Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Аспиранта МГУ Мифтахова арестовали
Аспиранта МГУ Азата Мифтахова отправили под стражу по обвинению в оправдании терроризма, адвокат Светлана Сидоркина заявила, что защита планирует обжаловать решение суда.
Первомайский райсуд Кирова удовлетворил просьбу следователей ФСБ и избрал Мифтахову меру пресечения в виде заключения до 3 ноября, сказала Сидоркина, передает ТАСС.
Она пояснила, что попросила приобщить к материалам дела справку от МГУ, что ее клиент остается аспирантом этого вуза.
Напомним, ФСБ задержала Мифтахова на выходе из колонии по делу о публичных призывах к терроризму. Он отбывал срок по статье о хулиганстве.