Роспотребнадзор усомнился в научном мотиве заявлений о «болезни Х»

Роспотребнадзор: Заявления о «болезни Х» могут быть вызваны экономическими мотивами

Tекст: Вера Басилая

В ведомстве обратили внимание, что участие в дискуссии мировых экспертов и ученых эпидемиологов, которые занимаются оценкой рисков новых пандемий и мер готовности к ним, не предусмотрено. Кроме того, включение в обсуждение «болезни X» финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармкомпании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций, передает РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве считают, что после завершения пандемии COVID-19 ВОЗ пытается продвинуть идею о необходимости реформы глобальной архитектуры здравоохранения из-за неготовности мира к будущим угрозам.

Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, что Россия обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам любого характера, в том числе «болезни Х».

Ранее сообщалось, что во время Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) планируется обсудить «болезнь X», которая якобы многократно может превзойти по количеству смертей пандемию коронавируса.