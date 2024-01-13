Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.0 комментариев
Глава Минпромторга проверил выполнение гособоронзаказа в Свердловской области
Глава Минпромторга Мантуров проверил выполнение гособоронзаказа и гражданских проектов в Свердловской области
Глава Минпромторга Денис Мантуров совместно с полномочным представителем президента в УФО Владимиром Якушевым и первым замгубернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым проверил выполнение гособоронзаказа и гражданских проектов на промышленных предприятиях региона.
В Telegram-канале ведомства указано, что министр посетил предприятия Уралтрансмаш, Уральский оптико-механический завод и Уральский завод гражданской авиации.
Так, на Уралтрансмаше Мантуров ознакомился с производством межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ» и трамваев с использованием искусственного интеллекта компании «Когнитив Пилот».
Уточняется, что ИИ предотвращает дорожные инциденты, проезд на запрещающий сигнал светофора и автоматически контролирует допустимую скорость трамвая.
На Уральском оптико-механическом заводе ему представили приборы и комплексы для бортового радиоэлектронного оборудования. Кроме того, вице-премьер оценил гражданскую продукцию – медтехнику и светотехнику.
Также Мантуров принял участие в открытии нового корпуса автоматизированного механообрабатывающего и заготовительного производства.
На Уральском заводе гражданской авиации были представлены самолеты УТС-800, проходящий летные испытания, и ЛМС-901 «Байкал», находящийся в процессе сертификационных испытаний.
Как отметил министр, выполнение гособоронзаказа и гражданских проектов соответствует графику, что обеспечивает потребности российских военных в зоне проведения спецоперации.