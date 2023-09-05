Ярмарка «Работа России» помогла трудоустроить 123 тыс. человек

Ярмарка «Работа России. Время возможностей» помогла трудоустроить 123 тыс. человек

Новый формат мероприятия показал высокие результаты, специалисты центров занятости при этом оказали более 250 тыс. услуг по профориентации, завил глава Минтруда Антон Котяков.

«Это сделало ярмарку трудоустройства эффективной площадкой для построения и развития карьеры. Лидером по числу трудоустроенных стал Краснодарский край. Здесь карьерные консультанты помогли найти работу свыше 8,4 тыс. граждан. На втором и третьем местах – Омская и Свердловская области. В этих регионах центры занятости трудоустроили порядка 7,7 тыс. и 5 тыс. соискателей соответственно», – отметил он.

Также в топ регионов по трудоустройству вошли Республика Крым (4,8 тыс.), Петербург (4,6 тыс.), Саратовская область (3,9 тыс.), Кировская область (3,7 тыс.), Иркутская область (3,5 тыс.), Татарстан (3,4 тыс.) и Московская область (3,4 тыс.).

Всероссийская ярмарка трудоустройства в этом году проводилась впервые. Первый (региональный) этап прошел 14–15 апреля в формате очных мероприятий. В ходе второго этапа в дополнение к офлайн-формату было создано единое онлайн-пространство на портале «Работа России» 2023.trudvsem.ru с витриной работодателей и деловой программой. Сессии онлайн-марафона собрали свыше 600 тыс. просмотров.

Организатором ярмарки выступил Минтруд России при участии РСПП, Минпросвещения, Минобрнауки и Минпромторга, Роструда, регионов, российского общества «Знание», информационного агентства ТАСС и при поддержке АНО «Национальные приоритеты», центра компетенций «Диалог» и Агентства стратегических инициатив.

Благодаря нацпроекту «Демография» реализуется проект по модернизации службы занятости. В рамках модернизации центры занятости переходят на единые стандарты оказания услуг в зависимости от жизненной ситуации соискателя и бизнес-ситуации работодателя. Проводится переобучение специалистов центров занятости, подготовка карьерных и кадровых консультантов – переподготовку прошли более 10 тыс. человек. Обновляются и сами центры занятости: до конца года количество модернизированных центров достигнет 550.