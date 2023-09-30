Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
Концерт в честь воссоединения новых регионов с Россией прошел на Красной площади
Концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия!», посвященный годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, прошел на Красной площади.
Народный артист России Владимир Машков назвал день воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей величайшим днем в истории России.
«Жители четырех регионов вернулись домой, теперь они под нашей защитой, мы одна страна, одна семья, одна Россия», – приводит РИА «Новости» слова артиста.
На Красной площади также выступили народный артист России Николай Басков, народная артистка России Лариса Долина, Московский театр танца «Гжель», народный артист России Дмитрий Певцов, Кубанский казачий хор, певец Олег Газманов, и многие другие. Завершил выступления звезд SHAMAN с песней «Мой бой».
Ранее в субботу Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.