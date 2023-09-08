Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».27 комментариев
В Брянской области призвали жителей не выкладывать в соцсети видео работы ПВО
Власти Брянской области призвали жителей не выкладывать в соцсети видео работы ПВО
В правительстве Брянской области сообщили, что министерство обороны, пограничная служба и росгвардейцы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей региона.
Граждан просят не снимать на видео и не публиковать в социальных сетях данные о работе силовых ведомств и систем ПВО, передает РИА «Новости».
Отмечается, что все атаки ВСУ были успешно отражены в последнее время. Власти добавили, что появляются публикации о действиях российских военных в соцсетях, чего делать не нужно, так как это усложнит им работу. Подчеркивается, что это касается и размещения непроверенной информации и распространения панических настроений.
Ранее сообщалось, что над Брянском в пятницу сбили три украинских дрона.