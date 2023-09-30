Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
В США отметили важную деталь в заявлениях жены Зеленского
Речь Елены Зеленской во время ответа на вопрос о втором президентском сроке ее мужа свидетельствует о серьезных проблемах на Украине, заявил экс-разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.
«Я это интерпретирую как то, что на Украине сейчас серьезные проблемы», – заявил он, передает РИА «Новости».
Также Риттер отметил, что концу российско-украинского конфликта правительство Зеленского падет.
Ранее Елена Зеленская выразила сомнения, будет ли ее муж принимать участие в президентских выборах.