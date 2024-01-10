Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.8 комментариев
Небензя: Киевский режим превратил Украину в несостоявшееся государство
Небензя: Киевский режим привел Украину к коллапсу и превратил ее в несостоявшееся государство
Киевский режим сделал из Украины несостоявшееся государство и привел страну к экономическому и политическому коллапсу, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Купившись на щедрые, но пустые посулы заокеанских друзей, эта власть привела Украину к экономическому и политическому коллапсу, превратила ее в несостоявшееся государство», – сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, темой которого стала ситуация на Украине, передает ТАСС.
Дипломат добавил, что политическая система на Украине начала приобретать тоталитарные черты, а жители вынуждены терпеть лишения, пока руководство страны отрабатывает указания западных спонсоров, поддержка которых – «единственное, что позволяет киевской хунте оставаться у власти».
Ранее Небензя назвал ЕС, Британию и США соучастниками украинских преступлений.