Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
При атаке ВСУ на Трубчевск в Брянской области пострадал мирный житель
В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на город Трубчевск в Брянской области пострадал человек, повреждено административное здание, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Богомаз написал в своем Telegram-канале, что ВСУ атаковали Трубчевск при помощи беспилотника, один человек легко ранен. В результате сброса взрывного устройства в одном из административных зданий частично повреждено остекление и кровля.
Ранее при ударе ВСУ по монастырю под Волновахой ранило монаха и прихожанина.