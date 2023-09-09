В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына

«У вас большое количество зданий медицинских учреждений, которые нуждаются в реновации, в реконструкции. Просил бы вас на это обратить внимание», – приводит его слова ТАСС.
В целом же в области, по оценке президента, «все получается, и получается хорошо». «Уверен, что если вы здесь внимания побольше уделите этой теме, она полетит», – добавил он.
Глава государства поблагодарил Никитина, заметив, что Нижегородская область развивается хорошими темпами. На встрече губернатор доложил об основных макроэкономических показателях, отметив, что показатели торговли и инвестиций растут. Он также рассказал о работе ВПК региона, уделив особое внимание созданию центров по созданию беспилотных авиационных систем. Путин и Никитин также обсудили вопросы развития транспортной сети в области.
На встрече с главой государства губернатор сообщил, что рост валового регионального продукта (ВРП) Нижегородской области в первом полугодии 2023 года составил 6,5%, что выше прогноза.
Так, рост в сельском хозяйстве, по его словам, составляет 7,9%, в строительстве – 18,9%, в промышленности – 7,9%. «Это все физический объем», – уточнил глава Нижегородской области, по словам которого в регионе восстанавливается и потребительский рынок.
Путин обратил внимание на увеличение инвестиций в основной капитал. Никитин отметил, что показатель вырос на 18%. «Инвесторы верят», – объяснил глава региона.
Практически на всех важных для страны производствах показатели, по словам губернатора, также растут. «Транспортные средства и оборудование, куда, кстати, авиастроение и судостроение входит, рост 12%, электрическое оборудование – рост плюс 55%, компьютеры и электронные изделия – 22,6%», – сказал Никитин.
Он рассказал о показателях в автомобилестроении – наиболее пострадавшей в 2022 году отрасли. «В целом мы наблюдаем 156%, но в ГАЗе <…> по всем абсолютно позициям штучным плюс примерно 25%», – сказал Никитин.
Ранее Путин встретился с молодыми учеными в Сарове.