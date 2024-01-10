  • Новость часаПутин прибыл в Хабаровск
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польша погрузилась в кризис двоевластия
    Болгарские депутаты предложили демонтировать памятник «Алеша»
    Трамп рассказал о действиях США при нападении на Европу
    В Британии объявили о колоссальном ущербе для ПВО Украины от российских ударов
    На границе Украины и Приднестровья произошел вооруженный инцидент
    Путин назвал самодостаточность России главным итогом 2023 года
    Песков призвал доработать снегоболотоход, на котором Путина возили на Чукотке
    Блинкен потребовал от премьера Греции новых поставок оружия Украине
    Российским судьям разрешили вести Telegram-каналы
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Забастовки в Германии на руку России, но только в перспективе

    Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.

    6 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Первый русский релокант плохо закончил

    «Как сладостно – отчизну ненавидеть. И жадно ждать ее уничтоженья!». Автор этих строк на родине мог бы стать великим ученым и приличным литератором, но закончил свою жизнь в безвестности в захолустном Дублине.

    40 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Голубой огонек» стал менее голубым

    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

    29 комментариев
    10 января 2024, 20:55

    В Чечне начали строить многоквартирные дома для палестинцев

    В Грозном начали строительство городка для эвакуированных из сектора Газа палестинцев

    Tекст: Вера Басилая

    Строительство пяти многоквартирных жилых домов для эвакуированных из сектора Газа палестинцев начато в Чечне, городок будет расположен в Висаитовском районе Грозного.

    Строительство пяти домов для эвакуированных из сектора Газа палестинцев профинансировал региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова, передает РИА «Новости».

    По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, для будущих жителей создадут лучшие условия. Дома будут расположены рядом друг с другом по типу городка в Висаитовском районе Грозного. Рядом находятся школа и детский сад. В домах 35 квартир общей площадью 4200 квадратных метров.

    В свою очередь министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что 30 палестинцев в ближайшее время будут трудоустроены, 27 из них – в сферу здравоохранения. Кроме того, для беженцев готовят курсы изучения русского языка. Дудаев также сообщил, что каждая семья получит по 100 тыс. рублей от РОФ.

    Ранее в Чечню приехали 206 беженцев из Палестины, сейчас они расположились в детском оздоровительном лагере «Горный ключ» в селе Автуры.

    Напомним, об эвакуации из сектора Газа МЧС России попросили свыше 900 человек, она была благополучно завершена.

    9 января 2024, 05:02
    Президент ОАЭ предложил Нетаньяху попросить денег у Зеленского

    Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян предложил Нетаньяху попросить денег для палестинцев у Зеленского

    Президент ОАЭ предложил Нетаньяху попросить денег у Зеленского
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на просьбу Биньямина Нетаньяху выплатить пособия палестинским рабочим, которым запретили въезд в Израиль, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян предложил премьер-министру Израиля попросить денег у президента Украины Владимира Зеленского, сообщают СМИ.

    Беседа Нетаньяху с президентом ОАЭ состоялась несколько недель назад. После октябрьского нападения палестинского движения ХАМАС Израиль запретил въезд палестинским рабочим с Западного берега. Нетаньяху попросил президента ОАЭ выплатить им пособия по безработице.

    Как сообщили источники Axios, в ответ президент ОАЭ саркастично заявил Нетаньяху: «Проси деньги у Зеленского». Аль Нахайян сказал, что другие государства дают Зеленскому много денег, «так что, возможно, он смог бы помочь». Сообщается, что ОАЭ шокировала просьба Израиля, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава министерства обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ ведет подготовку к следующей фазе военной операции.

    Коментарии (11)
    8 января 2024, 14:46
    Командир «Хезболлы» погиб в Ливане после удара Израиля

    Reuters: Командир «Хезболлы» погиб в Ливане после удара Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате израильского удара по югу Ливана погиб командир одного из подразделений шиитской организации «Хезболла», сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    По данным трех источников Reuters в службе безопасности, Израиль атаковал юг Ливана, в результате погиб командир подразделения «Радван» движения «Хезболла», передает ТАСС.

    Агентство отмечает, что с 7 октября в Ливане погибли более 130 членов «Хезболлы».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил «Хезболле» политическое урегулирование.

    Коментарии (43)
    9 января 2024, 04:04
    США собрались уговорить Израиль завершить бои в Газе через несколько недель

    Чиновник США сообщил об ожидании Вашингтоном завершения боевых действий в секторе Газа в течение нескольких недель

    США собрались уговорить Израиль завершить бои в Газе через несколько недель
    @ Abboud/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США надеются, что в течение нескольких недель боевые действия в секторе Газа прекратятся, сообщил американский чиновник.

    Как рассказал чиновник, глава Госдепа Энтони Блинкен в ходе поездки в Израиль заявит израильским властям, что боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта нужно прекратить как можно скорее. Также Блинкен собирается добиваться от Израиля большей точности при выборе целей, чтобы снизить число жертв среди мирных жителей, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    Напомним, глава министерства обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ ведет подготовку к следующей фазе военной операции. Войска собираются перейти от «фазы интенсивного маневрирования войны» к «различным типам специальных операций».

    Коментарии (4)
    7 января 2024, 21:18
    Блинкен: США отвергают заявления израильских политиков о переселении палестинцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон отвергает высказывания израильских чиновников, где звучит призыв к переселению палестинцев из сектора Газа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    США отвергают заявления некоторых израильских министров и законодателей, призывающих переселить палестинцев за пределы Газы, сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    По его словам, палестинские граждане должны иметь возможность вернуться на родину, как только позволят условия.

    Ранее сообщалось, что Израиль тайно обсуждал с Конго «добровольное переселение» тысяч жителей Газы.

    Коментарии (7)
    7 января 2024, 23:52
    Убийство Салеха аль-Арури повлияло на переговоры об израильских заложниках

    Убийство замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури снизило возможности Катара на переговорах об освобождении заложников

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская атака, в ходе которой погиб замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури, негативно повлияла на возможности Катара выступать посредником между Израилем и радикалами в переговорах об освобождении заложников, заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

    «Мы сталкиваемся с трудностями в ходе продолжающихся переговоров об освобождении заложников... Нападение на высокопоставленного члена ХАМАС осложняет посредничество Катара в переговорах», – приводит ТАСС слова катарского премьера, сказанные на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Дохе.

    При этом Аль Тани подчеркнул, что Катар продолжит взаимодействовать с Израилем и ХАМАС, а также продолжит попытки достичь соглашения, которое «приведет к освобождению заложников и прекращению огня».

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отвергает высказывания израильских чиновников, где звучит призыв к переселению палестинцев из сектора Газа.

    Коментарии (0)
    10 января 2024, 02:59
    Министр финансов Израиля заявил США, что Палестина не получит «ни шекеля»

    Министр финансов Израиля Смотрич ответил отказом на призыв Блинкена не удерживать средства для Палестины

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на призыв госсекретаря США Энтони Блинкена не удерживать предназначенные для бюджета Палестины средства министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что не собирается направлять «ни шекеля» палестинской администрации.

    Блинкен, находясь в Тель-Авиве заявил, что Израилю следует прекратить удерживать доходы от налоговых поступлений, предназначенные для палестинского бюджета. Также он сказал, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об отсутствии планов выселять палестинцев из сектора Газа, передает ТАСС.

    Смотрич, который возглавляет праворадикальную партию «Религиозный сионизм», заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Американский госсекретарь Блинкен, добро пожаловать в Израиль». Он поблагодарил США за поддержку Израиля. Однако, как заявил Смотрич, власти Израиля намерены «действовать в соответствии с израильскими интересами».

    Он сказал, что Израиль будет и дальше использовать всю свою «мощь» для уничтожения палестинского движения ХАМАС. Как подчеркнул Смотрич, палестинская администрация не получит «ни шекеля, которые бы пошли семьям нацистов в Газе». Также он заявил, что Израиль намерен «открыть ворота Газы для добровольной миграции беженцев, как это сделало международное сообщество для беженцев из Сирии и с Украины».

    Напомним, американский чиновник заявил СМИ, что Блинкен в ходе поездки в Израиль заявит израильским властям, что боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта нужно прекратить как можно скорее.

    Коментарии (0)
    8 января 2024, 19:07
    Пропалестинские протестующие перекрыли основные мосты в Нью-Йорке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Протестующие в поддержку Палестины выстроились цепью поперек основных мостов и туннеля в центре Нью-Йорка, перекрыв движение транспорта.

    Активисты требуют снять блокаду с сектора Газа, немедленно остановить огонь в палестинском анклаве и прекратить оккупацию Израилем палестинских территорий, передает РИА «Новости».

    Как сообщили агентству в полиции Нью-Йорка, протестующими заблокированы Бруклинский мост, Манхэттенский мост, Вильямсбургский мост и Туннель Холланда. Для водителей выпущено предупреждение о проблемах с автомобильным движением на этих участках.

    В ноябре сотни тысяч человек вышли на акцию в поддержку Палестины в Лондоне.

    Коментарии (0)
    8 января 2024, 14:31
    Иран поддержал иск ЮАР против Израиля

    МИД Ирана: Тегеран поддерживает подачу ЮАР иска против Израиля по конвенции о геноциде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран поддерживает подачу ЮАР иска против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа.

    В ходе еженедельной пресс-конференции Канаани заявил, что Иран поддерживает использование международных механизмов, в том числе использование возможностей Международного уголовного суда, «для юридического и судебного преследования израильского режима и его чиновников», передает РИА «Новости».

    Ранее международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля. Израиль попросил другие страны выступить против суда ООН.

    Коментарии (23)
    9 января 2024, 10:02
    Израиль назвал условие возвращения палестинцев на север Газы

    Израиль допустил возвращение палестинцев на север Газы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тель-Авив может включить возвращение палестинцев на север Газы в сделку с радикальным палестинским движением ХАМАС в случае прогресса в освобождении заложников, сообщил информационный портал Axios, ссылаясь на источники в Израиле.

    По данным портала, в Тель-Авиве считают, что вопрос возвращения палестинцев является «серьезным рычагом давления в руках Израиля» в ходе переговоров об освобождении заложников ХАМАС.

    Издание приводит слова одного из неназванных высокопоставленных израильских чиновников о том, что если не будет «прогресса в освобождении заложников», Израиль не даст палестинцам вернуться на север Газы, передает ТАСС.

    Axios указывает, что точные условия сделки между Израилем и ХАМАС могут быть обнародованы в течение нескольких недель.

    Ранее глава министерства обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет подготовку к следующей фазе военной операции в северной части сектора Газа.

    Коментарии (0)
    9 января 2024, 16:12
    СМИ назвали доступную для проживания территорию сектора Газа

    WSJ: Доступная для проживания территория сектора Газа сократилась до одной трети

    Tекст: Ольга Иванова

    Жители сектора Газа вынуждены размещаться на территории, составляющей одну треть палестинского анклава, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

    По данным издания, доступная для проживания территория палестинского сектора, где ранее размещалось 2,2 млн жителей анклава, сократилась «до одной трети». Газета объясняет это тем, что израильская армия призывает жителей анклава покидать небезопасные районы Газы, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что, по данным ООН, около 1,9 млн жителей Газы, или 85% населения анклава, были вынуждены покинуть свои дома с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

    Ранее израильские власти отдали приказ об эвакуации населения на юге сектора Газа в городе Хан-Юнис, там расположены 32 убежища, в которых находится 141 тыс. внутренне перемещенных лиц.

    Коментарии (0)
    8 января 2024, 06:08
    В секторе Газа в результате удара армии Израиля погибли восемь человек

    Израиль обстрелял лагерь беженцев в центральной части сектора Газа, восемь человек погибли

    Tекст: Денис Тельманов

    Восемь палестинцев погибли в результате израильского авиаобстрела лагеря беженцев в центральной части сектора Газа.

    В результате воздушной атаки армии Израиля на лагерь беженцев Дейр-эль-Балахе, расположенный в центральной части сектора Газа, погибли по меньшей мере восемь палестинских граждан, передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al-Jazeera. 

    Помимо этого артиллерийскому обстрелу подверглись южные районы палестинского анклава – городf Айта-эш-Шааб и Хан-Юнис, где было полностью уничтожено здание технологического колледжа.

    Накануне в результате лагеря беженцев в Хан-Юнисе, погибли 17 человек, включая 12 детей. Ранения получили несколько десятков человек.

    Коментарии (0)
    8 января 2024, 10:27
    ЦАХАЛ нанес удары по 30 объектам радикалов

    Tекст: Кристина Цыцура

    Израильские военные за ночь нанесли удары по 30 объектам радикалов в городе Хан-Юнис на южном секторе Газа, сообщила пресс-служба Армии безопасности Израиля.

    Были уничтожены подземные цели, террористическая инфраструктура и склады оружия. Также сообщается об уничтожении «10 террористов, готовых запустить ракеты на территории Израиля», передает ТАСС.

    Военные «засекли террориста, выходящего из здания для сбора разведывательной информации в нескольких десятках метров от места расположения войск».

    Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ ликвидировал в секторе Газа командиров батальона ХАМАС «Нусейрат».

    Коментарии (0)
    8 января 2024, 14:14
    В Израиле заявили о подготовке к новой фазе операции в Газе

    Министр обороны Израиля Галант: ЦАХАЛ готовится к новой фазе операции в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет подготовку к следующей фазе военной операции в северной части сектора Газа, заявил глава министерства обороны еврейского государства Йоав Галант.

    «Мы близки к следующему этапу на севере, включая город Газа», – сказал Галант в интервью американской газете Wall Street Journal, передает «Газета.Ru».

    Израильская армия планирует перейти от «фазы интенсивного маневрирования войны» к «различным типам специальных операций», заявил министр.

    Ранее сообщалось, что израильские беспилотники обстреляли больницы в секторе Газа.

    Коментарии (0)
    8 января 2024, 07:13
    Минобороны Израиля: В сектор Газа пропустили почти 200 грузовиков с гумпомощью

    Израильские военные проверили и пропустили в сектор Газа почти 200 грузовиков с гуманитарной помощью

    Tекст: Денис Тельманов

    Почти 200 грузовиков с гуманитарной помощью были проверены и пропущены в сектор Газа в воскресенье, сообщил офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) при министерстве обороны страны.

    «Сто тринадцать грузовиков перевозили продукты питания, остальные - воду, медикаменты и оборудование для временных укрытий», – приводит РИА «Новости» сообщение офиса.

    Ранее сообщалось, что восемь палестинцев погибли в результате израильского авиаобстрела лагеря беженцев в центральной части сектора Газа.

    Кроме того, правительство сектора Газа заявило, что Израиль с октября 2023 года сбросил на анклав более 45 тыс. ракет и бомб.

    Коментарии (0)
    10 января 2024, 08:40
    Белый дом провел тайные переговоры с премьером Катара по заложникам в Газе

    Axios: Советник Байдена в Белом доме провел тайные переговоры с премьером Катара по заложникам в Газе

    Tекст: Александра Юдина

    Координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк встретился с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани в Дохе и провел тайные переговоры по вопросу освобождения удерживаемых в Газе заложников, пишет портал Axios.

    По данным источников, ключевым вопросом обсуждений Макгерка с премьер-министром Катара стала региональная напряженность и необходимость освобождения заложников, передает РИА «Новости».

    Известно, что Белый дом и катарское правительство держали поездку в секрете.

    Ранее в Катаре заявили, что израильская атака, в ходе которой погиб замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури, негативно повлияла на возможности Катара выступать посредником между Израилем и радикалами в переговорах об освобождении заложников.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Эквадоре рассказали о влиянии беспорядков на экспорт бананов в Россию
    СМИ: США решили отказаться от урана из России
    Вандалы осквернили памятник графу Игнатьеву в Варне
    Анонсирована отставка директора Агентства нацбезопасности США
    Иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей решили подать вновь
    Футболист Мамаев опроверг сообщения о дебоше в самолете
    РАО назвало ставшие причиной для иска на 2 млн рублей песни Киркорова

    Зачем саудиты развязывают ценовую войну на рынке нефти

    Саудовская Аравия неожиданно своими действиями обвалила мировые цены на нефть, что идет вразрез с действиями и целями в рамках ОПЕК+. Картель продолжает сокращать добычу, чтобы поддержать нефтяные котировки. Зачем же саудиты начали давать скидку на свою нефть? Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев до забастовки довели Шольц и Украина

    В Германии набирают силу гражданские протесты. К фермерам, выступающим против сокращения субсидий, присоединились машинисты, недовольные условиями труда. Все это происходит на фоне колоссальных для ФРГ экономических проблем. В чем причина сложившейся ситуации и удастся ли правительству договориться с демонстрантами? Подробности

    Перейти в раздел

    ЧП в Подольске вскрыло две советские проблемы в системе ЖКХ

    Десятки домов в подмосковном Подольске уже несколько дней остаются без тепла из-за аварии на котельной. Отопительная система располагалась на Климовском специализированном патронном заводе, который известен своей печальной и даже криминальной историей. Почему такая авария стала возможной и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    На пост президента Франции стали примеривать гомосексуалиста

    «Самый популярный член правительства», как утверждают французские СМИ, внезапно возглавил правительство Франции. 34-летний Габриэль Атталь примечателен не только своим возрастом, не только сексуальными интересами и связью своих предков с Россией. Возможно, перед нами будущий кандидат в президенты Франции. Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............