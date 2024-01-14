На выставке «Россия» рассказали о достижениях Владимирской области

Губернатор Авдеев на выставке «Россия» рассказал о ключевых достижениях Владимирской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет издание «Владимирские ведомости», Авдеев рассказал, что новая высокоскоростная автомагистраль М-12 «Восток» открылась для движения по Владимирской области, благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» только за прошлый год в регионе отремонтировано более 450 км дорог, в 2023 году успешно завершён воплощённый при поддержке Президента России Владимира Путина проект по строительству Рпенского проезда для разгрузки города Владимира от пробок.

Владимирская область возрождает производственные площадки и создаёт новые. Результат – рост валового регионального продукта. Объем ВРП в 2000 году составлял 50,3 млрд рублей, в 2021 году – 736,8 млрд рублей. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП Владимирской области составляет 25,4%.

Рост объема инвестиций в основной капитал – более чем на 5 % в сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года – и это рекордный показатель. На сопровождении у Агентства экономического развития области находится 82 инвестпроекта на общую сумму более 101 млрд рублей. В регионе действует две особых экономических зоны с преференциями для бизнеса – «Владимир» и «Доброград-1», несколько промтехнопарков, территория опережающего развития, межрегиональный кластер климатического оборудования.

Если в 2000-х годах в области было зарегистрировано порядка 7 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, то на начало 2024 года их число превысило 50 тыс. За 20 лет во Владимирской области втрое снизился уровень бедности. Если в 2000-х годах он был на уровне 35 %, то в 2023 году – 10,4 %.

Владимирская область – место одной из самых богатых археологических находок верхнего палеолита – более 70 тыс. предметов, рассказывающих о жизни кроманьонцев. С 2023 года их можно увидеть во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

Развиваем инфраструктуру. С помощью региональных и федеральных мер поддержки реализовано 10 проектов по строительству глэмпингов, это около 200 домов, строим кемпинги, планируем создание домиков на воде – хаус-ботов.

Принятое Президентом России Владимиром Путиным решение о праздновании 1000-летия города Суздаль позволило привлечь федеральные средства и частные инвестиции на модернизацию его инфраструктуры. Благоустроено 85 % дворовых территорий и 60 % тротуаров, обновляются парки и скверы, исторические здания, храмы, создаются новые пешеходные маршруты, строятся школа, поликлиника, аквапарк.

Завершается расширение участка федеральной трассы «Золотое кольцо» Р-132 между Владимиром и Суздалем. Дорога станет четырехполосной. На реализацию проекта выделено более 11 млрд рублей.

Владимирская область входит в топ «молочных» регионов России, занимает 6 место по объёмам производства коровьего молока в ЦФО. В регионе разводят лошадей знаменитой и редкой породы «владимирский тяжеловоз». Хозяином одного из таких коней является Президент РБ Александр Лукашенко.

Второй год подряд введено в эксплуатацию более 1 млн кв.м жилья – 0,9 кв.м на каждого жителя в год. Уровень газификации области вырос с 66 % в 2003 году до 86 % к 2024 году. Это выше среднего уровня по России – 74%. Владимирсая область – один из лидеров по темпам и объёмам газификации – к 2027 году провеен газ более чем в 300 населённых пунктов.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» за последние пять лет благоустроено 265 общественных территорий и 629 дворов. Впервые в истории новой России строится одновременно шесть школ. За последние 10 лет во Владимирской области в два раза выросло количество многодетных семей – с 7 до 14,5 тыс., а количество сирот сократилось до 2,9 тыс.

Ранее на выставке «Россия» рассказали о достижениях Белгородской области.