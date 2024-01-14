Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.12 комментариев
Bloomberg: Tesla потеряла более 94 млрд долларов рыночной стоимости с начала года
Американский производитель электромобилей Tesla потеряла более 94 миллиардов долларов рыночной стоимости с начала 2024 года, передает агентство Bloomberg.
Как говорится в сообщении агентства, за первые две недели 2024 года компания потеряла более 94 млрд долларов в рыночной стоимости, что является рекордом с момента выхода компании на биржу в 2010 году, передает РИА «Новости».
По данным Bloomberg, акции компании опустились на фоне очередного снижения цен на электромобили, произведенные в Китае и отказа компании Hertz Global Holdings Inc. от электромобилей.