Актер Князев рассказал о единстве российского общества

Евгений Князев: Донбасс, Херсонщина и Запорожье – это часть России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Общество не расколото, а объединено. Мы своих не бросаем – с этого и надо было начинать. В актерской среде вообще ни на секунду не было негатива к тому, что произошло с началом СВО», – считает Евгений Князев, советский и российский актер театра, кино и телевидения.

По его словам, новые регионы – это часть России. «Это наша Родина, мы этим живем, мы живем и работаем здесь. Патриотизм – это внутреннее состояние, когда у человека гордость за Родину. У нас уже сейчас есть основания гордиться своей страной. У нас хорошая промышленность, хорошее искусство», – добавил Князев.

Актер особо подчеркнул, что для российской молодежи есть огромное количество возможностей, в том числе арт-кластер «Таврида». «Если молодой человек хочет проявить себя каким-то образом, если у него задатки, то он может это сделать. Рассчитывать нужно только на себя», – уверен актер.

В Москве на Красной площади состоялся митинг-концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия», посвященный первой годовщине присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Князев присутствовал на этом концерте . У многих зрителей были в руках российские триколоры. Основная сцена была увенчана огромными надписями «Россия», «Донбасс – Новороссия».

Первую часть мероприятия провели фолк-певица Елизавета Долженкова и актер Артем Шалимов. Концерт открыли артисты, которые ездили в Донбасс и «видели все своими глазами». Перед зрителями также выступил Shaman, группа «Любэ», Олег Газманов, Полина Гагарина, Григорий Лепс и другие артисты.

В субботу в России впервые празднуется День воссоединения новых регионов, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.