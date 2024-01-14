Шмыгаль заявил, что Украина обязалась «защищать» Британию от России

Tекст: Алексей Дегтярев

Шмыгаль заявил, что соглашение Киева и Лондона является «двусторонним», в случае агрессии против Британии Украина обязуется защищать своего союзника в течение 24 часов, заявил Шмыгаль, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Он выразил надежду, что другие государства также подпишут похожие договоренности с Украиной. По словам премьера, соглашения с Лондоном являются «эталоном».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. По словам Сунака, Лондон поставит в 2024 году киевскому режиму дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.