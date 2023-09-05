В России обострилась нехватка поваров и барменов

В России зафиксирован дефицит поваров и барменов у ресторанов в связи с валютным скачком

Tекст: Александра Юдина

Как отметил в своем Telegram-канале основатель ресторанов «Китайские новости» Станислав Лисиченко, ослабление рубля, которое привело к оттоку мигрантов из России, а также нехватка квалифицированных кадров усугубили проблему нехватки персонала на ресторанном рынке Москвы, «поваров просто нет».

Основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» и председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров (ФриО) Сергей Миронов в свою очередь добавил, что общепиту не хватает не только поваров, но и барменов и сотрудников клининга, передает РБК.

«По Москве нехватка сотрудников около 20–30% – «такого вакуума не было никогда», – подчеркнул он.

Также пресс-службе сети лапшичных «Воккер» заявили, что острая проблема нехватки кадров ощущается с июня этого года, однако пришлось, сжав зубы, повышать зарплату сотрудникам и закрыть вакансии.

Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров согласился, что дефицит кадров на ресторанном рынке, однако он объяснил ситуацию сезонным фактором.

«Сотрудников традиционно не хватает каждый год начиная с июня до конца октября, затем в январе кадров становится слишком много, а к лету снова дефицит», – отметил он.

Как рассуждает Лисиченко, одной из главных причин нехватки кадров стал «дорогой доллар», который за последний год снизил доход иностранцев, которые отправляют зарплату домой, практически на 40%.

А последним «гвоздем в крышку гроба ресторанного рынка труда», по словам Лисиченко, стали новые осенние открытия ресторанов, которые «платят абсолютно любые деньги, чтобы просто набрать людей и открыться».

Лисиченко предупредил, что повара будут вынуждены «как чижики прыгать с горячего на холодный цех, а в промежутках подрезать себе заготовки».

«Гости научатся ждать свои заказы, есть и заказывать курсами, ожидание горячего блюда в субботу вечером будет 45 минут», – подытожил ресторатор.

Ранее президент России Владимир Путин обозначил важность вопросов, связанных с созданием единой расчетной единицы и использования нацвалют в торговле между странами – участницами БРИКС.

