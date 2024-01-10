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Путин: Ситуация с отпусками после ранения в СВО исправляется
Президент Владимир Путин заявил об улучшении ситуации с отпусками после ранения в СВО бойцов
Ситуация с отпусками после ранения в спецоперации бойцов исправляется, военнослужащие получают эту возможность, заявил глава государства Владимир Путин.
По его словам, отпуск у бойцов, которые его «не отгуляли», не должен пропадать, у военных должна быть возможность использовать его позднее, передает ТАСС.
«Ситуация исправляется, и люди получают возможность поехать в отпуск. А если по каким-то причинам отпуск в течение шести месяцев не состоялся, он не должен пропадать. И в следующие шесть месяцев человек должен получить право отгулять отпуск и за текущие шесть месяцев, и за предыдущие», – подчеркнул Путин.
Глава государства заверил, что это правило уже в Минобороны уже реализуется, а с бойцами СВО поддерживается регулярный контакт.