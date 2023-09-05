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    Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Страны СНГ оказались между молотом и наковальней

    Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.

    13 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ларс фон Триер и другие герои нормальности

    От аскетичного высказывания мрачного фон Триера до политических мечтаний искрометного Кустурицы – дистанция огромного размера. Но это то самое интеллектуальное пространство, которое позволяет надеяться, что западный мир еще не совсем обезумел.

    7 комментариев
    5 сентября 2023, 08:40

    Российские танкисты уничтожили блиндажи ВСУ на Купянском направлении

    Российский боец: Танкисты ЗВО уничтожили блиндажи ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж танка Т-80БВМ 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки поразил блиндаж ВСУ на купянском участке фронта, рассказал командир танкового взвода.

    По его словам, экипаж получил задачу, после чего танкисты въехали на удобную позицию, сделали три выстрела по блиндажу противника, а затем убыли на запасные позиции, передает РИА «Новости».

    По его словам, танкисты выезжают на боевые задачи на купянском участке фронта три-четыре раза в день и ежедневно «разбирают» позиции украинских войск для дальнейшего продвижения пехоты.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

    Напомним, в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

    4 сентября 2023, 19:15
    Опубликовано свежее фото генерала Суровикина
    Опубликовано свежее фото генерала Суровикина
    @ t.me/bloodysx

    Tекст: Валентина Григоренко

    В сети появилась фотография генерала армии Сергея Суровикина в темных очках с супругой Анной.

    Соответствующий снимок опубликовала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале, и подписала, что генерал Сергей Суровикин вышел, жив, здоров, дома, с семьей, в Москве, передает Lenta.Ru.

    На кадре видно идущего вдоль зеленого ограждения Суровикина в кепке, рубашке, джинсах и черных очках под руку со своей супругой.

    Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников опроверг сообщения о том, что Суровикин якобы находится в «Матросской тишине». До этого Мельников опровергал сообщения о том, что Суровикин якобы находится в СИЗО «Лефортово».

    Ранее источники РБК сообщали, что Суровикин освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, но сейчас он находится в отпуске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что сообщения СМИ о том, что генерал якобы мог заранее знать о вооруженном мятеже, являются спекуляциями и пересудами.

    Коментарии (38)
    4 сентября 2023, 12:08
    Эксперт объяснил начало использования Су-34 для ударов «Кинжалом»

    Эксперт Бартош: Су-34 позволит наносить больше ударов гиперзвуковым «Кинжалом» по ВСУ

    Эксперт объяснил начало использования Су-34 для ударов «Кинжалом»
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    МиГ-31К – это достаточно редкая машина, что ограничивает возможности ее применения в качестве носителя «Кинжалов». А Су-34 более распространены, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО. До этого основным носителем этого типа оружия был МиГ-31К.

    «МиГ-31 – это скоростной перехватчик, основной целью которого является борьба с самолетами противника. Позднее машина была модифицирована для выполнения других типов задач, в том числе для ударов ракетами «Кинжал», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Использование Миг-31К для запуска «Кинжалов» ограничивается малым количеством этих машин на службе у российской армии. В то же время Су-34 – это более распространенный самолет. Более того, этот самолет изначально предназначался для ударов по наземным целям», – отмечает собеседник.

    «Все это делает Су-34 перспективной платформой для использования «Кинжалов». Теперь можно спрогнозировать более частые удары гиперзвуковым оружием по объектам ВСУ в зоне СВО», – резюмировал Бартош.

    Ранее российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО. До этого момента носителями этого типа оружия были специально оборудованные для этой задачи перехватчики МиГ-31К и стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

    Отметим, что ранее первый замгендиректора Ростеха Владимир Артяков отмечал, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» сейчас выпускается серийно и в необходимых Минобороны России объемах.

    По словам Артякова, пропагандистские заявления Украины насчет якобы перехвата «Кинжалов» не выдерживают никакой критики и являются одним из элементов пропагандистской работы со стороны противника.

    По официальным данным Минобороны РФ, в мае «Кинжал» смог полностью уничтожить РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как российская ракета смогла нанести такой ущерб западному зенитному комплексу.

    Напомним, официально первое боевое применение ракет «Кинжал» состоялось 18 марта 2022 года в ходе спецоперации на Украине. Тогда российские ВКС уничтожили крупный подземный склад авиационных боеприпасов ВСУ в поселке Делятин Ивано-Франковской области.

    Коментарии (29)
    4 сентября 2023, 16:23
    Правительство ФРГ продало трубы для «Северного потока – 2»
    Правительство ФРГ продало трубы для «Северного потока – 2»
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкое правительство избавилось от предназначавшихся для «Северного потока – 2» труб, заявила представитель министерства экономики страны.

    Трубы компании, причастной к строительству газопровода между терминалом СПГ у острова Рюген и населенным пунктом Лубмин, проданы, сказала представитель ведомства, передает РИА «Новости».

    Согласно данным немецкой прессы, после строительства «Северного потока – 2» на складах хранилось около 3 тыс. труб, их планировалось использовать на газопроводе OAL от Рюгена до Лубмина. В мае правительство Германии купило эти трубы у обанкротившегося оператора Nord Stream 2 AG за 70 млн евро.

    Ранее премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявлял, что ФРГ следует отремонтировать «Северные потоки».

    Коментарии (19)
    4 сентября 2023, 19:07
    Бербок назвала украинское зерно «кокаиновым»

    Бербок оговорилась, назвав украинское зерно «кокаиновым»

    Бербок назвала украинское зерно «кокаиновым»
    @ Alexander Flocke/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время совместной пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску оговорилась, назвав украинское зерно «кокаиновым».

    Бербок поблагодарила Румынию за расширение ее инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, «дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до 4 млн тонн ежемесячно», передает РИА «Новости».

    Речь министра транслировалась на странице германского МИД в соцсети X (ранее Twitter, запрещен в России).

    Напомним, что Бербок уже называла Восточную Украину «Восточной Кокаиной». В июне на конференции в ЮАР политик назвала путь страны к свободе «беконом надежды».

    Коментарии (36)
    4 сентября 2023, 14:43
    В Москве недовольны заявлениями премьера Армении о России

    Диписточник: В Москве недовольны заявлениями премьера Армении о России

    В Москве недовольны заявлениями премьера Армении о России
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России в интервью итальянским СМИ по тону неприемлемы, в Москве крайне недовольны, сообщил дипломатический источник.

    По его информации, в Москве крайне недовольны заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica, российские дипломаты расценивают его слова, как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки, передает ТАСС.

    Диписточник также отметил, что Россия как ближайший друг и сосед Армении не намерена покидать регион Южного Кавказа.

    «Однако это должна быть улица с двусторонним движением: Армении тоже не следовало бы становиться орудием Запада по выдавливанию России», – добавил источник.

    По информации издания, Россия рассматривает отношения с Арменией в сферах безопасности и экономики «не как зависимость одной страны от другой, а как равноправное, взаимополезное и доказавшее эффективность партнерство».

    Ранее Пашинян пожаловался на зависимость Армении от России в сфере безопасности и посетовал, что архитектура безопасности Армении «на 99,999% была связана с Россией». Также он заявил, что российские миротворческие силы якобы «не выполняют свою миссию» по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха.

    Напомним, Пашинян считает, что в результате действий, которые предпринимает или не предпринимает Москва, Россия отдаляется от Южного Кавказа. Пашинян подчеркивал, что в отношении специальной военной операции на Украине Армения не является союзником России. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что членство республики в ОДКБ создает для Еревана «определенные проблемы».

    Коментарии (67)
    4 сентября 2023, 14:47
    ВСУ открыли огонь по своим военным за оставление позиций под Херсоном

    Пленные рассказали, как ВСУ открыли огонь по своим за оставление позиций под Херсоном

    ВСУ открыли огонь по своим военным за оставление позиций под Херсоном
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины открыли огонь по своим военнослужащим после того, как те из-за скудных боезапасов и отсутствия еды оставили позиции на одном из островов под Херсоном, рассказали пленные из 123-й бригады теробороны ВСУ.

    По словам одного из пленных Игоря Ярошенко, у него и его сослуживцев не было нужной подготовки и оружия. На острове под Херсоном они провели три дня. «Нам ничего не подвозили, нам что дали, у нас то и было, ни боеприпасов, ничего, ни еды», – рассказал Ярошенко, передает РИА «Новости».

    Другой пленный Сергей Маштега рассказал, что командир их взвода принудил его отправиться на остров угрозами. Все знали, что там нереально выжить, … (но нам) сказали, если не поедете на острова, здесь вы уже не выживете», – сказал Маштега.

    Пробыв три дня на острове без продуктов и боекомплекта, украинские военнослужащие решили самовольно покинуть остров, но их заметил дрон украинской аэроразведки, после чего по ним открыли «дружественный» огонь. «Был взрыв, то есть лодка утонула, мы вдвоем с моим товарищем вытащили старшего группы, он был тяжелый 300-й (раненый). Оставили его… Выбора не было. До утра мы просидели, это все время «квадрик» нас искал, рисовал и закидывал всякими возможными взрывчатками», – рассказал Маштега.

    Утром следующего дня оставшиеся в живых участники группы столкнулись с российскими военными и сдались в плен.

    Ранее руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указал, что украинская армия за три месяца контрнаступления не смогла достичь каких-либо значимых успехов на Запорожском направлении.

    Коментарии (12)
    5 сентября 2023, 02:43
    Власти Эстонии призвали молодежь не уезжать в Россию

    Власти Эстонии попросили молодежь не уезжать в Россию на учебу

    Власти Эстонии призвали молодежь не уезжать в Россию
    @ Zach Chase/1067/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Полиция безопасности Эстонии заявила, что не рекомендует гражданам выезжать в Россию и ряд других государств, в том числе для учебы.

    В заявлении ПБ Эстонии говорится о стремлении Москвы привлечь к обучению в России русскоязычную молодежь, которая проживает за рубежом. Эстонская сторона утверждает, что российские власти рассматривают их в качестве «будущих носителей и проводников идеи русского мира у себя на родине», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение эстонских СМИ.

    Авторы заявления также выражают недовольство тем, что в свете событий на Украине российское руководство рассматривает лиц с двойным эстонско-российским гражданством в качестве граждан России, которым оказывается ограниченная консульская помощь, в том числе в вопросах мобилизации.

    Иностранцы, обучающиеся в России, по мнению полиции безопасности Эстонии, «представляют интерес для специальных служб РФ». Их призвали информировать эстонскую спецслужбу «о любых подобных контактах».

    Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала планы Эстонии начать подготовку в стране «организованной партизанской или подпольной деятельности».

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 23:59
    Киев отверг предложение Эрдогана по зерновой сделке

    Министр Кулеба: Киев не намерен смягчать позицию по зерновой сделке, несмотря на призыв Эрдогана

    Киев отверг предложение Эрдогана по зерновой сделке
    @ President Of Russia/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские власти не намерены менять позицию по зерновой сделке, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, комментируя заявление президента Турции Тайипа Эрдогана, прозвучавшее по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

    Кулеба в эфире национального телемарафона сказал, что киевский режим намерен отстаивать «все принципиальные позиции», включая «санкционное давление на Россию», передает ТАСС.

    Эрдоган ранее заявлял, что, «конечно, Украине нужно смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией».

    Также украинский министр заявил, что Киев надеется получить от турецкой стороны подробности состоявшихся в Сочи переговоров лидеров России и Турции.

    Президент Путин после переговоров с Эрдоганом заявил, что Запад продолжает блокировать выполнение требований России по зерновой сделке. Российский лидер отмечал, что Москва готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

    Кроме того, президент России подчеркивал, что зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак.

    Коментарии (11)
    4 сентября 2023, 20:02
    Вассерман дал совет школьникам с низким рейтингом

    Депутат Вассерман назвал положительные стороны введение рейтинга учащегося

    Вассерман дал совет школьникам с низким рейтингом
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Низкий рейтинг школьника по сравнению с его одноклассниками станет стимулом отстающему ученику, чтобы развиваться, сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, комментируя введение рейтинга учащегося в электронных дневниках.

    «Человеку свойственно, помимо всего прочего, еще и соревноваться с другими. И если это соревнование оценивается более-менее объективно, мне это кажется полезным. Так что саму идею рейтинга я одобряю, ну вот насколько хороша будет формула расчета рейтинга – это надо уже смотреть, анализировать», – говорит Вассерман.

    Депутат рассказывает, что и сам на протяжении уже 40 лет участвует в интеллектуальном спорте и считает, что соревнования – это естественный путь к развитию.

    «А если у какого-то ученика низкий рейтинг, относительно одноклассников, это будет стимул для того, чтобы ему как-то развиваться», – считает собеседник.

    В электронных дневниках учеников 2–11 классов появился рейтинг учащегося, который основан на данных об успеваемости ребенка в классе за учебный год. С помощью него родители могут регулярно следить за успехами школьника и контролировать появление проблем в успеваемости школьника.

    В рейтинге приводится место учащегося в общем рейтинге класса (исходя из средних баллов по всем предметам), рейтинг по всему классу, рейтинг учащегося по конкретным предметам (исходя из средневзвешенного балла по каждому предмету). По мнению создателей, благодаря этому инструменту учащиеся получают «стимул для повышения мотивации к обучению, уровня своих знаний и навыков».

    Коментарии (19)
    4 сентября 2023, 21:37
    Нидерланды собрались отправить скифское золото Украине

    В Университете Амстердама указали на подготовку к транспортировке скифского золота на Украину

    Нидерланды собрались отправить скифское золото Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Скифское золото пока находится в Нидерландах, однако ведется подготовка к его транспортировке на Украину, заявил официальный представитель Амстердамского университета Яша Ланге.

    Как указал Ланге, коллекция пока не передана. По его словам, сейчас ведется работа по подготовке к ее транспортировке, передает ТАСС.

    Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу музеев Крыма в деле о скифском золоте и постановил, что коллекция должна быть передана Украине. Археолог Айбабин рассказал газете ВЗГЛЯД, что Украине некуда забрать скифское золото из музея Нидерландов.

    Напомним, в сентябре 2019 года Крым предоставил Апелляционному суду Амстердама неоспоримые доказательства по скифскому золоту. Был передан полный пакет документов, которые подтверждают право собственности крымских музеев на коллекцию скифского золота.

    В 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности. В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию. В ходе принятия решения украинская сторона не раз требовала отвод судей, которые занимаются рассмотрением дела о скифском золоте.

    Коментарии (16)
    4 сентября 2023, 10:15
    Альфа-банк нашел замену Ивану Урганту
    Альфа-банк нашел замену Ивану Урганту
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»,Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Новым лицом рекламной кампании Альфа-банка вместо телеведущего Ивана Урганта, который пока так и не вернулся в эфир федерального телевидения, станет рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, сообщил представитель банка.

    Как сообщили РБК в банке, Баста давно сотрудничает с кредитной организацией как клиент и предприниматель. Сам исполнитель сообщил РИА «Новости», что ему импонирует подход Альфа-банка к людям и креативные проекты организации.

    С 2020 года амбассадором Альфа-банка был телеведущий Иван Ургант. В банке уточнили, что продолжают сотрудничать с ним в творческих проектах.

    В марте 2022 года СМИ сообщили, что Ургант покинул Россию, однако сам телеведущий сообщил, что уехал на время и скоро вернется, в том числе на Первый канал.

    Коментарии (15)
    4 сентября 2023, 14:29
    На Украине назвали стоимость одного дня боевых действий

    Резников назвал стоимость одного дня боевых действий на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Один день вооруженного конфликта обходится Украине в 100 млн долларов, сообщил подавший в отставку министр обороны страны Алексей Резников в интервью агентству Укринформ.

    Резников заявил, что поставки волонтеров в зону боевых действий с начала СВО – это 3% от всего, что попало на войну, в то время, как день войны обходится в 100 млн долларов. Он предложил сравнить сборы всех крупных волонтерских фондов и траты государства, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что содержание украинских войск обходится бюджету Украины в 2 трлн гривен (почти 55 млрд долларов) в год.

    Напомним, в понедельник Резников заявил, что подал в Верховную раду заявление об отставке.

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении сменить министра обороны, сняв с должности Алексея Резникова. Зеленский предложил в качестве кандидата на должность нового главы военного ведомства Рустема Умерова.

    Отставку Резникова с поста министра обороны Украины связали с провалом контрнаступления ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кто такой будущий новый министр обороны Украины Рустем Умеров.

    Коментарии (8)
    4 сентября 2023, 12:09
    «Калашников» объявил об удвоении производства «Вихрей» и «Китоловов»

    «Калашников»: Производство управляемых ракет «Вихрь» и снарядов «Китолов» увеличат более чем вдвое

    «Калашников» объявил об удвоении производства «Вихрей» и «Китоловов»
    @ Кирилл Нортон/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расширение производственных площадей позволит в ближайшее время увеличить производство управляемых ракет «Вихрь» и высокоточных боеприпасов «Китолов» более чем в два раза, сообщили в концерне «Калашников».

    Как сообщили в концерне «Калашников», новые объекты по производству ЗУР 9М33 «Вихрь-1» и «Китолов-2М» возводятся на свободных площадях концерна, в ближайшее время будут введены в эксплуатацию два крупных цеха, что позволит увеличить выпуск высокоточных боеприпасов более чем в два раза, передает ТАСС.

    Ранее Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех») поставил Минобороны партию боеприпасов оптико-электронного противодействия, создающих маскирующую аэрозольную завесу для защиты авто- и бронетехники от высокоточного оружия.

    Коментарии (5)
    4 сентября 2023, 17:45
    Путин констатировал провал контрнаступления Украины
    Путин констатировал провал контрнаступления Украины
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Продвижение украинского контрнаступления провалилось, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    «Что касается пробуксовки контрнаступления (ВСУ), это не пробуксовка, это провал», – констатировал Путин, передает ТАСС. Он отметил, что на сегодняшний день «это выглядит именно так». Глава российского государства выразил надежду, что и в дальнейшем это будет именно так.

    В вопросе о посредничестве в переговорах по урегулированию на Украине, Путин отметил, что Россия от никогда от него не отказывалась. «Россия никогда не отказывалась от переговоров. И сейчас мы не отказываемся», – сказал президент.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты


    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский решил сменить главу минобороны, сняв с должности Алексея Резникова. Он предложил в качестве кандидата Рустема Умерова.

    Коментарии (7)
    4 сентября 2023, 12:23
    В НАТО призвали Армению вступить в альянс

    Президент Европейского комитета по развитию НАТО призвал Армению вступить в альянс

    В НАТО призвали Армению вступить в альянс
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в альянс.

    Армении следует вступить в Североатлантический альянс, заявил президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер.

    Он обратился с призывом к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, чтобы страна стала членом НАТО. Также Гюнтер в соцсети Х призвал президента США «защитить Армению», передает «Интерфакс».

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Запад хочет включить Армению в «дугу сдерживания» России.

    Коментарии (37)
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    Украина собирает против России свои последние силы

    Киевский режим фактически признал гигантские потери, которые несут ВСУ в ходе военного конфликта с Россией. Стремительно расширяются украинские кладбища, но главное – Украина предпринимает отчаянные меры для пополнения своей армии живой силой. И для Зеленского лично, и для Украины в целом это не несет ничего хорошего. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Новый министр обороны Украины: главное

      Новым министром обороны станет Рустем Умеров, его предшественник Алексей Резников уже подал в отставку. Умеров — личность интересная. В том числе и своей ролью в переговорах между Москвой и Киевом после начала СВО. Особенно сильно его назначению обрадуется Турция.

    • На арену Германии выходит анти-Бербок

      Депутат ФРГ от партии «Левые» Сара Вагенкнехт вошла в тройку самых популярных политиков Германии с рейтингом одобрения в 42%. Хотя она политик довольно опытный, ее «звездный час» настал только после начала СВО: за протестами немцев против поддержки Украины и антироссийских санкций стояла именно она. А теперь Вагенкехт готова претендовать на власть.

    • В США предложили России сделку по Украине

      Стремительно набирающий популярность кандидат в президенты США и вероятный напарник Дональда Трампа Вивек Рамасвами предложил заключить с Россией сделку. Вашингтон признает новые территории России и снимет санкции. Россия же в ответ должна разорвать союз с Китаем. Это бред? Или это прорыв?

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