Путин: Ситуация с отпусками после ранения в СВО исправляется

По его словам, отпуск у бойцов, которые его «не отгуляли», не должен пропадать, у военных должна быть возможность использовать его позднее, передает ТАСС.

«Ситуация исправляется, и люди получают возможность поехать в отпуск. А если по каким-то причинам отпуск в течение шести месяцев не состоялся, он не должен пропадать. И в следующие шесть месяцев человек должен получить право отгулять отпуск и за текущие шесть месяцев, и за предыдущие», – подчеркнул Путин.

Глава государства заверил, что это правило уже в Минобороны уже реализуется, а с бойцами СВО поддерживается регулярный контакт.