских беспилотников, сообщил мэр Вадим Кстенин.

    «На пострадавшем доме и соседних, как и по территории, отработает комиссия по оценке ущерба – и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городского ЧС», – приводит ТАСС слова Кстенина.

    По его словам, сейчас строители оценивают масштабы повреждения дома на улице Тепличная, в который попал беспилотник.

    «Считаем, сколько окон требует замены, наши строители уже дали номенклатуру изделий, будут помогать», – отметил мэр, отметив, что уже заказано изготовление первых 30 окон.

    Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО российских войск сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ранения получила десятилетняя девочка, в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе, еще в нескольких домах выбиты окна.

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    16 января 2024, 03:33
    Украинские беспилотники атаковали Воронеж

    Губернатор: Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Воронеж, никто не пострадал

    Tекст: Денис Тельманов

    Атака украинских беспилотников на Воронеж была отражена дежурными средствами ПВО, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    «По предварительной информации, пострадавших нет. В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

    По его словам, объемы повреждённого имущества будут уточнены после поквартирного обхода.

    Гусев также пообещал в кратчайшие сроки оказать помощь всем гражданам, которые пострадали от атаки.

    Ранее сообщалось, что при аварийном сходе боеприпаса в селе Петропавловка под Воронежем пострадали четыре человека. Нештатный сход авиационного боеприпаса произошел во время полета самолета воздушно-космических сил.


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    15 января 2024, 13:30
    Кремль: Москва проводит СВО из-за нежелания Запада учитывать условия безопасности

    Представитель Кремля Песков: Москва проводит СВО из-за нежелания Запада учитывать условия безопасности

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве считают предпочтительным решать проблемы безопасности России дипломатическим путем, однако в условиях нежелания стран Запада и Украины учитывать соображения безопасности России Москва продолжает спецоперацию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Киев сам формализовал для себя «абсурдный» запрет на какие-либо переговоры с Москвой, передает ТАСС.

    Песков отметил, что для России предпочтительно достигать задач и решать проблемы безопасности мирными средствами, дипломатическими средствами.

    Представитель Кремля добавил, что в условиях абсолютной невозможности этого, нежелания стран коллективного Запада и нежелания Украины учитывать соображения безопасности России Москва продолжает спецоперацию.

    Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине, без нее это невозможно.

    В свою очередь глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда не согласны на заморозку конфликта, это неприемлемо для украинского общества и властей страны.

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    16 января 2024, 05:34
    Десантники под Артемовском из «Вербы» сбили украинский БПЛА «Фурия»

    Российские десантники уничтожили из ракетного комплекса «Верба» украинский БПЛА «Фурия» на Артемовском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Ивановские десантники уничтожили из переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» разведывательный беспилотник ВСУ «Фурия», который барражировал вдоль российских позиций на Артемовском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

    «Была обнаружена воздушная цель, которую идентифицировали как разведывательный беспилотный летательный аппарат «Фурия» украинских формирований. В результате грамотных действий расчета цель была взята на сопровождение и уничтожена пуском ракеты из ПЗРК «Верба» ивановских десантников», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что за время проведения СВО расчеты ПВО ВДВ сбили сотни украинских беспилотников.

    Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО российских войск сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА.

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    15 января 2024, 18:40
    Политолог: Российская система образования адаптируется к вызовам нового времени

    Политолог Рудаков: В России повышается престиж учительского труда и ведется модернизация образовательной инфраструктуры

    Политолог: Российская система образования адаптируется к вызовам нового времени
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    «В современной образовательной системе России получают свое развитие лучшие дореволюционные и советские модели обучения. Этот многовековой опыт приумножается, обогащаясь современными практиками», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. В понедельник президент Владимир Путин в ходе рабочей встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым обсудил развитие системы образования в России.

    «Прошедший Год педагога и наставника стал важной вехой в развитии российского образования. Однако столь масштабные преобразования не могут ограничиваться 12 месяцами. Владимир Путин взял курс на адаптацию имеющейся системы обучения к условиям современных вызовов», – заявил Александр Рудаков, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «В современной образовательной системе получают свое развитие лучшие дореволюционные и советские модели обучения. Этот многовековой опыт приумножается, обогащаясь современными практиками, направленными на развитие личностных качеств школьников и студентов. Разумеется, все это было бы невозможно без привлечения молодых и перспективных кадров в преподавательскую профессию», – считает эксперт.

    «Также будут предприниматься дальнейшие шаги, направленные на повышение престижа и статуса учительского труда. Президент понимает важность и значение этого вопроса. Сейчас проводится большое число конкурсов, в рамках которых талантливые педагоги могут заявить о себе, получив заслуженное признание со стороны общества», – отмечаетполитолог.

    По его словам, руководство России не забывает и об улучшении условий образовательного процесса: «В стране реализуется программа капитального ремонта в школах, которая затрагивает и сельские учреждения. Ведется и масштабное строительство современных университетских кампусов. Таким образом, у нас запущена комплексная модернизация образовательной инфраструктуры, охватывающая все этапы обучения».

    Рудаков подчеркнул, что президент также крайне серьезно относится к проблеме воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, потому что «в настоящее время молодые люди стали главной целевой группой для инициаторов информационно-психологических диверсий и деструктивного идеологического воздействия».

    Ранее состоялась рабочая встреча Владимира Путина с министром просвещения Сергеем Кравцовым. Главе государства было доложено о реализации программы капитального ремонта школьных зданий и сооружений. Президент отметил, что эта деятельность «касается очень многих людей» в России и «ее трудно переоценить». Он также подчеркнул, что на нее «выделены достаточно приличные деньги».

    Кроме того, Путин выразил обеспокоенность снижением в стране числа специалистов, преподающих естественные науки. «Количество учителей сокращается. По математике, физике, информатике», – сказал глава государства.

    «Мы уверены, что эти проблемы будут решены», – заверил Кравцов. – «Тем более что есть ваше поручение, изменения в закон, когда студенты четвертых курсов уже могут работать в школах. Сегодня более 50 тыс. студентов уже работают в школах. Это хорошая практика, молодые специалисты приходят в школы – это очень радует».

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    15 января 2024, 13:05
    Песков: Москва намерена развивать партнерские отношения с Северной Кореей

    Представитель Кремля Песков заявил о намерении Москвы развивать партнерские отношения с Северной Кореей во всех областях

    Tекст: Александра Юдина

    Москва планирует развивать партнерские отношения с Северной Кореей во всех областях и поддерживать контакты на всех уровнях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Северная Корея для России – ближайший сосед и партнер, с которым Москва намерена развивать партнерские отношения во всех областях, передает ТАСС.

    Также Песков отметил, что соответствующая договоренность была достигнута лидерами двух стран во время встречи на космодроме Восточный осенью прошлого года, когда лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с визитом Россию.

    Напомним, что Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате.

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    16 января 2024, 03:54
    Ким Чен Ын поручил указать в конституции КНДР враждебность Южной Кореи

    Ким Чен Ын поручил указать в конституции КНДР враждебность Южной Кореи и необходимость завоевания ее в случае войны

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал указать в конституции страны, что ее главный противник – Республика Корея, а в случае войны на Корейском полуострове она должна быть захвачена и возвращена в состав Северной Кореи.

    «Считаю, что необходимо внести некоторые правки в конституцию нашей страны... Считаю, что важно отразить положение о том, что Республика Корея будет занята, подчинена и возвращена в состав (КНДР), если на Корейском полуострове вспыхнет война», – приводит ТАСС слова северокорейского лидера.

    Он подчеркнул, что необходимо усилить «воспитательную и образовательную работу, нацеленную на укрепление образа Республики Корея в качестве постоянного враждебного государства номер один, неизменного главного противника».

    Ким Чен Ын также призвал отказаться от «слов-пережитков» о едином корейском народе, которые, по его словам, «вводят в заблуждение относительно нации на Севере и Юге».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена развивать партнерские отношения с Северной Кореей во всех областях и поддерживать контакты на всех уровнях.

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