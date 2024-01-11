Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.8 комментариев
СБ ООН принял резолюцию с требованием к хуситам прекратить атаки на суда
СБ ООН принял резолюцию США и Японии, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки на суда.
В резолюции СБ ООН осудил нападения хуситов на торговые и коммерческие суда, совершенные с 19 ноября 2023 года, когда хуситы атаковали и захватили судно Galaxy Leader и его экипаж, передает РИА «Новости».
Совбез требует также, чтобы хуситы немедленно освободили судно Galaxy Leader и его экипаж.
За резолюцию голосовали 11 стран. Воздержались четыре: Россия, Китай, Алжир и Мозамбик.
Ранее глава Минобороны Британии Грант Шэппс заявил, что эсминец HMS Diamond, находящийся в Красном море, помог отразить масштабную атаку беспилотников, запущенных йеменскими мятежниками-хуситами.