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    Белый дом выдвинул условие для разморозки российских активов
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    В США призвали поддержать «тотальную мобилизацию общества» на Украине
    Рогов: Элитная группировка ВСУ потеряла в Запорожской области тысячи человек
    Санду поздравила Украину с Днем независимости на фоне перевернутых флагов
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хорватия – это балканская Польша

    Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.

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    Александр Носович Александр Носович У любого русофоба Прибалтики есть связи с Россией

    У транспортной фирмы мужа премьер-министра Эстонии Каи Каллас обнаружили логистические маршруты в Россию, с которой Каллас призывала весь мир разорвать отношения. Дело пахнет позорной отставкой.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад ведет культурное расчеловечивание

    Каждое племя создавало свою систему установлений, обрядов, табу. Так было когда-то и на Западе, который имел великую культуру сдерживания. И вот теперь мы присутствуем при грандиозном эксперименте, который состоит в том, чтобы вырастить племя людей, не умеющее откладывать желания. Племя людей-животных.

    4 комментария
    25 августа 2023, 09:00

    Боевики ВСУ расстреляли под Херсоном 23 сослуживца за попытку дезертирства

    Боевики ВСУ расстреляли 23 сослуживца, которые самовольно оставили позиции под Херсоном

    Tекст: Алина Власенко

    Военнослужащие 123-й бригады теробороны Украины расстреляли 23 своих сослуживца, которые самовольно оставили позиции под Херсоном, при этом убитых объявили пропавшими без вести, чтобы скрыть преступление, сообщил сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источник в ВСУ.

    По словам источника РИА «Новости», расстрел произошел 11 августа. Погибли 23 военнослужащих 123-й бригады теробороны ВСУ, решивших дезертировать и бросить позиции.

    При этом командование ВСУ внесло расстрелянных солдат в списки пропавших без вести.

    Ранее сообщалось, что командир отделения ВСУ под Купянском расстрелял бойца, испугавшегося наступления группы российских сил.

    24 августа 2023, 13:19
    ВС России поразили высокоточным оружием центр принятия решений на Украине
    ВС России поразили высокоточным оружием центр принятия решений на Украине
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные произвели групповой удар по центру принятия решений украинских вооруженных сил в ночь на четверг, сообщило Министерство обороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Цель удара была достигнута, объект поражен, заключили там.

    Ранее в четверг Минобороны сообщало, что ВС России отбили шесть контратак ВСУ на Купянском направлении.

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    24 августа 2023, 23:00
    В США призвали поддержать «тотальную мобилизацию общества» на Украине

    Американский генерал Петреус и историк Каган заявили о «тотальной мобилизации всех слоев общества» на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Отставной американский генерал Дэвид Петреус и американский историк Фредерик Каган опубликовали статью, в которой заявили о «тотальной мобилизации всех слоев общества» на Украине.

    В статье в Washington Post признается, что «быстрого украинского прорыва и продвижения вперед, на которые многие надеялись, не произошло», а сообщения СМИ становятся «все более мрачными». Однако авторы статьи призывают «умерить пессимизм».

    Утверждается, что Украина пытается добиться эффекта, при котором обороняющаяся сторона после долгого сопротивления «внезапно сломается», а вооруженные силы Украины получат возможность «быстро продвинуться вперед». По версии Петреуса и Кагана, украинское наступление все еще «находится на начальной стадии» и «продлится еще не менее четырех месяцев».

    Указывается, что у ВСУ нет превосходства в воздухе и необходимого количества бронетанковых сил, а российские войска «подготовили мощную глубинную оборону» и «воюют гораздо лучше, чем ожидали многие аналитики». По словам Петреуса и Кагана, «Российская армия перешла к эластичной обороне, при которой войска сначала отступают, а затем контратакуют».

    Пытаясь доказать, что Киев добивается определенных успехов, они утверждают, что «Украина оказывает давление на своего противника», ожидая, когда «что-то сломается, и тогда она задействует свои резервы и нанесет удар». Предполагается, что «небольшой прорыв может дать относительно внезапные и быстрые успехи». Однако, как признаются в статье, «россияне явно адаптировались к реалиям этого этапа, и, хотя перед ними стоят серьезные задачи, было бы глупо списывать их со счетов».

    «Но было бы столь же глупо списывать со счетов это «летнее» контрнаступление – борьбу, которая, скорее всего, будет продолжаться всю осень и зиму. Украинцы знают, что они борются за свое выживание, и тотальная мобилизация всех слоев общества свидетельствует об их воле и решимости», – говорится в материале.

    Завершается статья призывом дать Украине больше вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, и самолеты F-16.

    Напомним, в западной прессе вышла серия публикаций с критикой украинского контрнаступления. Основное недовольство сводится к тому, что ВСУ разделили свои силы на южном и восточном направлениях, а не сформировали мощный ударный кулак вблизи Мелитополя и Бердянска. СМИ отмечают, что приближается осень. Если украинцы в ближайшие недели не прорвутся через российские оборонительные линии, то в дальнейшем грязь затруднит их продвижение. Более того, ударные силы ВСУ могут просто выдохнуться к середине или концу сентября, считает западная пресса.

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    24 августа 2023, 21:28
    Зеленский потребовал ракеты для систем ПВО советского образца
    Зеленский потребовал ракеты для систем ПВО советского образца
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Советские системы противовоздушной обороны остаются действенными до сих пор, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Киевскому режиму требуются дополнительные ракеты для «несовременного, но все-таки действенного» советского оборудования, заявил Зеленский, передает ТАСС.

    По словам Зеленского, ВСУ обладают некоторым количеством систем ПВО, но наблюдается дефицит ракет к ним. Чтобы получить такие ракеты, необходимо вести работу со всеми государствами, у которых на складах осталось советское вооружение. Кроме того, он заявил, что Украине нужно получить современные системы ПВО, а также начать производить установки на Украине.

    Напомним, украинские власти регулярно призывают Запад предоставить Киеву системы ПВО.

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    24 августа 2023, 12:45
    Украинскую актрису Курилец объявили в розыск за призыв к насилию

    Украинскую актрису Курилец объявили в розыск за призыв к насилию над российскими военными

    Украинскую актрису Курилец объявили в розыск за призыв к насилию
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актрису с Украины Адрианну Курилец объявили в розыск, следует из базы розыска МВД, ранее она призывала к насилию над российскими военными.

    В розыск по статье Уголовного кодекса России объявлена украинка Адрианна Степановна Курилец-Кметюк, передает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

    В мае СКР завел дело на Курилец, она в рекламном ролике перерезала серпом горло мужчине в военной форме.

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    24 августа 2023, 19:51
    Санду поздравила Украину с Днем независимости на фоне перевернутых флагов

    Президент Молдавии Санду поздравила Украину с Днем независимости на фоне перевернутых флагов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Молдавский президент Майя Санду высказала поздравления в адрес Украины по случаю Дня независимости страны на фоне перевернутых украинских флагов.

    Перед выступлением Санду детский хор исполнил песню «Червона калина», затем дети взяли приготовленные флаги Молдавии, Евросоюза и Украины, при этом украинские флаги были перевернуты, передает ТАСС.

    Санду заявила, что независимость – это когда граждане «могут сами определять свое будущее, когда у них есть свобода строить свою страну так, как они ее видят».

    По ее словам, граждане Украины «своим беспредельным мужеством и решительностью каждый день напоминают об этой истине».

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    24 августа 2023, 14:56
    Зеленский отверг причастность Украины к крушению самолета Пригожина
    Зеленский отверг причастность Украины к крушению самолета Пригожина
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не имеет отношения к крушению бизнес-джета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина под Тверью.

    «Мы не имеем к этому отношения», – сказал Зеленский, передает ТАСС.

    Напомним, в среду в Тверской области упал самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    По данным Flightradar, самолет несколько раз за 30 секунд набирал и терял высоту перед падением. Дело о крушении самолета будет вести следователь Иван Сибула, уже расследовавший ряд громких дел.

    Коментарии (47)
    25 августа 2023, 00:01
    Взрывы прогремели в Одессе

    Взрывы произошли в Одессе, Кропивницком и Запорожье

    Взрывы прогремели в Одессе
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, Кропивницком (Кировограде) а также в городе Запорожье, который удерживается украинскими войсками, прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    На подконтрольной вооруженным силам Украины части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Сообщалось о трех сериях взрывов в Запорожье. Кроме того, тревога объявлена в Николаевской области. В Кировоградской области воздушная тревога не объявлялась, передает ТАСС.

    Напомним, серия взрывов прозвучала в ночь на четверг в Днепропетровской области и городе Днепре. Позднее стало известно, что мощным взрывом в Днепре сильно повредило объект транспортной инфраструктуры.

    Коментарии (7)
    24 августа 2023, 12:32
    Военное руководство ЕС усомнилось в способности Украины вернуть территории
    Военное руководство ЕС усомнилось в способности Украины вернуть территории
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ, по мнению военного руководства Евросоюза, вряд ли смогут вернуть потерянные территории, на это указывают слова Военного комитета ЕС генерала Роберта Бригера в интервью германской газете Welt.

    По его словам, «возможность восстановления полного суверенитета Украины имеющимися средствами остается под вопросом», передает ТАСС.

    Бригер указал, что украинские войска не смогли продвинуться вперед в ходе так называемого контрнаступления. Он также призвал с осторожностью ожидать возможности прорыва украинских войск через российские оборонительные рубежи.

    Кроме того, Бригер считает, что санкции Запада не оказали «существенного влияния на военный потенциал российских вооруженных сил». Эксперт полагает, что Россия еще долго сможет продолжать СВО, при этом прогнозировать завершение конфликта победой Украины он не может.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбирала серию материалов в западной прессе с критикой украинского контрнаступления.

    Коментарии (3)
    24 августа 2023, 19:42
    Пушилин доложил Путину об обстановке на флангах Артемовска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российским военным удалось стабилизировать ситуацию на флангах в Артемовске, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Наиболее горячими участками на Южно-Донецком направлении остаются рубеж Урожайное – Старомайорское, доложил глава региона президенту, передает ТАСС.

    ВСУ постоянно атакуют и пытаются закрепиться. Другой горячей точкой остается Артемовское направление. «По флангам <…>, я бы сказал свою такую осторожную оценку, что ситуация стабилизируется», – сказал Пушилин.

    Глава ДНР отметил, что в боях за Артемовск активное участие принимали бойцы ЧВК «Вагнер». «По поводу гибели Евгения Пригожина – для нас это болезненная тема, погибли еще и ребята-«вагнера». С тревогой и большим сопереживанием эту ситуацию восприняли. Но мы понимаем, что противник ни перед чем не останавливается», – сказал Пушилин.

    Ранее соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе с самолетом Пригожина выразил президент Путин.

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    25 августа 2023, 05:17
    Российские средства ПВО и РЭБ расправились с десятками беспилотников над Крымом

    Средствами ПВО и РЭБ уничтожено и подавлено 42 украинских беспилотника над Крымом

    Российские средства ПВО и РЭБ расправились с десятками беспилотников над Крымом
    @ NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотниками, над Крымом уничтожено и подавлено 42 БПЛА, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что российская ПВО обнаружила 42 беспилотных летательных аппарата. Средствами ПВО было уничтожено девять беспилотников. Остальные 33 были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.

    Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что несколько беспилотников уничтожено над Черным морем в районе мыса Херсонес.

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    24 августа 2023, 13:23
    Минобороны сообщило об успешных наступательных действиях на Купянском направлении

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки продолжили успешное наступление в назначенных зонах ответственности, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В результате мужественных действий подразделений отражены пять атак противника около Новоселовского, Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР) и Синьковки Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки на Купянском направлении ликвидированы порядка 50 военнослужащих, две машины пехоты, три пикапа, а также три американские артсистемы М777.

    На Запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки при поддержке артиллерии за сутки отражены пять атак противника возле Работино и Успеновки Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Потери противника на этом направлении составили более 110 военнослужащих, четыре танка, три бронемашины, польская самоходная артустановка Krab, а также четыре американские артиллерийские системы М777.

    На Донецком направлении подразделениями Южной группировки при поддержке штурмовой и армейской авиации отражены шесть атак ВСУ рядом с Северным, Берестовым и Невельским Донецкой народной республики (ДНР).

    В течение минувших суток на Донецком направлении уничтожены до 125 военнослужащих, танк, четыре машины пехоты, гаубица «Мста-Б».

    В районе Верхнекаменского ДНР уничтожен склад боеприпасов, сообщил Конашенков.

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    24 августа 2023, 11:13
    Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости и пожелал мира

    Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости и заявил о готовности сделать все для прекращения конфронтации

    Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости и пожелал мира
    @ БелТА/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости и пожелал им скорейшего прекращения конфликта, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

    Лукашенко подчеркнул, что белорусы и украинцы столетиями жили в согласии и уважении. «По сегодняшний день нас объединяют такие черты характера, как трудолюбие, уважительное отношение к старшим и традициям, самобытной культуре», – заявил он, пишет БелТА.

    Он также призвал использовать ценность соседства обеих стран ради прекращения конфронтации. По словам Лукашенко, белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше. «Верю, что нам это по силам», – подчеркнул белорусский лидер.

    Лукашенко пожелал украинцам «бесценного и такого нужного всем людям» мира.

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    25 августа 2023, 01:40
    Украина попыталась атаковать территорию России ракетой С-200

    Минобороны России сообщило о перехвате украинской ракеты С-200 над Калужской областью

    Украина попыталась атаковать территорию России ракетой С-200
    @ Музей войск ПВО/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории России ракетой доработанного комплекса ПВО С-200, сообщило российское Минобороны.

    Российская ПВО уничтожила ракету над территорией Калужской области, сообщает ведомство в Telegram.

    Напомним, в августе киевский режим уже пытался атаковать Крыма зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант.

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    24 августа 2023, 12:27
    Балицкий заявил о перегруппировке ВСУ в районе Работина в Запорожской области

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины проводят перегруппировку войск в районе Работина в Запорожской области, сообщил врио губернатора российского региона Евгений Балицкий.

    По словам Балицкого, противник на запорожском направлении продолжает концентрировать основные усилия на восполнении потерь и проводит перегруппировку вблизи Работина.

    Бойцы ВСУ сосредотачиваются на попытках захвата населенного пункта, написал Балицкий в Telegram.

    Ранее Балицкий после разговора о спецоперации с президентом России Владимиром Путиным анонсировал «много интересного» на фронтах СВО.

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    24 августа 2023, 17:48
    Пресечена попытка десанта ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

    Сальдо: Уничтожены две лодки с пытавшимися высадиться на левом берегу Днепра боевиками

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные попытались провести высадку на левом берегу Днепра, но попытку пресекли, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    ВСУ, вероятно, задумали создать «медийную перемогу», две лодки с боевиками вышли с правого берега, но их сразу зафиксировала российская разведка, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.

    Артиллерия потопила одну лодку на середине переправы, вторую подпустили поближе и также потопили. Пятеро украинских военных утонули, «трое все же доплыли в виде трупов», добавил врио главы региона.

    Сальдо уточнил, что они намеревались высадиться между городом Голая Пристань и поселком Кардашинка. Это могли быть так называемые силы специальных операций, об этом говорит их «богатая экипировка».

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