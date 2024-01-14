Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.6 комментариев
Роспотребнадзор усомнился в научном мотиве заявлений о «болезни Х»
Роспотребнадзор: Заявления о «болезни Х» могут быть вызваны экономическими мотивами
Заявления о «болезни X», обсуждение которой было внесено в повестку Всемирного экономического форума, могут иметь не научные, а экономические мотивы, вопросы готовности к пандемии регулярно обсуждаются, сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве обратили внимание, что участие в дискуссии мировых экспертов и ученых эпидемиологов, которые занимаются оценкой рисков новых пандемий и мер готовности к ним, не предусмотрено. Кроме того, включение в обсуждение «болезни X» финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармкомпании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций, передает РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
В ведомстве считают, что после завершения пандемии COVID-19 ВОЗ пытается продвинуть идею о необходимости реформы глобальной архитектуры здравоохранения из-за неготовности мира к будущим угрозам.
Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, что Россия обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам любого характера, в том числе «болезни Х».
Ранее сообщалось, что во время Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) планируется обсудить «болезнь X», которая якобы многократно может превзойти по количеству смертей пандемию коронавируса.