  • Шерпа России назвала сложными переговоры по украинскому кризису в рамках G20
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    Лидеры G20 признали различие взглядов на ситуацию на Украине
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    Польский полковник: ВСУ оказались в ловушке из-за Маска
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Деколонизация как прикрытие колонизации

    В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».

    0 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    48 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

    11 комментариев
    9 сентября 2023, 15:56

    Мэр Харькова изменил мнение в вопросе запрета русского языка

    Мэр Харькова Терехов изменил мнение в вопросе запрета русского языка

    Мэр Харькова изменил мнение в вопросе запрета русского языка
    @ Vyacheslav Madiyevskyi/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Мэр Харькова Игорь Терехов после давления со стороны киевского режима изменил мнение об использовании русского языка на Украине и извинился за свои слова.

    Терехов в 2022 году сказал в интервью французскому агентству AFP, что не следует настаивать на том, чтобы люди отказались от русского языка. По его словам, «это не лучший способ».

    Однако теперь градоначальнику приходится оправдываться за свои слова, чтобы избежать неприятностей. Как передает РИА «Новости», после интервью Терехова в ноябре 2022 года языковой омбудсмен Тарас Кремень добился того, что мэра Харькова оштрафовали за русскую речь в ходе национального телемарафона. Затем его оштрафовали уже за публикации в соцсетях.

    Мэр подал иск против Кременя, и после долгих разбирательств суд отменил второй штраф.

    Между тем, в августе Терехов говорил, что навязывание на Украине бойкота русского языка может привести к сопротивлению со стороны местных жителей.

    9 сентября 2023, 09:53
    WP: Часть украинцев согласны на мир с Москвой при одном условии

    WP: Часть украинцев согласны на мир с Россией при получении реальных гарантий безопасности

    WP: Часть украинцев согласны на мир с Москвой при одном условии
    @ REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

    Tекст: Алина Власенко

    Некоторые украинцы согласны на мир с Россией при условии, что получения реальных гарантий безопасности со стороны Москвы, пишет американский обозреватель Фарид Закария.

    Как пишет обозреватель в статье для The Washington post, взгляды многих украинцев не очень радикальны. Некоторые из них говорят, что могут представить прекращение конфликта со стороны Киева в обмен на реальные гарантии безопасности со стороны Москвы.

    Однако других взглядов придерживаются непосредственные участники конфликта со стороны Киева. Они как раз готовы рассматривать альтернативные варианты окончания конфликта, сообщает Ura.ru.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что перспектив для начала диалога по конфликту на Украине пока нет.

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    9 сентября 2023, 01:52
    Тело британского наемника нашли на Украине в водоеме со связанными руками

    Sky News: На Украине нашли в водоеме британского наемника со связанными руками

    Tекст: Ольга Никитина

    Британское внешнеполитическое ведомство сообщило, что на Украине погиб еще один наемник, прибывший из Великобритании. По информации СМИ, его тело обнаружили в водоеме со связанными руками.

    Представитель МИД Великобритании сообщил телеканалу Sky News, что власти страны предоставляют помощь семье убитого на Украине британца, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что погибшего звали Джордан Чедвик, он прибыл из графства Ланкашир.

    Британец, ранее служивший в шотландской гвардии, по информации телеканала, намеревался вступить в «интернациональный легион». Его нашли мертвым в водоеме со связанными за спиной руками.

    Издание Daily Record добавляет, что о гибели Чедвика семье стало известно 26 июня. Тело доставили на родину 7 августа. Причины смерти собираются выяснить.

    В июле Минобороны России сообщало, что киевский режим потерял 4 тыс. 845 иностранных наемников в ходе СВО, еще 4 тыс. 801 иностранный боевик бежал с украинской территории. Из Британии, по данным военного ведомства, на Украину прибыла одна из самых многочисленных групп наемников – более 700 человек.

    Москва призывала иностранцев не поддаваться на старания британской спецслужбы, подчеркивая, что они ищут лишь «расходный материал» для Киева.

    Коментарии (23)
    9 сентября 2023, 09:27
    Sky News: Цели Украины и Запада в конфликте с Россией больше не совпадают
    Sky News: Цели Украины и Запада в конфликте с Россией больше не совпадают
    @ Monika Skolimowska/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Цели Киева и Запада в конфликте с Москвой больше не совпадают, и западные страны будут все больше сомневаться, что Украина осуществит задуманное, пишет вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в статье на сайте телеканала Sky News.

    По мнению Белла, Россия после распада Советского Союза стремилась стать мировой сверхдержавой. Но, как считает офицер в отставке, конфликт на Украине якобы ослабил позиции Москвы. По его мнению, она больше не представляет угрозу Европе. Таким образом, считает Белл, Запад достиг своей цели и теперь должен заняться внутренними проблемами.

    Однако Украина все еще стремится вытеснить силы России, заявил Белл. Таким образом, считает он, «цели Украины больше не совпадают с целями ее сторонников», передает РИА «Новости».

    По его словам, хотя Запад все еще обязуются оказывать поддержку ВСУ, но скептицизм по поводу того, достижимы и приемлемы ли цели Киева в конфликте, будет возрастать.

    Между тем, ранее СМИ сообщили, что Украина потеряла надежду на прорыв в контрнаступлении, времени на него почти не осталось.

    Коментарии (24)
    9 сентября 2023, 10:10
    Польский полковник: ВСУ оказались в ловушке из-за Маска

    Польский полковник Левандовски: ВСУ оказались в ловушке из-за Маска

    Польский полковник: ВСУ оказались в ловушке из-за Маска
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алина Власенко

    Варшаве следует вынести урок из того, что Украина оказалась в ловушке, попав в зависимость от частной компании миллиардера Илона Маска, заявил в беседе с Onet польский полковник Петр Левандовски.

    Военный выразил мнение, что вооруженные силы какой-либо страны не должны попадать в зависимость от частной международной компании, глав которой действует по своему усмотрению, передает RT.

    Кроме того, полковник назвал «чушью» заявления о том, что польским военным «следует поучиться» у Вооруженных сил Украины, как вести вооруженный конфликт.

    Ранее Маск заявил, что сервис компании SpaceX под названием Starlink не может быть использован для украинских атак на Крым, поскольку это запрещено пользовательским соглашением.

    Коментарии (11)
    9 сентября 2023, 10:21
    Старец Зосима перед смертью дал наказ украинским верующим

    В РПЦ рассказали о предсмертных словах старца Зосимы для верующих из России и Украины

    Старец Зосима перед смертью дал наказ украинским верующим
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Обладавший особым духовным даром предвидения основатель Успенского Николо-Васильевского монастыря УПЦ в Волновахском районе ДНР схиархимандрит Зосима завещал сохранять верность единству Русской православной церкви, рассказал епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай (Погребняк), главный реактор издательства Московской патриархии РПЦ.

    «В этом даре прежде всего хотелось бы отметить его стойкость в вере, верность Русской православной церкви, единству церковному и Отечеству», – сказал епископ Николай, передает РИА «Новости».

    Настоятель московского храма святителя Николая на Берсеневке, игумен РПЦ Кирилл (Сахаров) рассказал, что завещание схиархимандрита Зосимы перед смертью «прогремело очень мощно».

    «Оно дало четкую и ясную установку: строго держитесь Русской православной церкви – в ней спасение. А в случае автокефалии … прекращается поминовение правящего архиерея, который пошел на компромисс и поминается святейший патриарх Московский и Всея Руси», – рассказал игумен.

    Схиархимандрит Зосима (в миру Иван Сокур) родился 3 сентября 1944 года в селе Косолманка Свердловской области. Учился в Ленинградской духовной семинарии. В 1975 году был пострижен в монахи с именем Савватий. В 1998 году в селе Никольское (ныне ДНР) основал Успенскую Николо-Васильевскую обитель. В 1990 году был возведен в сан архимандрита, а в 1992 году пострижен в схиму с именем Зосима. Старец скончался 29 августа 2002 года, он похоронен на территории своего монастыря в часовне около Свято-Успенского собора.

    Коментарии (4)
    8 сентября 2023, 17:10
    Польша предъявила Еврокомиссии ультиматум по вопросу ввоза зерна с Украины

    Премьер Польши Моравецкий предъявил ультиматум ЕК по вопросу ввоза зерна с Украины

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул ультиматум Европейской комиссии (ЕК) по вопросу ввоза зерна с Украины.

    Он напомнил о своем заявлении, сделанном в июле 2023 года, в котором речь шла о недопущении очередного открытия сельскохозяйственных рынков, вне зависимости от решения ЕК. Заявление было сделано в ходе встречи с представителями стран, граничащими с Украиной, передает РИА «Новости».

    «Я еще раз говорю ясно: для нас наиважнейшим является интерес польского фермера. Поэтому или Европейская комиссия в следующую среду примет решение о дальнейшем запрете ввоза, или мы сами продлим этот запрет ввоза на территорию Польской республики», – заявил он.

    При этом Моравецкий отметил, что Варшава не против транзита украинского зерна через Польшу.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратится в международный арбитражный суд, если после 15 сентября будет продлен запрет на ввоз украинского зерна в страны ЕС.

    Коментарии (14)
    9 сентября 2023, 07:57
    Маск объяснил, почему сорвал атаку ВСУ на Крым

    Маск: Желание Киева использовать Starlink для атак на Крым идет против правил SpaceX

    Маск объяснил, почему сорвал атаку ВСУ на Крым
    @ Jae C. Hong/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что сервис компании SpaceX под названием Starlink не может быть использован для украинских атак на Крым, поскольку это запрещено пользовательским соглашением.

    Маск на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) напомнил, что никогда и не обещал, что действие сети Starlink затронет Крым. По его словам, данная система является гражданской, ее нельзя применять для военных наступательных действий, передает ТАСС.

    Бизнесмен добавил, что сейчас SpaceX создает сеть Starshield, идентичную Starlink, но уступающую ей в масштабах. Она, как обещает Маск, будет находиться под контролем правительства США.

    Накануне Маск говорил, что, согласись он на просьбу Киева активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя, то его компания SpaceX превратилась бы в явного соучастника «крупного военного акта и эскалации конфликта».

    Коментарии (12)
    8 сентября 2023, 19:02
    Небензя обвинил Украину в ударе по Константиновке
    Небензя обвинил Украину в ударе по Константиновке
    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удар по городу Константиновка в ДНР наносился украинскими военными, об этом свидетельствуют видеоматериалы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Удар по городу – это страшная трагедия, там погибли 16 человек и 32 пострадали, видеоматериалы свидетельствуют о том, что ракета прилетела с украинских позиций, заявил Небензя, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что соответствующие ролики опубликовали в социальных сетях, один из них опубликовал и сам президент Украины Владимир Зеленский. Постпред подчеркнул, что в ООН быстро забудут это событие, как и в случае с ударом по Краматорску в апреле 2022 года, когда выяснилось, что это – «чудовищное преступление и страшная провокация» киевского режима.

    Ранее эксперты отмечали, что взрыв в Константиновке мог быть результатом прилета пущенной украинскими военными ракеты.

    Коментарии (15)
    9 сентября 2023, 03:10
    Появились сообщения о планах США передать Киеву ракеты ATACMS

    ABC: США склоняются к передаче Украине ракет дальнего радиуса ATACMS

    Появились сообщения о планах США передать Киеву ракеты ATACMS
    @ Defense Ministry/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    США могут включить в новый пакет военной помощи для Украины тактические баллистические ракеты ATACMS, этот вопрос сейчас рассматривается в вашингтонской администрации, сообщили американские СМИ.

    Неназванный чиновник США сообщил телеканалу ABC, что данные ракеты «будут направлены». При этом он добавил, что позиция американских властей по данному вопросу может измениться, передает ТАСС.

    Еще одно должностное лицо американской администрации, имя которого не раскрывается, сообщило, что вопрос поставок ATACMS «находится на рассмотрении». ПО его словам, уже в следующем пакете помощи этот тип вооружений может быть передан киевскому режиму.

    Со ссылкой на источник телекомпания отмечает, что даже если поставки ATACMS украинской стороне будут одобрены, процесс передачи ракет может «затянуться на несколько месяцев».

    Между тем представитель Совета по национальной безопасности Белого дома на просьбу прокомментировать данную информацию сообщил РИА «Новости», что не может подтвердить сообщение телеканала ABC, согласно которому американские власти склоняются к передаче Украине ракет дальнего радиуса ATACMS.

    Пуск ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км может осуществляться при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Украинские власти неоднократно просили западных партнеров поставить дальнобойные ракеты ATACMS, причем «как можно быстрее».

    В июле СМИ писали, что США не планируют передавать Киеву такой тип вооружений.

    Коментарии (14)
    8 сентября 2023, 20:29
    Эксперт: Польша выиграет у Украины битву за зерно

    Экономист Лизан: Еврокомиссия в угоду Польше будет вынуждена согласиться на эмбарго в отношении украинского зерна

    Эксперт: Польша выиграет у Украины битву за зерно
    @ Andrew Kravchenko/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Зерновой конфликт между Польшей, Украиной и Еврокомиссией достиг своего апогея. Однако Зеленский не учел, что Варшава для Брюсселя куда важнее Киева, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Польша выдвинула ультиматум Европейской комиссии по вопросу вывоза зерна с Украины.

    «Конфликт вокруг украинского зерна в ЕС зрел давно и развивался урывками – сначала ставки поднимала одна сторона, затем другая. Сейчас противостояние достигло своего апогея. В дело вмешался Владимир Зеленский, который до этого предпочитал отмалчиваться», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Его активность на данном направлении вызвана скорым началом сезона поставок сельскохозяйственной продукции. Украина получала достаточно много денег за счет экспорта зерна, и терять рынок местному руководству, откровенно говоря, не хочется. Вот и приходится прибегать к крайним мерам: припугивать своего главного союзника – Польшу – международными исками», – подчеркивает собеседник.

    «Однако Зеленский в этот раз ступил на очень тонкий лед. Варшава обладает большим количеством рычагов давления на Украину. Если дело дойдет до суда, Анджей Дуда может пересмотреть условия транзита военной техники для ВСУ. Также он вполне в состоянии прекратить поток наемников на поля СВО», – отмечает эксперт.

    «В общем, Варшава найдет способы больно уколоть своенравного партнера. Тем более, что Еврокомиссии гораздо выгоднее занять сторону Польши по данному вопросу. В конечном счете эта страна занимает важное место в составе ЕС. К тому же один раз ей уже удалось «подмять под себя» брюссельскую бюрократию, введя национальный запрет на украинское зерно», – акцентирует Лизан.

    «Второй раз наглядно демонстрировать всему миру, что внутри организации зреют серьезные противоречия, ЕК бы совершенно не хотелось. Поэтому рано или поздно, Варшава одержит верх в этом конфликте. Однако перед этим могут состояться торги между сторонами. Брюссель способен отказать Польше в введении эмбарго сразу после окончания текущего срока ограничений», – уточняет экономист.

    «Тогда Дуда, скорее всего, попытается надавить на Брюссель, угрожая повторным введением национального запрета. Возможно, потребует у ЕС дополнительных вливаний в экономику страны. Позиция Варшавы достаточно ясна, а стабильность в диалоге с Восточной Европы для Брюсселя куда важнее, чем солидарность с офисом Зеленского», – резюмирует Лизан.

    Ранее Польша выдвинула ультиматум Европейской комиссии по вопросу вывоза зерна с Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Он также напомнил о своем заявлении, сделанном в июле 2023 года, в котором речь шла о недопущении очередного открытия сельскохозяйственных рынков.

    «Я еще раз говорю ясно: для нас наиважнейшим является интерес польского фермера. Поэтому или Европейская комиссия в следующую среду примет решение о дальнейшем запрете ввоза, или мы сами продлим этот запрет ввоза на территорию Польской республики», – заявил он. При этом премьер-министр уточнил, что Варшава не против транзита зерна через территорию страны.

    Также резкой реакции в Польше были удостоены и угрозы президента Украины Владимира Зеленского по зерновому вопросу. Так, министр правительства республики по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что поведение Зеленского выходит за рамки классической дипломатии. Он добавил, что речь идет об использовании «нестандартных и выходящих за рамки средств давления, однако на Варшаву это не производит должного впечатления».

    Напомним, накануне Владимир Зеленский пригрозил, что если запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции в страны ЕС будет продлен, он будет вынужден обратиться в международный арбитраж. По его словам, страна выступает против «любых дальнейших ограничений».

    Обращаясь к ЕК, он подчеркнул, что Украина не будет «спокойно воспринимать нарушение данных» ей обещаний. Зеленский подчеркнул, что несмотря на его нежелание обострять ситуацию, у государства нет другого выхода, кроме как «бороться в суде за основы нашей общей Европы».

    Издание Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов пишет, что постпреды 22 стран ЕС выступили против продления запрета на импорт украинского зерна, но Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия требуют сохранить ограничения как минимум до 2024 года. Наиболее отрицательно к идее эмбарго настроены Франция и Германия.

    Однако ряд государств с пониманием отнеслись к сложностям Центральной Европы и призвали Еврокомиссию найти альтернативные варианты. Один дипломат заявил, что решение о продлении ограничений на импорт будет иметь политический характер из-за предстоящих в Польше выборов.

    Напомним, 15 сентября истекает эмбарго Еврокомиссии, введенное для зерновых культур из Украины на «восточных рубежах» ЕС – в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Эти страны грозятся ввести собственные национальные ограничения, если данное решение не примет Брюссель.

    Коментарии (3)
    9 сентября 2023, 07:42
    Полковник Бундесвера расшифровал сигнал Зеленского об уклонистах

    Полковник Рихтер: Жалобы Зеленского на уклонистов являются тревожным знаком

    Tекст: Ольга Никитина

    Жалобы Владимира Зеленского на уклонистов являются тревожным знаком, который наносит урон «образу Украины, объединенной патриотизмом», заявил полковник Бундесвера в отставке, военный эксперт Вольфганг Рихтер.

    Рихтер в интервью Die Welt отметил, что на экспертном уровне об уклонистах знали уже давно. «Это показывает, что образ Украины, объединенной патриотизмом, верен лишь отчасти», – приводит его слова РИА «Новости».

    Немецкий эксперт отметил, что покинувших Украину молодых людей «уже довольно много», и это он считает значимым фактом. В ЕС, по его словам, находится около 600 тыс. мужчин с Украины, и выдворить их для последующей мобилизации в ряды вооруженных сил на родине будет «не так-то просто» с правовой точки зрения.

    Заявления украинской стороны об уклонистах, по оценке Рихтера, призваны в некоторой степени оказать давление на Запад. Однако в первую очередь это говорит о наличии проблем с личным составом в ВСУ, подчеркнул он.

    «Кадровую слабость» ВСУ могла бы компенсировать выдача сотен тысяч уехавших украинцев, о чем говорил президент Украины «за закрытыми дверями», рассказал полковник Бундесвера. Украине, по его словам, приходится иметь дело с демографической проблемой, что говорит не в пользу «бесконечного затягивания боевых действий».

    Газета ВЗГЛЯД писала об усилении мобилизации на Украине, призванной пополнить ряды армии живой силой, потери которой в ходе контрнаступления оказались огромными.

    Коментарии (10)
    8 сентября 2023, 17:02
    ФСБ вычислила в Калининграде шпионившего на Польшу украинца

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Калининградской области выявили завербованного польским Агентством внутренней безопасности украинского гражданина, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Подозреваемый гражданин Украины 1996 года рождения прибыл в регион для сбора данных по заданию польской спецслужбы, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ему объявили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления. Вскоре мужчину выдворят за пределы России и запретят ему въезд на значительный срок.

    Ранее подозреваемый в работе на украинскую разведку житель Севастополя заявил, что отслеживал маневры российских кораблей с «Калибрами» и российскую авиацию.

    Коментарии (9)
    9 сентября 2023, 09:42
    Bloomberg: Дипломаты G20 согласовали компромиссные формулировки по Украине
    Bloomberg: Дипломаты G20 согласовали компромиссные формулировки по Украине
    @ IMAGO/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Дипломаты стран Большой двадцати (G20) согласовали компромиссные формулировки по конфликту на Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    По словам источника, в согласовании данных «компромиссных формулировок» дипломаты государств Большой двадцатки  смогли «преодолеть разногласия между Москвой» и рядом западных стран, передает ТАСС.

    Ранее первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон намерен включить в совместное заявление по итогам саммита G20 в Индии формулировки о России и Украины, но пока не уверен, что документ будет согласован.

    По его словам, в формате G20 диалог всегда труднее, чем, к примеру, в Группе семи. В этой связи, отметил Файнер, включить в заявление формулировки, касающиеся проведения Россией спецоперации на Украине, «будет труднее». «Поэтому мы работаем над этими проблемами», – добавил он.

    Ранее стало известно, что администрация Байдена рассчитывает, что текущее контрнаступление ВСУ продержится до ноября. При этом разведывательные службы США отмечают возможность Украины начать вторую волну «контрнаступа» уже к лету 2024 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько реалистичны западные оценки в отношении потенциала ВСУ и хватит ли у противника сил для активизации конфликта через девять месяцев.

    Коментарии (0)
    9 сентября 2023, 12:28
    Захарова призвала не поддаваться на провокации западных СМИ о заявлении G20
    Захарова призвала не поддаваться на провокации западных СМИ о заявлении G20
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала не поддаваться на провокации западных журналистов по теме интерпретации итогового заявления саммита Большой двадцатки (G20).

    Захарова отметила, что западные СМИ соревнуются в интерпретации то «согласованного», по версии Bloomberg, то «несогласованного», по версии Financial Times, заявления Большой двадцатки. «На кого этот информационный мусор рассчитан? На бездомных Филадельфии?» – пишет Захарова в Telegram.

    По ее словам, все, кто хоть что-то смыслит в работе над такими документами, понимают, что согласованным является только официально  опубликованный текст. «До этого может быть все, что угодно. Можно комментировать ход переговоров. Но заявлять или утверждать, что та или иная часть не подлежит никакому пересмотру, не возьмется ни один шерпа», – добавила она, призвав не поддаваться на провокации.

    Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что дипломаты стран Большой двадцати (G20) согласовали компромиссные формулировки по конфликту на Украине.

    Коментарии (32)
    9 сентября 2023, 13:25
    Силы России нанесли удары по базам подготовки диверсионных групп ВСУ
    Силы России нанесли удары по базам подготовки диверсионных групп ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Со 2 по 9 сентября Вооруженные Силы России нанесли шесть групповых ударов по объектам портовой инфраструктуры Украины и базам подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и БПЛА. Целями ударов стали объекты портовой инфраструктуры Украины, радиотехнической разведки, производства безэкипажных катеров, складам хранения западного вооружения и боеприпасов, а также топлива. Кроме того уничтожены базы подготовки диверсионных групп ВСУ и террористов так называемого Русского добровольческого корпуса, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В результате нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки и материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, которые действуют на Запорожском и Херсонском направлениях, отчитались в Минобороны.

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    После первого непростого полугодия, когда нефтегазовые доходы России резко упали и бюджет столкнулся с большим дефицитом, российская экономика начала выходить из пике. Рост доходов и ВВП страны показывает, что российская экономика адаптируется к санкциям, заявил глава правительства Михаил Мишустин. Что же выстрелило во втором полугодии и помогает идти вверх назло Западу? Подробности

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    Новые регионы показали высокую явку

    В Единый день голосования впервые проходят выборы в новых регионах России. На прифронтовых территориях они дистанционные – члены избиркомов и наблюдатели совершают обходы по домам. Там, где безопасно – открыты избирательные участки. И хотя самую большую активность избирателей ожидают в воскресенье, уже в пятницу люди шли голосовать семьями и даже трудовыми коллективами, а избиркомы под вечер зафиксировали высокую явку. Подробности

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    «Это рационально». В Алтайском крае научились тратить деньги на людей

    Как получилось, что сказочный Кощей стал защитником алтайского села, что за изощренная форма кредита позволяет ремонтировать в регионе школы, мосты и дороги – и как удается создавать комфортную среду в самых отдаленных местах? Ответы на эти вопросы на месте, в Алтайском крае, узнавал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности

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    Почему Польше неловко за своих наемников на Украине

    Уже тысячи польских наемников погибли на Украине. Казалось бы, массовая гибель сограждан должна будоражить и польское общество, и польские власти. Однако для официальной Варшавы всех этих людей будто бы не существует. Почему руководство Польши заняло крайне странную, двойственную и даже стыдливую позицию по поводу участия польских наемников в украинском конфликте? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Зеленский мешает крысам бежать с корабля

      По сообщениям польских СМИ, украинским депутатам запретили выезжать в Польшу кроме как «по линии НАТО». Якобы это стало реакцией на эмбарго, введенного на поставки украинского зерна в страны ЕС. Но на самом деле Владимиру Зеленскому необходимо перекрыть для элиты главный путь к отступлению.

    • Болгарам оборвут главную связь с Россией

      Власти Болгарии готовятся отменить главный национальный праздник страны – День освобождения от османского ига, которого удалось достичь только благодаря России и ее армии. Историю страны переписывают под нужды турок, русофобов и Евросоюза, а на мнение болгарского народа всем наплевать.

    • Украина нашла повод для войны у румын

      Президент Румынии Клаус Йоханнис пригрозил России «серьезными последствиями» в случае, если обломки БПЛА, найденного украинскими военными на территории страны, будут принадлежать именно российскому аппарату. За два дня до этого Йоханнис заявлял о «надежном контроле неба» и опровергал заявления Украины о падении БПЛА. Что изменилось?

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