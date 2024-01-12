  • Новость часаМедведев: Размещение британских войск на Украине будет означать объявление войны России
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    США разожгли на Ближнем Востоке новый военный конфликт
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Упавшее знамя свободы вероисповедания подняла Россия

    В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Демографическую проблему смогут решить отцы

    В Российской империи сын мог за казенный счет получить профессию, в которой работал его отец. Почему бы не возродить эту практику, которая бы гарантировала не только то, что сын не останется без высшего образования, но и то, что отцу не придется за это платить?

    19 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как США разрушают соседей

    Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.

    7 комментариев
    12 января 2024, 16:15

    МИД: Сотрудникам посольства России в Греции ничего не угрожает

    Tекст: Александра Юдина

    Угроз жизни и безопасности сотрудников посольства России в Греции из-за получения конверта с неизвестным порошком нет, сообщили в российской дипмиссии.

    Отмечается, что угроз жизни и безопасности сотрудников посольства не зафиксировано, передает ТАСС.

    В посольстве рассказали, что 12 января утром из отделения Почты Греции в посольство поступил конверт, на котором в качестве страны отправителя указана Финляндия.

    11 января 2024, 17:44
    Москва предупредила Эквадор о последствиях передачи российской военной техники США
    Москва предупредила Эквадор о последствиях передачи российской военной техники США
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Эквадоре Владимир Спринчан заявил, что российская сторона расценит как недружественный шаг отправку Эквадором военной техники российского производства США.

    Спринчан сообщил, что информация о планах Эквадора обменять у США старую российскую технику на новое военное оборудование проверяется, передает ТАСС.

    «Мы предупредили власти, что это было бы недружественным шагом, тем более что президент Эквадора заявил о миротворческой позиции своей страны в отношении специальной военной операции и конфликта на Украине», – сказал посол в эфире телеканала «Россия 24».

    Ранее сообщалось, что США решили выменять у Эквадора российскую военную технику для Украины.

    Коментарии (43)
    11 января 2024, 17:01
    Между Грузией и Данией начался дипломатический скандал из-за «российского прошлого» Иванишвили

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Датского посла в грузинской столице Тофт Соренсен, назвавшую в СМИ «олигархом, который накопил деньги в России», почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили, вызвали в МИД Грузии для разъяснений. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Посол покинула МИД без комментариев после встречи с заместителем министра Теймуразом Джанджалией, сообщает телекомпания «Имеди».

    Между тем посольство Дании в Грузии пояснило, что цитаты посла были вырваны из контекста, а Копенгаген продолжит твердо поддерживать Тбилиси на пути в ЕС.

    Несмотря на это, генсек правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал слова посла Дании «грязными». «Общественность хорошо знает, как много чего сделал Бидзина Иванишвили для Грузии... Грузия продолжает прогресс, развивается по пути европейской интеграции», – сказал Каладзе.

    Ранее депутат от парламентского большинства Ираклий Заркуа назвал высказывания Соренсен «безответственными и лживыми».

    Коментарии (16)
    11 января 2024, 22:54
    Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину

    Белый дом: Поставки оружия из США на Украину прекратились

    Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину
    @ dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджета на такие программы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    Как сказал представитель Белого дома, комментируя вопрос о поставках Вашингтоном вооружений Киеву, США выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого имелось финансирование, передает ТАСС.

    Кирби добавил, что помощь США «со скрипом остановилась», а «необходимость в предоставлении Киеву новых американских вооружений сейчас острая».

    Ранее газета The New York Times сообщила, что военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов.

    Коментарии (41)
    12 января 2024, 09:59
    Названы последствия ответа Ирана на удары США в Йемене

    Bloomberg: Возможный ответ Ирана на удары США в Йемене повлияет на 20% поставок топлива

    Названы последствия ответа Ирана на удары США в Йемене
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Потенциальные меры со стороны Ирана по ограничению грузоперевозок через Ормузский пролив, которые могут быть введены в ответ на операцию США и Британии в Йемене, затронут порядка 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, сообщили американские СМИ.

    Эксперты, опрошенные Bloomberg, считают, что последствия закрытия Ормузского пролива в два раза превысят эффект для рынков горючего от конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика исследовательской платформы MST Marquee Сола Кавонича, в настоящее время потенциальная угроза для транспортировки нефти и газа в связи с эскалацией на Ближнем Востоке недооценивается.

    Иранские власти заявили ранее, что удар американских и британских сил по позициям хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена.

    Коментарии (18)
    11 января 2024, 17:18
    Медведев: Россия атаковала военные объекты на Украине оружием с разным наполнением
    Медведев: Россия атаковала военные объекты на Украине оружием с разным наполнением
    @ Eugen Kotenko/Ukrinform/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский оборонно-промышленный комплекс провел успешную и эффективную работу в течение прошлого года, что подтверждает серия недавних ударов по военным целям на Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в ходе заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии России констатировал, что в прошлом году был выполнен план по поставке особо востребованных образцов вооружения и средств поражения, передает ТАСС.

    Он обратил внимание на то, что в ходе недавних ударов по военным объектам на Украине было использовано оружие с разным наполнением. «Причем использовались, как известно, разные носители с разным наполнением. Разве что кроме ядерного, пока», – сказал он.

    Ранее Медведев напомнил Киеву о праве России на применение ядерного оружия.

    Коментарии (19)
    11 января 2024, 21:57
    Главой МИД Франции стал супруг нового премьера страны Сежурне
    Главой МИД Франции стал супруг нового премьера страны Сежурне
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министром иностранных дел Франции стал председатель президентской партии «Возрождение» и супруг нового премьер-министра страны Габриэля Атталя Стефан Сежурне.

    Глава администрации президента Эммануэля Макрона Алекси Колер объявил, что Сежурне стал новым главой МИД страны, передает ТАСС.

    Он является супругом премьера Атталя, передает РИА «Новости».

    Сежурне сменит на этой должности Катрин Колонну. Она была на этом посту с мая 2022 года.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон назначил на должность премьера страны открытого гея Габриэля Атталя.

    Коментарии (60)
    11 января 2024, 17:35
    Названо число экс-фигуристов сборной РФ на стартовавшем чемпионате Европы
    Названо число экс-фигуристов сборной РФ на стартовавшем чемпионате Европы
    @ Andrei Golovanov/Serge Kivrin/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские фигуристы примут участие в чемпионате Европы, но будут представителями 14 других стран.

    В итоговые протоколы внесены 24 спортсмена, родившиеся в России. Семь одиночников-мужчин, четыре девушки, восемь парников и пять танцоров. Представлять они будут Азербайджан, Армению, Венгрию, Германию, Грузию, Израиль, Испанию, Польшу, Сербию и другие страны, пишет «Фонтанка.ру».

    В Каунасе стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Ранее сборная России на подобных турнирах забирала от 50 до 90% всех медалей, но в этом, как и прошлом, сезоне российская команда отстранена от участия.

    Международный союз конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года приостановил участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях из-за спецоперации на Украине. Отстранение продлили 11 июня 2023 года.

    Коментарии (31)
    11 января 2024, 21:05
    США потребовали от Ирана освободить задержанный танкер
    США потребовали от Ирана освободить задержанный танкер
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти должны незамедлительно освободить задержанный в Оманском заливе нефтяной танкер St Nikolas и его команду, заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател в ходе брифинга.

    Пател обвинил Иран в незаконном захвате судна и заявил, что подобные действия «направлены на подрыв международной торговли», передает ТАСС.

    Ранее иранское государственное агентство Tasnim сообщило о задержании военно-морскими силами Ирана американского нефтяного танкера в водах Оманского залива.

    Коментарии (37)
    11 января 2024, 19:04
    CNN: Запад начал поставлять Киеву Stinger времен афганской войны
    CNN: Запад начал поставлять Киеву Stinger времен афганской войны
    @ AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина сейчас получает от Запада переносные зенитные ракетные комплексы Stinger времен афганского конфликта 1979–1989 годов, сообщили в CNN.

    Телеканал со ссылкой на служащих ВСУ сообщил, что Киев получал от Запада нераспакованные ящики со Stinger, производство которых датировано периодом участия советских войск в войне в Афганистане, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в НАТО пообещали Украине «обширную военную и экономическую помощь на миллиарды евро на 2024 год».

    Коментарии (27)
    11 января 2024, 20:40
    Экс-депутат Рады Деркач: Взяткой за закрытие дела Burisma Киев профинансировал теракты в РФ
    Экс-депутат Рады Деркач: Взяткой за закрытие дела Burisma Киев профинансировал теракты в РФ
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач выступил с утверждением, что взятка в размере 6 млн долларов за закрытие дела о коррупции вокруг компании Burisma, в которой работал сын президента США Джо Байдена Хантер, пошла на финансирование терактов ВСУ.

    «Самая крупная взятка в Европе – 2020 год, 6 млн долларов в пакетах за закрытие дела о Burisma. 21 апреля 2022 года украинский суд передает эти 6 млн долларов по согласию с представителями Burisma воинской части Главного управления разведки (ГУР) Украины. Это секретное решение», – сказал Деркач в интервью журналистке Симоне Манжанте, опубликованном на ее странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает ТАСС.

    Вскоре после этого произошли взрывы на «Северных потоках», покушения на журналистку Дарью Дугину, писателя Захара Прилепина и военкора Владлена Татарского, отметил Деркач.

    В настоящее время рассматривается вопрос о ликвидации бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который ранее пытался расследовать дело Burisma, полагает экс-депутат Рады.

    «Как мне сказали сотрудники Службы безопасности Украины, которые не хотят участвовать в этом, сейчас рассматривается вопрос о ликвидации Шокина на территории Украины. На мой взгляд, задача Конгресса сегодня – обеспечить безопасность Шокина и вывезти его с территории Украины», – сказал он.

    В 2020 году Деркач опубликовал записи, на которых якобы Джо Байден требует у тогдашнего президента Украины Виктора Порошенко уволить генпрокурора страны Виктора Шокина, открывшего уголовное дело на фирму Burisma, где работал сын Байдена Хантер.

    Коментарии (5)
    12 января 2024, 07:55
    Стал известен объем урожая зерна в России

    Абрамченко: Россия в 2023 году предварительно собрала 147 млн тонн зерна, 95 млн тонн пшеницы

    Стал известен объем урожая зерна в России
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Урожай зерна в России в 2023 году с учетом новых регионов государства предварительно оценивается на уровне 147 млн тонн, в том числе около 95 млн тонн пшеницы, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

    По ее словам, в чистом весе прогноз пока на уровне 147 млн тонн зерна, в том числе порядка 95 млн тонн пшеницы, передает РИА «Новости». Абрамченко добавила, что новые регионы России «в этом году собрали 4,8 млн тонн», отвечая на вопрос про их вклад в общий урожай.

    По ее словам, правительство обеспечило в новых регионах реализацию всей госпрограммы по развитию сельского хозяйства и прежде всего было решено поддержать производителей молока, хлеба, овощей, зерновых и по этим направлениям доводило средства федерального бюджета на поддержку производства.

    Абрамченко подчеркнула, что в целом в стране в 2023 году был получен очень хороший результат по зерну, при этом «не было никаких драматических событий, климатических катаклизмов, повезло с погодой».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в этом году урожай зерна в России составит 146 млн тонн, в том числе порядка 5-6 млн тонн в новых регионах.

    Коментарии (33)
    11 января 2024, 21:23
    NYT: Пентагон потерял оружие и технику для Киева на 1 млрд долларов

    NYT: Пентагон не отслеживал поставки оружия Украине должным образом

    NYT: Пентагон потерял оружие и технику для Киева на 1 млрд долларов
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов, пишет газета The New York Times.

    Речь идет о поставках ручных ракет, дронов-камикадзе и приборов ночного видения, передает URA.ru.

    Отмечается, что дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли полностью отчитаться об отправленных на Украину почти 40 тыс. единиц оружия. Поэтому сейчас Конгресс обсуждает вопрос предоставления дополнительной военной помощи Киеву взамен пропавшей.

    В материале заключили, что данные доклада вызывают озабоченность по поводу эффективности контроля за военной помощью Киеву и ее возможной продажи третьим странам.

    Ранее в НАТО пообещали Украине военную помощь на миллиарды евро.

    Коментарии (19)
    11 января 2024, 19:28
    Зеленский призвал украинцев вернуться из-за границы на фронт
    Зеленский призвал украинцев вернуться из-за границы на фронт
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев призывного возраста вернуться из-за границы в страну в связи проблемами с мобилизацией.

    Глава государства отметил, что к тем же, кто оказался за границей, у него «есть вопросы». Он отметил, что служба на территории Украины обязательна для всех жителей, и не только на фронте, передает ТАСС.

    Ранее глава Николаевской областной администрации Виталий Ким предложил мобилизовать не 500 тыс. украинцев, а всю страну.

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    12 января 2024, 09:01
    Американские бомбардировщики ударили по более чем 60 целям в Йемене

    Американские бомбардировщики ударили по более чем 60 целям на 16 объектах хуситов в Йемене

    Американские бомбардировщики ударили по более чем 60 целям в Йемене
    @ Wang Shang/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Военно-воздушные силы Соединенных Штатов ударили по более чем 60 целям на 16 объектах йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), сообщила пресс-служба американских ВВС.

    Американские военно-воздушные силы нанесли намеренные удары по более чем 60 целям на 16 объектах поддерживаемых Ираном боевиков хуситов, передает ТАСС.

    Уточняется, что удары были нанесены по складам боеприпасов и пусковым установкам.

    Напомним, в ночь на пятницу США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене. Хуситы в ответ на бомбежки пригрозили США и Британии «высокой ценой».

    Коментарии (7)
    12 января 2024, 12:40
    Военный эксперт: Хуситы способны нанести серию ощутимых уколов для США

    Военный эксперт: Хуситы готовы к полномасштабным боевым действиям против США

    Военный эксперт: Хуситы способны нанести серию ощутимых уколов для США
    @ Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Начав военную операцию против хуситов, США стремятся показать, что они являются хозяевами на Ближнем Востоке. Тем не менее йеменское движение настроено вести борьбу и может нанести серьезный урон американцам. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее США и Британия начали военную операцию против хуситов.

    «Начало операции в Йемене было продиктовано политическими соображениями. США собрали авианосное соединение, которое должно было оказать поддержку Израилю. Вашингтон с помощью этой группировки решил показать, что он хозяин на Ближнем Востоке. Поэтому Белый дом принял решение о маленькой победоносной войне против хуситов, которая, однако, может перерасти в нечто более серьезное», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «США, скорее всего, постараются ограничиться воздушной операцией. У берегов Йемена сейчас находится американское соединение, которое включает в себя два авианосца и несколько кораблей, вооруженных ракетами «Томагавк». У группировки имеется в наличии около 90 самолетов. Удары наносятся по местам, где хуситы, предположительно, хранят боеприпасы, а также по РЛС», – отмечает собеседник.

    «Но хуситов не стоит недооценивать. Они настроены на ведение серьезных боевых действий и могут постоять за себя. Ранее это движение смогло остановить армию Саудовской Аравии, которая была полностью оснащена американским оружием и имела поддержку с воздуха. Более того, американцы предоставляли саудитам данные разведки», – подчеркивает он.

    «Сейчас на вооружении у движения находится неизвестное число баллистических и противокорабельных ракет, которые при необходимости будут применены против авианосной группы США. Также шиитские группировки Ирака, поддерживающие хуситов, могут наносить удары по американским базам в этой стране. В результате получится серия небольших, но в совокупности мощных уколов для Штатов», – резюмировал Леонков.

    Ранее США и Великобритания начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов). В частности, подвергся атаке порт Ходейда, а также ряд объектов к востоку от него. Телеканал Al Arabiya сообщает, что четыре авиаудара нанесены по столице страны Сане, а три пришлись по городу Таиз в центральной части государства.

    Позднее пресс-служба американских ВВС сообщила, что они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситов. ТАСС пишет, что в результате ударов США и Великобритании по Йемену погибли пять бойцов «Ансар Аллах», шесть получили ранения.

    Американский министр обороны Ллойд Остин лично командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, пишет CNN. После он провел первоначальную оценку результатов атаки с Советом национальной безопасности, а также с руководством Центрального командования Вооруженных сил США.

    Президент США Джо Байден в своем заявлении подтвердил, что по его указанию армия США совместно с Британией и при поддержке Бахрейна, Австралии, Канады и Нидерландов нанесла удары по ряду объектов в Йемене. По его словам, атаки являются прямым ответом на «беспрецедентные нападения хуситов» на морские суда в Красном море.

    В свою очередь британский премьер Риши Сунак также подтвердил участие Лондона в операции. «Мы предприняли ограниченные, необходимые и пропорциональные действия в целях самообороны … Чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство», – говорится в его заявлении на сайте правительства страны.

    Хуситы, в свою очередь, пригрозили США ответом за массированные бомбардировки. Заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи отметил, что «Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии».

    Иран раскритиковал США и Британию за удар по хуситам. Эта атака, по мнению Тегерана, является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена. Более того, в МИД Исламской республики отметили, что такие действия только усилят нестабильность в регионе.

    Россия также отреагировала на удары США и Британии. В частности, Москва запросила на 12 января на 10.00 (18.00 мск) срочное заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что эти атаки – «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».

    Недовольны ударами американских вооруженных сил по Йемену и в самих США. В частности, несколько десятков активистов устроили акцию протеста возле Белого дома. Митингующие требуют прекратить наносить удары по хуситам и не накалять ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, они выступают за прекращение огня в секторе Газа.

    Ряд представителей Демократической партии также оказались недовольны решением Джо Байдена начать операцию, сообщает Politico. Законодатели возмущены тем, что атака была совершена без предварительного одобрения Конгрессом.

    Коментарии (36)
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