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    Одним из факторов победы Зеленского на президентских выборах была усталость украинцев от старых политических лиц. Но теперь, похоже, украинцы уже устали от новых лиц.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Забастовки в Германии на руку России, но только в перспективе

    Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.

    11 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Первый русский релокант плохо закончил

    «Как сладостно – отчизну ненавидеть. И жадно ждать ее уничтоженья!». Автор этих строк на родине мог бы стать великим ученым и приличным литератором, но закончил свою жизнь в безвестности в захолустном Дублине.

    58 комментариев
    11 января 2024, 11:22

    Пермский чиновник отказался от шапки с флагом Норвегии после критики участников СВО

    Пермский чиновник Молоковских отказался от шапки с флагом Норвегии после критики участников СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководитель аппарата администрации города Перми Александр Молоковских исключил из своего гардероба одежду с государственной символикой Норвегии, которая возмутила участников спецоперации, сообщили в горадминистрации.

    Молоковских оказался на мероприятии в шапке и куртке с нашивкой в виде норвежского флага итальянского бренда одежды премиум-класса Napapijri из линии одежды, посвященной Скандинавии. Сообщалось, что это возмутило пермских участников СВО из штурмового отряда, поскольку Норвегия оказывала финансовую поддержку ВСУ.

    В мэрии сообщили РИА «Новости», что Молоковских «публично выразил сожаление о своей неосмотрительности». Шапка, как рассказал чиновник, была приобретена достаточно давно, на вид ее логотипа он не обращал внимания. Данный аксессуар Молоковских исключил из своего гардероба, добавили в горадминистрации.

    Также там отметили, что Молоковских активно включен в работу городских властей по поддержке участников СВО и их семей.

    10 января 2024, 19:41
    На границе Украины и Приднестровья произошел вооруженный инцидент
    На границе Украины и Приднестровья произошел вооруженный инцидент
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На приднестровско-украинской границе произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, двое граждан Приднестровья были перемещены на украинскую территорию, заявило министерство госбезопасности Приднестровья.

    Инцидент произошел 7 января, в ходе него применили огнестрельное оружие, по завершении конфликта двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в ведомстве.

    Коментарии (36)
    10 января 2024, 16:56
    В Британии объявили о колоссальном ущербе для ПВО Украины от российских ударов

    Аналитик Меркурис: Массированные авиаудары РФ привели к катастрофическим последствиям на Украине

    В Британии объявили о колоссальном ущербе для ПВО Украины от российских ударов
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия нанесла колоссальный ущерб системе ПВО Украины тремя массированными ракетными ударами, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

    По словам эксперта, этот ущерб Западу будет очень трудно возместить с учетом того, что ресурсы заканчиваются, передает РИА «Новости».

    Меркурис добавил, что Россия наносит ракетные удары по Украине, чтобы «измотать украинцев, истощить их силы, системы вооружений, экономику и промышленность». Также такими атаками Россия истощает способность Запада поддерживать Украину, добавил он.

    «Теперь даже там (на Западе – прим. ВЗГЛЯД) начинают понимать, что русские неизбежно победят», – заключил Меркурис.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Россия создала новое преимущество на поле боя в ходе спецоперации.

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    10 января 2024, 21:59
    Сенатор США назвал срок «драматического перелома» на Украине в пользу России
    Сенатор США назвал срок «драматического перелома» на Украине в пользу России
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что ситуация на Украине за месяц переломится в пользу России, если американская сторона не предоставит больше помощи Киеву.

    «Если сенат не одобрит больше помощи Украине, война, которая уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу», – сказал политик на заседании сената, передает РИА «Новости».

    Шумер считает, что истощение ресурсов США для помощи Киеву вызывает «восторг» у руководства России.

    Ранее экономист сравнил Украину с пациентом после «анестезии», который не может обойтись без «внешних подпорок».

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    10 января 2024, 21:28
    В Киеве найдены мертвыми бывшая замгенпрокурора и ее дочь

    В Киеве обнаружены тела бывшей замгенпрокурора Украины Колинько и ее дочери

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшая заместитель генерального прокурора Украины Ольга Колинько и ее дочь Ярослава найдены в Киеве мертвыми в своих квартирах, сообщили украинские СМИ.

    Тела женщин были найдены после взлома дверей в их квартирах после жалобы жильцов на протечку воды и отсутствие реакции со стороны владельцев, причины и обстоятельства смерти выясняются. Уточняется, что мать и дочь жили в соседних квартирах, передает ТАСС.

    Известно, что 71-летняя Колинько давно тяжело болела и на улицу не выходила. За ней ухаживала дочь.

    Ольга Колинько занимала должность замгенпрокурора в 1993–2000 и 2003–2005 годах. В 2001–2003 годах возглавляла комитет по борьбе с оргпреступностью и коррупцией, расследовала громкие коррупционные дела того времени.

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    11 января 2024, 08:18
    В группировке «Восток» заявили о потере ВСУ преимущества на Южно-Донецком направлении

    Артиллерист группировки «Восток»: ВСУ лишились преимущества на Южно-Донецком направлении

    В группировке «Восток» заявили о потере ВСУ преимущества на Южно-Донецком направлении
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины теперь значительно меньше обстреливают позиции российских войск на Южно-Донецком направлении, украинские войска утратили преимущество, заявил артиллерист группировки «Восток» с позывным Машук.

    Он отметил, что за последние месяцы на фронте стало гораздо спокойнее, удары наносятся не с прежней интенсивностью, передает ТАСС.

    «Мы успеваем сделать работу… Противник сдулся. Преимущество наше», – сказал Машук.

    Накануне Минобороны России сообщило, что на Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила две атаки украинских штурмовиков.

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    10 января 2024, 14:02
    Эксперт назвал дроны «Куб» и «Ланцет» одним из важнейших достижений российского ВПК

    Военный эксперт Климов: Способность «Куба» и «Ланцета» наносить удары глубоко в тыл противника стала ночным кошмаром для ВСУ

    Эксперт назвал дроны «Куб» и «Ланцет» одним из важнейших достижений российского ВПК
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Дроны «Куб» являются важной составляющей ниши дальнобойной артиллерии и позволяют наносить удары глубоко в тыл противника. Именно это свойство делает их кошмаром для ВСУ. В перспективе аппараты можно будет сделать еще более эффективным оружием, увеличив скорость и дальность их полета. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Максим Климов. Ранее американские СМИ назвали беспилотники «Куб» ночным кошмаром для Украины.

    «Дроны «Ланцет» и «Куб» – это один из самых успешных проектов российского ВПК, который показал свою высокую эффективность в ходе СВО. Такие БПЛА являются очень перспективным направлением, которое сейчас активно развивается в нашей стране», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Ланцет» и «Куб» схожи по своим характеристикам и задачам, но они имеют разную аэродинамическую схему. Последний в перспективе может развивать существенно большую скорость, что позволит быстрее реагировать на угрозы. Кроме того, на него можно установить малый турбореактивный двигатель, что позволит в том числе увеличить дальность полета», – отмечает собеседник.

    «Также следует понимать, что «Куб», как, впрочем, и «Ланцет», способен работать в тандеме с другими дронами, которые выполняют функции ретрансляции, разведки, целеуказания, а также фиксации поражения цели. Тем не менее при развитии искусственного интеллекта, захватывающего траекторию беспилотников, у БПЛА появится возможность лететь самостоятельно», – подчеркивает он.

    «Оба дрона предназначены для поражения целей на большом расстоянии, они, по сути, являются частью ниши дальнобойной артиллерии. Другие беспилотники действуют исключительно на ЛБС, тогда как «Ланцет» и «Куб» позволяют наносить удары вглубь позиций противника. Именно это делает их ночным кошмаром для ВСУ», – акцентирует эксперт.

    «Некоторые эксперты говорят о необходимости унификации и массового производства одной модели. Однако, по моему мнению, конкуренция между командами, разрабатывающими БПЛА, является хорошим фактором, так как стимулирует дальнейшее совершенствование данного вида вооружения», – поясняет он.

    «В силу высокой актуальности необходимо дальнейшее увеличение числа производимых «Ланцетов» и «Кубов». Кроме того, одно из важнейших направлений, которое следует развивать – использование роевых технологий. Все это в совокупности позволит наносить еще более успешные массированные удары по объектам противника», – резюмировал Климов.

    Ранее американские СМИ сообщили, что модернизированные ударные БПЛА «Куб» станут ночным кошмаром для ВСУ. Как указывает Newsweek, еще до обновления эти беспилотники «уже обладали определенными потрясающими функциями». По мнению издания, новая версия даст возможность России наносить «гораздо более мощные удары по целям на Украине».

    Между тем аналогичные метафоры западные СМИ и военные использовали и в адрес «Ланцетов». Так, министерство обороны Британии называло их одной из лучших боевых систем России. В ведомстве указывали, что эти беспилотники применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Это было названо значительным шагом вперед в использовании БПЛА.

    Напомним, президент России Владимир Путин на расширенном заседании Минобороны заявил о необходимости наращивания производства БПЛА. «Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу, но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию», – цитирует главу государства сайт Кремля.

    «Важно и дальше наращивать поставки наиболее востребованных образцов, как я уже говорил, в том числе формировать именно серийную линейку беспилотных летательных аппаратов – от тяжелых ударных и сверхмалых аппаратов», – сказал президент. Также российский лидер отметил необходимость привлечения к разработкам и производству БПЛА высокотехнологичного бизнеса и инжиниринговых проектных компаний.

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    10 января 2024, 21:36
    Небензя: Киевский режим превратил Украину в несостоявшееся государство

    Небензя: Киевский режим привел Украину к коллапсу и превратил ее в несостоявшееся государство

    Небензя: Киевский режим превратил Украину в несостоявшееся государство
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим сделал из Украины несостоявшееся государство и привел страну к экономическому и политическому коллапсу, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Купившись на щедрые, но пустые посулы заокеанских друзей, эта власть привела Украину к экономическому и политическому коллапсу, превратила ее в несостоявшееся государство», – сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, темой которого стала ситуация на Украине, передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что политическая система на Украине начала приобретать тоталитарные черты, а жители вынуждены терпеть лишения, пока руководство страны отрабатывает указания западных спонсоров, поддержка которых – «единственное, что позволяет киевской хунте оставаться у власти».

    Ранее Небензя назвал ЕС, Британию и США соучастниками украинских преступлений.

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    10 января 2024, 16:23
    ВС России поразили два цеха сборки украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска в последние сутки поразили два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов на украинской территории, сообщило Министерство обороны России.

    Артиллерия, ракетные войска и БПЛА ВС России поразили два цеха сборки дронов для ВСУ, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражен склад боеприпасов украинской армии.

    Ведомство сообщало ранее, что ВСУ на Донецком направлении в последние сутки потеряли 280 человек.

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    11 января 2024, 04:41
    Комплексы для перевода FPV-дронов в режим самонаводящейся торпеды начали применять в СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские специалисты разработали серию комплексов оптического донаведения дронов-камикадзе для перевода аппаратов в режим «воздушной самонаводящейся торпеды», которые уже применяются в тестовом режиме в зоне СВО, сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

    По его словам, у этой технологии огромный потенциал. Цели могут быть не только стационарные, система сможет работать и по подвижным, и по воздушным целям, передает ТАСС.

    Кузякин пояснил, что FPV-пилот в ручном режиме пилотирует дрон в зону ожидаемых целей на территории противника, когда цель обнаружена, пилот фиксирует на ней поисковую рамку прицела и подает команду на удержание. После пилот переводит FPV-дрон в режим воздушной самонаводящейся торпеды, а альше дрон самостоятельно заходит на цель и уничтожает ее.

    Ранее в Сети появилась фотография, на которой демонстрируется боевая машина зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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    11 января 2024, 09:17
    Киев захотел использовать корабли НАТО для охраны коридоров в Черном море

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские власти обсуждают со странами – членами НАТО возможность привлечения военных кораблей альянса к сопровождению судов в так называемых временных коридорах, которые были созданы киевским режимом после прекращения зерновой сделки, сообщил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

    Неижпапа в интервью украинским СМИ сообщил, что лично обращался к партнерам по НАТО с данным вопросом. При этом будут ли реализованы эти предложения, пока неизвестно, передает ТАСС.

    Также он сообщил, что Киев получит от Нидерландов один противоминный корабль, а в 2025 году – еще один.

    Ранее власти Турции опровергли сообщения о том, что якобы пропустили через черноморские проливы минные тральщики, которые Британия подарила Украине.

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    10 января 2024, 13:33
    Жителей Белгорода предупредили об авиационной опасности

    Мэрия Белгорода предупредила жителей города об угрозе

    Жителей Белгорода предупредили об авиационной опасности
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Мэрия Белгорода предупреждает жителей города об авиационной опасности.

    В Telegram-канале мэрии указано, что в городе есть авиационная опасность, граждан призывают сохранять бдительность.

    Ранее в Белгороде решили закрывать ТЦ на два часа раньше. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что белгородские чиновники и сотрудники бюджетных организаций пройдут курсы оказания доврачебной помощи.

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    10 января 2024, 15:59
    Российская ПВО уничтожила украинский дрон в Воронежской области

    Минобороны: Российская ПВО уничтожила украинский дрон в Воронежской области

    Российская ПВО уничтожила украинский дрон в Воронежской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим попытался произвести атаку на территории Российской Федерации с помощью беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ в среду.

    Атаку беспилотника зафиксировали около 14.30 мск в Воронежской области, дежурные средства ПВО уничтожили дрон самолетного типа, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее дежурные средства ПВО сбили украинский дрон самолетного типа над территорией Саратовской области, сообщило Минобороны России.

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    10 января 2024, 12:35
    В Швеции заявили о подорожании боеприпасов для ВСУ

    Глава штаба ВС Швеции Клаэссон заявил, что цены на боеприпасы для ВСУ выросли в 5-10 раз

    Tекст: Александра Юдина

    Снаряды для украинской армии за год подорожали в несколько раз, заявил в эфире Sveriges Radio начальник штаба ВС Швеции Микаэль Клаэссон.

    По его словам, цены на необходимые Киеву боеприпасы увеличились в 5-10 раз, передает РИА «Новости».

    Также Клаэссон добавил, что массовое перевооружение в Европе и потребности Украины создали их дефицит.

    Газета ВЗГЛЯД подсчитала, насколько выгодно для Германии продолжать снабжать Украину оружием.

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    11 января 2024, 07:10
    В Калуге над техническим сооружением насосной станции взорвался БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    Утром в четверг на окраине Калуги над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв украинского БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша.

    В Telegram-канале он указал, что результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы.

    Ранее силы ПВО сбили два БПЛА над Ростовской областью.

    Коментарии (6)
    10 января 2024, 21:12
    В НАТО пообещали Украине военную помощь на миллиарды евро

    В НАТО пообещали Украине военную помощь на миллиарды евро

    Tекст: Вера Басилая

    Североатлантический альянс обещает Украине «обширную военную и экономическую помощь на миллиарды евро на 2024 год», следует из заявления совета Украина – НАТО.

    В Брюсселе прошло заседание совета Украина – НАТО на уровне послов, по итогам которого было опубликовано заявление, из которого следует, что страны альянса продолжат оказывать Украине обширную военную, экономическую и гуманитарную помощь, передает ТАСС.

    В документе также говорится, что «многие страны НАТО напомнили о своих планах предоставить новую поддержку на миллиарды евро в 2024 году». При этом в документе нет информации о новых поставках оружия и не уточняется, сколько денежных средств перечислят Киеву.

    Страны НАТО осудили российские удары по территории Украины, которые, как считают в альянсе, якобы «осуществляются с применением баллистических ракет из Северной Кореи и беспилотников из Ирана».

    Ранее стало известно, что страны Запада в 2023-м значительно сократили поставки своих вооружений Украине по сравнению с предыдущим годом.

    Напомним, по данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.

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