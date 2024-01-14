Bloomberg: Tesla потеряла более 94 млрд долларов рыночной стоимости с начала года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении агентства, за первые две недели 2024 года компания потеряла более 94 млрд долларов в рыночной стоимости, что является рекордом с момента выхода компании на биржу в 2010 году, передает РИА «Новости».

По данным Bloomberg, акции компании опустились на фоне очередного снижения цен на электромобили, произведенные в Китае и отказа компании Hertz Global Holdings Inc. от электромобилей.