Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.2 комментария
Российские танкисты уничтожили блиндажи ВСУ на Купянском направлении
Российский боец: Танкисты ЗВО уничтожили блиндажи ВСУ на Купянском направлении
Экипаж танка Т-80БВМ 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки поразил блиндаж ВСУ на купянском участке фронта, рассказал командир танкового взвода.
По его словам, экипаж получил задачу, после чего танкисты въехали на удобную позицию, сделали три выстрела по блиндажу противника, а затем убыли на запасные позиции, передает РИА «Новости».
По его словам, танкисты выезжают на боевые задачи на купянском участке фронта три-четыре раза в день и ежедневно «разбирают» позиции украинских войск для дальнейшего продвижения пехоты.
Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.
Напомним, в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.