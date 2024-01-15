На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.0 комментариев
Комитет Госдумы одобрил ужесточение ответственности за утечку персональных данных
Комитет ГД рекомендовал палате принять законопроект об ужесточении ответственности за утечку персональных данных
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента одобрить в первом чтении проект закона о введении штрафов за нарушение ряда требований законодательства в области персональных данных.
Максимальный штраф, согласно проекту, составит до трех процентов от выручки компании, передает ТАСС.
Также думской комитет поддержал введение уголовной ответственности за создание или обеспечение работы сайтов и программ в целях незаконного оборота персональных данных.
Законопроект предусматривает также ответственность за незаконные использование и оборот компьютерной информации, содержащей такие данные.
Документ был внесен в Госдуму в декабре 2023 года по инициативе сенаторов и депутатов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, вводящий штраф до 1 млн рублей за нарушения при обращении с биометрическими персональными данными.