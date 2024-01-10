Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Трамп рассказал о действиях США при нападении на Европу
Politico: Трамп заявил, что США не помогут ЕС при нападении на нее и выйдут из НАТО
США не придут на помощь Евросоюзу (ЕС) и не поддержат его, если Европа подвергнется вооруженному нападению, заявил экс-президент США Дональд Трамп, пишет газета Politico.
По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, такое заявление Трамп сделал в беседе с председателем ЕС Урсулой фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2020 году, передает ТАСС.
Как утверждает еврокомиссар, который присутствовал на встрече, Трамп заявил, что НАТО мертво и США готовы выйти из альянса. По словам Бретона, слова бывшего президента тревожат в связи с его возможным возвращением.
Напомним, Трампа пытаются не допустить к республиканским праймериз, чтобы помешать ему участвовать в президентских выборах.