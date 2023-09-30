Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
Актер Князев рассказал о единстве российского общества
Евгений Князев: Донбасс, Херсонщина и Запорожье – это часть России
Российское общество своих не бросает, в актерской среде ни на минуту не сомневались, что Донбасс, Запорожская и Херсонская области должны быть частью России, сказал газете ВЗГЛЯД актер Евгений Князев. Он присутствовал на концерте на Красной площади по случаю годовщины воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
«Общество не расколото, а объединено. Мы своих не бросаем – с этого и надо было начинать. В актерской среде вообще ни на секунду не было негатива к тому, что произошло с началом СВО», – считает Евгений Князев, советский и российский актер театра, кино и телевидения.
По его словам, новые регионы – это часть России. «Это наша Родина, мы этим живем, мы живем и работаем здесь. Патриотизм – это внутреннее состояние, когда у человека гордость за Родину. У нас уже сейчас есть основания гордиться своей страной. У нас хорошая промышленность, хорошее искусство», – добавил Князев.
Актер особо подчеркнул, что для российской молодежи есть огромное количество возможностей, в том числе арт-кластер «Таврида». «Если молодой человек хочет проявить себя каким-то образом, если у него задатки, то он может это сделать. Рассчитывать нужно только на себя», – уверен актер.
В Москве на Красной площади состоялся митинг-концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия», посвященный первой годовщине присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Князев присутствовал на этом концерте . У многих зрителей были в руках российские триколоры. Основная сцена была увенчана огромными надписями «Россия», «Донбасс – Новороссия».
Первую часть мероприятия провели фолк-певица Елизавета Долженкова и актер Артем Шалимов. Концерт открыли артисты, которые ездили в Донбасс и «видели все своими глазами». Перед зрителями также выступил Shaman, группа «Любэ», Олег Газманов, Полина Гагарина, Григорий Лепс и другие артисты.
В субботу в России впервые празднуется День воссоединения новых регионов, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.