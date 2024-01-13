Атаман Всероссийского казачьего общества приехал к казакам-добровольцам в зону СВО

Атаман вручил казакам-добровольцам батальона «Терек» заслуженные награды на Артемовском направлении

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале «Известия» сообщается, что добровольцам Всероссийского казачьего войска были вручены заслуженные награды Минобороны. В частности, вручены медали «Казачья доблесть», ими награждают за проявленные мужество, героизм и отвагу.

Также священник батальона «Терек» отец Алексей провел для казаков-добровольцев рождественскую службу в канун праздника и поздравил бойцов с Рождеством Христовым.

По информации Telegram-канала Всероссийского казачьего общества, атаман Кузнецов посетил передовую – побывал в казачьих подразделениях на Артемовском направлении в районе Кинбурнской косы, где ознакомился с ситуацией на фронте.

«Добровольцы казачьих подразделений выполняют задачи в зоне спецоперации. Сегодня это больше 6 тыс. казаков, 21 казачье подразделение. Казаки выполняют поставленные боевые задачи от Луганска до Кинбурнской косы», – подчеркнул он.

Также атаман вручил казачьим подразделениям гуманитарную помощь – автомобильную технику, специальное снаряжение и оборудование.