Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.6 комментариев
В Чечне начали строить многоквартирные дома для палестинцев
В Грозном начали строительство городка для эвакуированных из сектора Газа палестинцев
Строительство пяти многоквартирных жилых домов для эвакуированных из сектора Газа палестинцев начато в Чечне, городок будет расположен в Висаитовском районе Грозного.
Строительство пяти домов для эвакуированных из сектора Газа палестинцев профинансировал региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова, передает РИА «Новости».
По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, для будущих жителей создадут лучшие условия. Дома будут расположены рядом друг с другом по типу городка в Висаитовском районе Грозного. Рядом находятся школа и детский сад. В домах 35 квартир общей площадью 4200 квадратных метров.
В свою очередь министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что 30 палестинцев в ближайшее время будут трудоустроены, 27 из них – в сферу здравоохранения. Кроме того, для беженцев готовят курсы изучения русского языка. Дудаев также сообщил, что каждая семья получит по 100 тыс. рублей от РОФ.
Ранее в Чечню приехали 206 беженцев из Палестины, сейчас они расположились в детском оздоровительном лагере «Горный ключ» в селе Автуры.
Напомним, об эвакуации из сектора Газа МЧС России попросили свыше 900 человек, она была благополучно завершена.