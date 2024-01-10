В Чечне начали строить многоквартирные дома для палестинцев

В Грозном начали строительство городка для эвакуированных из сектора Газа палестинцев

Tекст: Вера Басилая

Строительство пяти домов для эвакуированных из сектора Газа палестинцев профинансировал региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова, передает РИА «Новости».

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, для будущих жителей создадут лучшие условия. Дома будут расположены рядом друг с другом по типу городка в Висаитовском районе Грозного. Рядом находятся школа и детский сад. В домах 35 квартир общей площадью 4200 квадратных метров.

В свою очередь министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что 30 палестинцев в ближайшее время будут трудоустроены, 27 из них – в сферу здравоохранения. Кроме того, для беженцев готовят курсы изучения русского языка. Дудаев также сообщил, что каждая семья получит по 100 тыс. рублей от РОФ.

Ранее в Чечню приехали 206 беженцев из Палестины, сейчас они расположились в детском оздоровительном лагере «Горный ключ» в селе Автуры.

Напомним, об эвакуации из сектора Газа МЧС России попросили свыше 900 человек, она была благополучно завершена.