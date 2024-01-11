СБ ООН принял резолюцию с требованием к хуситам прекратить атаки на суда

Tекст: Ольга Иванова

В резолюции СБ ООН осудил нападения хуситов на торговые и коммерческие суда, совершенные с 19 ноября 2023 года, когда хуситы атаковали и захватили судно Galaxy Leader и его экипаж, передает РИА «Новости».

Совбез требует также, чтобы хуситы немедленно освободили судно Galaxy Leader и его экипаж.

За резолюцию голосовали 11 стран. Воздержались четыре: Россия, Китай, Алжир и Мозамбик.

Ранее глава Минобороны Британии Грант Шэппс заявил, что эсминец HMS Diamond, находящийся в Красном море, помог отразить масштабную атаку беспилотников, запущенных йеменскими мятежниками-хуситами.