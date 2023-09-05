Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.2 комментария
Школьный учитель стал свидетелем убийства украинских военных сослуживцами
Житель ЛНР заявил, что стал свидетелем убийства украинских военных сослуживцами
Украинские военные, в 2022 году отступая из Смоляниново в Луганской народной республике (ЛНР), убили у храма троих сослуживцев, одного – за то, что не смог завести автомобиль, сообщил местный житель, учитель Виктор Чернявский.
По его словам, в феврале украинские войска отступали на УАЗе и ГАЗ-66, в который перегрузили двух только что убитых военных, передает РИА «Новости».
Как рассказал Чернявский, двух убитых сослуживцы загрузили в заведенную машину, а второй автомобиль водитель завести не мог.
«Один парень не смог машину завести, они стояли, угрожали ему, свои же, украинские военные. Кричали: «Заводи машину!». Потом начали толкать, вытолкнули из-за руля, избили, потом прозвучал выстрел – и его забросили в кузов второй машины. <…> Когда я потом подошел, присмотрелся: ему была пущена пуля в голову», – рассказал свидетель.
Местный житель, пояснил, что украинские военные бросили машину, которая не завелась, и труп в ней, а сами, разделившись, уехали на втором авто и на попутной машине.
Ранее боевики ВСУ расстреляли под Херсоном 23 сослуживца за попытку дезертирства.