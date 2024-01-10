Путин: Бойцы с серьезными ранениями при желании смогут продолжить служить в армии

Tекст: Алексей Дегтярев

«В соответствии с действующим законом, люди, получившие соответствующую травму, не могут служить в вооруженных силах. И мы это сейчас поменяем. Министерство обороны вышло с таким предложением, безусловно, мы это поддержим», – цитирует Путина ТАСС.

Он пояснил, что люди, получившие травму, смогут продолжить служить в военкоматах, либо выполнять «аналогичные функции».

Сейчас на месте лечения решаются вопросы с военно-врачебными комиссиями, а также вопросы по предоставлению жилья и переподготовки.

«Если люди хотят оставаться в вооруженных силах, даже после серьезных ранений, их оставляют в военкоматах, еще где-то служить», – заключил президент.