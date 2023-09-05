Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.2 комментария
В России обострилась нехватка поваров и барменов
В России зафиксирован дефицит поваров и барменов у ресторанов в связи с валютным скачком
Снизивший доходы трудовых мигрантов в России скачок курсов валют подсветил проблему в России с кадрами в общепите, рестораторы жалуются на нехватку поваров и другого персонала до 20–30%, сообщают эксперты.
Как отметил в своем Telegram-канале основатель ресторанов «Китайские новости» Станислав Лисиченко, ослабление рубля, которое привело к оттоку мигрантов из России, а также нехватка квалифицированных кадров усугубили проблему нехватки персонала на ресторанном рынке Москвы, «поваров просто нет».
Основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» и председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров (ФриО) Сергей Миронов в свою очередь добавил, что общепиту не хватает не только поваров, но и барменов и сотрудников клининга, передает РБК.
«По Москве нехватка сотрудников около 20–30% – «такого вакуума не было никогда», – подчеркнул он.
Также пресс-службе сети лапшичных «Воккер» заявили, что острая проблема нехватки кадров ощущается с июня этого года, однако пришлось, сжав зубы, повышать зарплату сотрудникам и закрыть вакансии.
Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров согласился, что дефицит кадров на ресторанном рынке, однако он объяснил ситуацию сезонным фактором.
«Сотрудников традиционно не хватает каждый год начиная с июня до конца октября, затем в январе кадров становится слишком много, а к лету снова дефицит», – отметил он.
Как рассуждает Лисиченко, одной из главных причин нехватки кадров стал «дорогой доллар», который за последний год снизил доход иностранцев, которые отправляют зарплату домой, практически на 40%.
А последним «гвоздем в крышку гроба ресторанного рынка труда», по словам Лисиченко, стали новые осенние открытия ресторанов, которые «платят абсолютно любые деньги, чтобы просто набрать людей и открыться».
Лисиченко предупредил, что повара будут вынуждены «как чижики прыгать с горячего на холодный цех, а в промежутках подрезать себе заготовки».
«Гости научатся ждать свои заказы, есть и заказывать курсами, ожидание горячего блюда в субботу вечером будет 45 минут», – подытожил ресторатор.
Ранее президент России Владимир Путин обозначил важность вопросов, связанных с созданием единой расчетной единицы и использования нацвалют в торговле между странами – участницами БРИКС.