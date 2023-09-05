Российские танкисты уничтожили блиндажи ВСУ на Купянском направлении

Российский боец: Танкисты ЗВО уничтожили блиндажи ВСУ на Купянском направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, экипаж получил задачу, после чего танкисты въехали на удобную позицию, сделали три выстрела по блиндажу противника, а затем убыли на запасные позиции, передает РИА «Новости».

По его словам, танкисты выезжают на боевые задачи на купянском участке фронта три-четыре раза в день и ежедневно «разбирают» позиции украинских войск для дальнейшего продвижения пехоты.

Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

Напомним, в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.