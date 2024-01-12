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«Единая Россия» 16 января решила провести единый день сбора подписей в поддержку Путина
«Единая Россия» 16 января проведет единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах
В «Единой России» 16 января пройдет единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента страны, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Турчак в своем Telegram-канале сообщил, что сбор подписей состоится во всех регионах и на всех доступных партийных площадках – в штабах общественной поддержки, общественных приемных председателя партии, региональных и местных исполкомах.
«В удаленные территории, где нет возможности куда-то приехать и принять участие в процедуре, поедут волонтеры, чтобы помочь людям», – отметил он.
«Параллельно со сбором подписей в регионах на партийных площадках будет проходить обсуждение итогов и планов по народной программе, нашим партийным проектам», – добавил Турчак.
Секретарь генсовета ЕР пригласил всех желающих 16 января принять участие в едином дне сбора подписей.
Ранее сообщалось, что в поддержку кандидата на должность президента России Владимира Путина по всей стране собрано свыше 1,8 млн подписей.