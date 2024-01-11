Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.3 комментария
Призера Олимпиады Никитина арестовали за вымогательство
Обладателя бронзовой медали на Олимпийских играх 2016 года и трехкратного чемпиона России по боксу Владимира Никитина поместили под арест, его подозревают в вымогательстве 300 тыс. рублей, сообщили в Сыктывкарском горсуде.
Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Никитина под стражу, ему выдвинуто обвинение по статье «Вымогательство», сообщили в пресс-службе суда, передает РИА «Новости».
Никитин останется под арестом до 23 февраля. Уголовное дело расследует следственная часть управления МВД по Республике Коми. Когда и при каких обстоятельствах было совершено предполагаемое преступление, не сообщается.
Напомним, в 2016 году в Рио-де-Жанейро Никитин не смог выйти на полуфинальный бой Олимпиады, поскольку врачи не допустили его из-за рассечений.