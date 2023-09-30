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    Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Глобальный Север» или «северная утопия»

    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Год Донбасса в составе России – это год чистой воды

    После возвращения в Россию у нас в Донецке изменилась ситуация и чисто в бытовом смысле.

    6 комментариев
    30 сентября 2023, 17:22

    В центре Еревана начались акции протеста оппозиции

    Tекст: Кристина Цыцура

    Демонстранты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались в центре Еревана.

    Акция протеста проходит на площади Республики в центре столицы, передает ТАСС.

    Сейчас на площади находится около 600 человек, участники митинга собираются в центральной части площади там установлена сцена, на которой выступают лидеры движения.

    На входе в правительство дежурят полицейские. Акция протеста проходит мирно, представители правоохранительных органов не вмешиваются.

    28 сентября 2023, 13:51
    В Кремле заявили о «чрезвычайно враждебном» к России решении Армении

    Песков: Решение Армении присоединиться к Римскому статуту «чрезвычайно враждебно» к России

    В Кремле заявили о «чрезвычайно враждебном» к России решении Армении
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), который в марте выдал «ордер на арест» президента России, является «чрезвычайно враждебными» для Москвы, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    «Эти решения являются для нас чрезвычайно враждебными», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля подчеркнул, что Армении прекрасно известно «трудно укладывающееся» решение Международного уголовного суда о выдаче так называемого ордера на арест российского лидера.

    «Мы знаем, что в Ереване об этом хорошо известно. Это не то, что мы приветствуем», – сказал Песков.

    Напомним, Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом республики Римского статута МУС.

    При этом Армения предложила России заключить двустороннее соглашение, чтобы «развеять опасения» Москвы по поводу ратификации Римского статута МУС.

    Коментарии (41)
    28 сентября 2023, 04:54
    СМИ: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе

    Al-Watan: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе из-за провала Украины

    СМИ: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация США приступила к открытию новых фронтов против России на территории Молдавии и на Южном Кавказе, так как Украина не справляется со своей задачей, сообщает сирийское издание Al-Watan.

    В материале говорится, что США сталкиваются с «неутешительной реальностью», в связи с чем американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России на территории Молдавии и на Южном Кавказе, передает РИА «Новости».

    По мнению автора, Вашингтон решил создать как можно больше горячих точек вокруг России из-за неожиданной стойкости последней. По мнению Запада, это могло бы привести к истощению потенциала России.

    Обозреватель также отметил, что на открытие новых фронтов Запад сподвиг провал Украины. Автор статьи пришел к выводу, что Вашингтон напрасно делает ставки на Киев, так как между армиями России и Украины существует огромный дисбаланс, не позволяющий ВСУ достичь прогресса.

    Напомним, во вторник один из лидеров грузинской оппозиции Губаз Саникидзе заявил, что Азербайджан открыл в Нагорном Карабахе «второй фронт». Грузинский оппозиционер призвал учиться у соседей и открыть «второй фронт» в Абхазии и Южной Осетии. В марте в США раскрыли планы Вашингтона по открытию нового фронта против России в Грузии.

    Коментарии (31)
    28 сентября 2023, 17:02
    В МИД назвали негативные последствия ратификации Арменией Римского статута

    Tекст: Кристина Цыцура

    Ратификация Римского статута МУС Арменией обернется негативными последствиями для отношений между странами, Ереван не учел ответные предложения Москвы по статуту, заявили в МИД России.

    Отмечается, что до армянской стороны довели позицию о неприемлемости ратификации Арменией Римского статута МУС в условиях, когда структура выдала «ордер на арест» высшего руководства России, передает ТАСС.

    «Это будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений», – указали в министерстве.

    Ранее Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом республики Римского статута МУС. При этом Армения предложила России заключить двустороннее соглашение, чтобы «развеять опасения» Москвы по поводу ратификации Римского статута МУС. Напомним, в марте МУС выдал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина.

    Коментарии (31)
    27 сентября 2023, 21:52
    В США заявили о создании международной миссии в Карабахе
    В США заявили о создании международной миссии в Карабахе
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты планируют в ближайшее время согласовать детали международной наблюдательной миссии в Карабахе, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

    США и их союзники намерены определить то, «как именно будет выглядеть эта миссия», сказал Миллер, передает РИА «Новости».

    Вашингтон надеется вернуть все заинтересованные стороны «к столу переговоров» и приветствует заявление Баку о том, что Азербайджан рад приветствовать такую наблюдательную миссию. При этом США не считают роль России в обострении в Карабахе «продуктивной», сказал Миллер.

    Ранее он заявлял, что США планируют создать международную миссию по Нагорному Карабаху. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что допустит в регион международных наблюдателей.

    Коментарии (21)
    28 сентября 2023, 12:24
    Политолог: Ликвидация Нагорного Карабаха не поставит точку в конфликте Баку и Еревана

    Политолог Трухачев: Следующей целью Баку станет присоединение Нахичеванской автономии

    Политолог: Ликвидация Нагорного Карабаха не поставит точку в конфликте Баку и Еревана
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Баку и Ереван выполнили свои роли в региональном конфликте. Кавказ ждут серьезные геополитические изменения, которые станут результатом торгов Анкары, Вашингтона и Тегерана. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее был подписан указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

    «Ликвидация Нагорного Карабаха не поставит точку в длительном конфликте Баку и Еревана. Противоречий между сторонами достаточно много, и теперь речь может идти о пересмотре границ самих республик. Кроме того, особо актуальной становится судьба Зангезурского коридора, который может связать основную территорию Азербайджана с Турцией», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «То есть в настоящий момент для Баку вырисовывается новая задача: соединить Нахичеванскую автономию с остальным государством. Однако для реализации столь амбициозных планов Алиеву придется зайти в регион, который официально признан международным сообществом в качестве армянских земель», – подчеркивает собеседник.

    «Разумеется, оставить подобный шаг без ответа западные страны не смогут. Мы уже наблюдаем, как отношение США к Азербайджану постепенно меняется: Вашингтон пытается плавно «остудить» горячий пыл Баку. Штаты не заинтересованы в дестабилизации положения на Кавказе», – отмечает эксперт.

    «Для них было важно устранить Нагорный Карабах, поскольку здесь присутствовали российские миротворцы. Теперь же задача Америки – аккуратно зайти в регион. В этом плане, конечно, ситуация постепенно сместится в сторону диалога США и Турции. Азербайджан и Армения уже выполнили свои роли – дальше играть будут крупные игроки», – считает политолог.

    «В этой связи очень важно не забывать и о позиции Ирана. Резкое усиление Анкары и Баку не устроит Тегеран, и страна попытается сделать все, чтобы снизить риски для собственной безопасности. Прямого военного конфликта не будет – в этом случае Вашингтон решится на прямое размещение сил в регионе, что приведет к затяжному кризису», – акцентирует собеседник.

    «В подобном исходе не заинтересован никто, поэтому стороны, скорее всего, постараются договориться. На мой взгляд, Азербайджан и Турция все-таки получат коридор, который свяжет территории двух стран. В обмен на это Армении отдадут несколько регионов, прилегающих к ее границам, а Иран успокоят трубопроводом в Европу, по которому можно будет качать энергоресурсы, поправляя текущее экономическое положение страны», – резюмирует Трухачев.

    Ранее был подписан указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Соответствующее решение принял президент НКР Самвел Шахраманян. Он также поручил распустить все государственные учреждения и организации. Документ вступит в силу до 1 января 2024 года.

    Населению региона предписано рассмотреть предложенные Азербайджаном условия реинтеграции и принять решение о возможности остаться. Напомним, по результатам антитеррористической операции Баку на территории Нагорного Карабаха власти непризнанной республики приняли решение о капитуляции.

    По условиям достигнутых соглашений армия обороны НКР будет расформирована и разоружена, а принадлежащие ей техника и вооружение вывезены с территории региона и в дальнейшем утилизированы. Кроме того, в рамках договоренностей обозначается вывод оставшихся подразделений ВС Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента.

    На фоне этих событий Турция планирует ввести в эксплуатацию железную дорогу Карс – Нахичевань. Ее протяженность составит 224 километра. В настоящий момент идет техническая подготовка к тендеру на строительство проекта и утверждено экономическое обоснование инициативы. В проекте будет пять станций, которые спроектируют как двойную линию с электросигнализацией.

    Нагорный Карабах был признан автономной областью в составе Азербайджанской ССР в 1937 году, напоминает ТАСС. Однако в связи с большой численностью армян в этом регионе (77% от всего числа жителей в 1989), в конце 1880-х здесь начинают сбор подписей за воссоединение с соседней республикой.

    С сентября 1988 года в Нагорном Карабахе начались столкновения на национальной почве, а в начале 1990 на границе произошли первые бои с применением артиллерии. Через два года регион признает независимость от Баку, что дало старт открытому вооруженному противостоянию Баку и Еревана за контроль над территорией.

    Проведя масштабные наступательные операции, силы обороны НКР установили практически полный контроль над автономией (92,5% территории бывшей НКАО), а также заняли полностью или частично семь приграничных азербайджанских районов. В свою очередь Баку сохранил контроль над частями Мартунинского, Мартакертского и Шаумяновского районов НКР.

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    28 сентября 2023, 11:57
    Армения сделала России предложение по Римскому статуту МУС

    Армения предложила заключить соглашение с Россией до ратификации Римского статута МУС

    Tекст: Ольга Никитина

    Армения предложила России заключить двустороннее соглашение, чтобы развеять опасения Москвы по поводу планов парламента республики ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС), сообщил представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян.

    Киракосян при этом заявил, что даже если Россия отклонит предложение Армении, разговоры «о возможном аресте президента России в случае его визита в Армению являются неразумными». Лидеры стран имеют иммунитет, передает ТАСС его слова.

    Ранее премьер Армении Никол Пашинян называл структуры безопасности, в которые входит страна, «неэффективными», и заявлял, что защитить республику может якобы только ратификация Римского статута МУС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом республики Римского статута МУС.

    Напомним, в марте МУС выдал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД писала, что этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.

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    28 сентября 2023, 16:15
    Азербайджан начал регистрацию армян Карабаха

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Азербайджана запустили процесс регистрации проживающих в Нагорном Карабахе армян, сообщила администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Регистрация необходима для установления их юридического статуса, сообщили в аппарате. Также отмечается, что соответствующее поручение дано с целью обеспечения устойчивой реинтеграции армянского населения региона рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе, передает ТАСС.

    Ранее был подписан указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Соответствующее решение принял президент НКР Самвел Шахраманян. Он также поручил распустить все государственные учреждения и организации. Документ вступит в силу до 1 января 2024 года.

    Населению региона предписано рассмотреть предложенные Азербайджаном условия реинтеграции и принять решение о возможности остаться. Напомним, по результатам антитеррористической операции Баку на территории Нагорного Карабаха власти непризнанной республики приняли решение о капитуляции.

    Коментарии (12)
    28 сентября 2023, 11:07
    Варданяна арестовали в Азербайджане по обвинению в финансировании терроризма

    СГБ Азербайджана: Варданян арестован по обвинению в финансировании терроризма

    Варданяна арестовали в Азербайджане по обвинению в финансировании терроризма
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубен Варданян арестован в Азербайджане по ряду обвинений, в том числе по статье о финансировании терроризма, сообщила служба госбезопасности (СГБ) республики.

    В сообщении ведомства говорится, что в отношении Варданяна «установлены обоснованные подозрения» по статьям УК Азербайджана о финансировании терроризма, создании и участии в непредусмотренных законодательством вооруженных формированиях или группировках, незаконном пересечении государственной границы, передает ТАСС.

    Варданян, по информации службы госбезопасности республики, задержан 27 сентября 2023 года и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

    О задержании Варданяна стало известно накануне.

    То, что Варданян предстанет перед судом, в комментарии газете ВЗГЛЯД прогнозировали политологи Ильгар Велизаде и Тофик Аббасов. Варданян, как поясняли эксперты, представлял интересы незаконного правительства сепаратистского образования на территории Азербайджана, выступал против реинтеграции региона и резко высказывания в адрес Баку. Власти Азербайджана, по мнению аналитиков, действуют логичным образом в целях стабилизации ситуации в регионе.

    1 сентября 2022 года Варданян, миллиардер армянского происхождения, входивший в список богатейших людей России, отказался от российского гражданства и, объявив о решении передать все российские активы в семейный фонд, а управление – партнерам, переехал в Нагорный Карабах. Назначен госминистром НКР в ноябре 2022 года, снят с должности в феврале 2023 года.

    Между тем Республика Нагорный Карабах прекращает существование с 1 января 2024 года.

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    30 сентября 2023, 15:04
    Задержан экс-глава МИД Нагорного Карабаха Давид Бабаян
    Задержан экс-глава МИД Нагорного Карабаха Давид Бабаян
    @ Giulio Piscitelli/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший министр иностранных дел и экс-помощника президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян задержан и передан азербайджанским следователям, сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана.

    В сообщении ведомства отмечается, что Бабаяна обвиняют в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Он задержан и передан следствию, передает ТАСС.

    Ранее Бабаян сообщил о своем решении сдаться властям Азербайджана.

    До этого сообщалось, что бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубен Варданян арестован в Азербайджане по ряду обвинений, в том числе по статье о финансировании терроризма.

    Коментарии (7)
    29 сентября 2023, 15:41
    В Ереване заявили о схожей риторике по Карабаху у России, Турции и Азербайджана

    Tекст: Кристина Цыцура

    Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Москва, Анкара и Баку используют похожую риторику, если говорить о карабахском вопросе.

    «Меня поражает то, что они делают это здесь – в организации, созданной для защиты прав человека», – передает РИА «Новости» слова Симоняна, сказанные им на Европейской конференции глав парламентов Совета Европы в Дублине.

    По его словам, Азербайджан начал широкомасштабное военное нападение на армян, проживающих в Нагорном Карабахе. Это было сделано «несмотря на присутствие российских миротворцев», отметил он.

    «Пока я говорю о программе этнической чистки Азербайджана, массовая эмиграция армян из Нагорного Карабаха продолжается», – заявил спикер.

    Напомним, ранее непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратила свое существование. Соответствующий указ подписал президент Самвел Шахраманян.

    Коментарии (7)
    29 сентября 2023, 15:07
    В Азербайджане сообщили о задержании армянского генерала Гарамяна

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Азербайджанские силовики задержали армянского генерал-лейтенанта, одного из бывших руководителей непризнанной республики в Карабахе Аршавира Гарамяна, пишет азербайджанская пресса.

    Гарамян задержан спецслужбами Азербайджана на контрольно-пропускном пункте «Лачин», пишет издание Axar.az, передает РИА «Новости».

    До этого сообщалось о задержании бывшего командующего армией непризнанной Нагорно-Карабахской республики генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна.

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    27 сентября 2023, 20:04
    Вооруженные формирования Карабаха сдали 40 единиц артиллерии

    Минобороны: Вооруженные формирования Карабаха сдали 40 единиц артиллерии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Нагорном Карабахе вооруженные формирования сдали 40 единиц артиллерии, РСЗО и минометов, сообщило российское министерство обороны.

    Вооруженные формирования Карабаха сдали под контролем российских миротворцев девять единиц бронетехники, 13 единиц автотехники, пять единиц средств ПВО, сообщили в ведомстве, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Также они сдали 40 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, свыше 4,3 тыс. единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК и порядка 667 тыс. боеприпасов.

    Между тем в гуманитарном центре правительства Армении заявили, что свыше 53 629 вынужденных переселенцев переехали из Карабаха на армянскую территорию. Перевезено 10 985 транспортных средств. 34 491 человек прошел регистрацию.

    В сентябре Азербайджан провел так называемую антитеррористическую операцию в Карабахе, через сутки власти непризнанной республики капитулировали. После этого Баку создал правительственную рабочую группу для реинтеграции Карабаха.

    Коментарии (0)
    30 сентября 2023, 14:01
    В Армении допустили отключение российских телеканалов

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Армении начали обсуждать вопрос отключения телеканалов России, рассказала депутат фракции парламента страны «Гражданский договор» Лусине Бадалян.

    Она подтвердила информацию об обсуждении варианта отключения российских телеканалов онлайн-изданию factor.am, передает RT.

    Бадалян заявила, что о принятом решение объявят ответственные ведомства позже. Также депутат добавила, что вопрос отключения поднимался на пленарных заседаниях Национального собрания.

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    29 сентября 2023, 19:46
    Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли более 97 тыс. беженцев

    Tекст: Кристина Цыцура

    Более 97 тыс. беженцев, вынужденных покинуть территорию Нагорного Карабаха, прибыли в Армению, заявила пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян.

    Было перевезено более 20 тыс. транспортных средств, передает ТАСС.

    По данным на 18.00 мск, из Нагорного Карабаха в Армению въехали 97 735 насильственно перемещенных соотечественников, прошли регистрацию 74 382 человека.

    Ранее был подписан указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Также власти Азербайджана запустили процесс регистрации проживающих в Нагорном Карабахе армян. 

    Коментарии (0)
    29 сентября 2023, 14:12
    Кремль: Москва обсудит с Баку работу российских миротворцев

    Песков: Дальнейшая работа российских миротворцев будет обсуждаться с Баку

    Tекст: Ольга Никитина

    Москва будет обсуждать с Баку работу российских миротворцев, поскольку речь идет о миссии на территории Азербайджана, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что это станет предметом обсуждения между Россией и Азербайджаном, передает ТАСС.

    При этом Песков сообщил, что вопрос подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном остается актуальным.

    Представитель Кремля заверил, что для России, Армении и Азербайджана важно развитие транспортных коммуникаций и логистики в регионе. Он выразил надежду на то, что работа будет продолжена.

    Напомним, Нагорно-Карабахская республика официально прекращает существование с 1 января 2024 года. Соответствующий указ подписан президентом непризнанной НКР Самвелом Шахраманяном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ликвидация НКР не решит конфликт Армении и Азербайджана.

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      В США громкий скандал. Главу комитета по международным делам Сената, влиятельного демократа и строгого врага России Боба Менендеса обвиняют в коррупции и работе на Египет. Сам он обвиняет во всем травму, нанесенную его семье коммунистами. В лице Менендеса «русофобский кружок» Сената США понес тяжелую потерю. И не последнюю.

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