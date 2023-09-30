В США сообщили о «тихой панике» Белого дома из-за сгоревшего на Украине оружия НАТО

InfoBRICS: Пентагон паникует в связи с уничтожением вооружения НАТО на Украине

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в закулисье Пентагона царит тихая паника из-за того, что на Украине горит поставленное НАТО оружие на сотни миллиардов долларов, передает РИА «Новости».

Босник отметил, что зарубежные правительства и их СМИ при этом предпринимают попытки и дальше продвигать идею превосходства западного оружия над российским, однако это ложь.

«Оно не только не смогло помочь ВСУ достичь успехов во время их контрнаступления, но также сами солдаты ВСУ предпочитают использовать свои старые советские аналоги», – подчеркнул аналитик.

В заключение он добавил, что западные эквиваленты покажут чрезвычайную эффективность только на «военных неделях моды» и в Голливуде.

Ранее американский сенатор из Республиканской партии Рэнд Пол выдвинул условие об исключении финансовой помощи Украине из проекта бюджета США, выполнение которого позволит избежать шатдауна (остановки работы) правительства страны.

