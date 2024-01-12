«Аллея славы» на выставке «Россия» пополнилась новыми спортивными медалями

«Аллея славы» пополнилась стелами с именами российских чемпионов и их подлинными золотыми медалями, которые они завоевали на Олимпиадах и других международных соревнованиях по стрелковым видам спорта и фехтованию. На выставке уже представлены награды наших соотечественников в боевых искусствах и зимних видах спорта, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

С открытием новой выставки о победах выдающихся российских чемпионов в стрелковом спорте и в фехтовании спортсменов, тренеров и посетителей экспозиции поздравил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

«Каждая такая победа вдохновляет миллионы ребят по всей стране на первые шаги в спорте и движение к своим спортивным победам. Может быть, они не станут олимпийскими чемпионами, но точно научатся ставить цели и идти к ним, воспитают в себе по-настоящему чемпионский характер. Я хочу поблагодарить всех спортсменов, наших чемпионов за то, что они присоединились к проекту, передали дорогие им золотые медали, встретились с ребятами и поделились опытом», – отметил Древаль.

Лично передали свои награды в экспозицию олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы Алексей Алипов, олимпийская чемпионка, чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Любовь Галкина, двукратная олимпийская чемпионка, восьмикратная чемпионка мира, 14-кратная чемпионка Европы Софья Великая и четырехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы Станислав Поздняков.

Отдельная стела новой выставки посвящена победам двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира Ильгара Мамедова. Также на экспозиции представлены медали трехкратной чемпионки мира, трехкратной чемпионки Европы Марии Гущиной.

Четырехкратный олимпийский чемпион, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что к концу года на ВДНХ планируется к открытию Олимпийский музей России, и уверен, что экспозиция «Аллеи славы» будет органично перекликаться с коллекцией музея «нашей невероятной, красивой и сказочно богатой на спортивные таланты страны».

Уже по традиции в день открытия новых стел на «Аллее славы» Общество «Знание» организовало встречи с чемпионами стрелковых видов спорта и фехтования. Так, Софья Великая рассказала, как целеполагание помогло ей на пути к олимпийскому золоту, и поделилась успешными практиками организации спортивного досуга для детей. Станислав Поздняков дал советы молодым чемпионам, которые только начинают свой путь, а также рассказал о развитии школы фехтования в России. Любовь Галкина раскрыла, какие качества важны в этом виде спорта.

«Аллея славы» в честь достижений российских атлетов на мировой арене открылась 6 декабря 2023 года. Первыми на «Аллее славы» появились стелы, посвященные победам россиян в разных видах единоборств. 24 декабря открылась выставка о достижениях в зимних видах спорта: лыжных гонках, биатлоне, фристайле, сноуборде, конькобежном спорте и фигурном катании. Выставка расположена с правой и левой стороны от павильона №1, недалеко от главного входа на ВДНХ.