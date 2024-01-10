Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
ВС России поразили два цеха сборки украинских дронов
Российские войска в последние сутки поразили два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов на украинской территории, сообщило Министерство обороны России.
Артиллерия, ракетные войска и БПЛА ВС России поразили два цеха сборки дронов для ВСУ, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также поражен склад боеприпасов украинской армии.
Ведомство сообщало ранее, что ВСУ на Донецком направлении в последние сутки потеряли 280 человек.