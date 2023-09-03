Участники Всероссийского движения «Волонтеры Победы» провели мероприятия в честь Великой Победы во Второй мировой войне

Tекст: Антон Никитин

«Мы победили! Вторая мировая война была завершена 78 лет назад. Но ее отголоски мы слышим даже сейчас. Она принесла неисчислимые разрушения и огромные потери всем участвовавшим в ней государствам. В ней погибло свыше 55 млн человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 млн человек. Наша главная задача сейчас – это сохранить память, передать исторически правдивые факты будущим поколениям, чтобы такие трагедии не повторялись. В памятный день добровольцы нашего движения проводят массу мероприятий совершенно разного формата. Молодежь, организовывая акции, имеет возможность погрузиться в подробное изучение истории, а проводя их, вовлекает других людей», – отметила Анастасия Рябова, исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Представители движения вышли на улицы городов и других населенных пунктов и вручили жителям символ Дальневосточной Победы – муаровые ленты. Волонтеры рассказали об истории ленты, а также о том, какой вклад советские войска внесли в окончание Второй мировой войны, участвуя в боях на Дальнем Востоке. Так, в Челябинской области «Волонтеры Победы» раздали муаровые ленты в преддверии годовщины окончания Второй мировой на центральной набережной города.

«Волонтеры Победы» также приняли участие в церемониях возложения цветов к мемориалам и памятным местам, посвященным войне. Например, в Кочуровском парке города Кирова. Помимо возложения цветов, представители движения провели акцию «Голубь мира». В рамках акции любой желающий смог повязать белую ленту на инсталляцию в виде голубя – птицы мира и добра, символизирующей чистое небо.

В Магаданской области памятная акция прошла на монументе «Узел Памяти». У памятника собрались добровольцы, неравнодушные жители города, курсанты военных училищ и дети войны. Все вместе они почтили погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

В Самаре активисты возложили цветы к Вечному огню на площади Славы. В акции приняли участие представители правительства Самарской области, депутаты регионального и городского парламентов, представители ветеранских и общественных организаций, добровольцы молодежных патриотических объединений и жители города.

В День окончания Второй мировой войны «Волонтеры Победы» Республики Хакасия вышли на субботники к местам захоронений. На городском кладбище №1 молодые ребята провели уборку могил участников войны, расчистили их от веток, мусора и освежили внешний вид звезд на памятниках. Также волонтеры привели в порядок памятник воинам, умершим от ран в госпиталях Абакана. Добровольцы заявляют, что впереди еще много работы по уборке воинских захоронений, но они свою деятельность не остановят, а наоборот привлекут еще больше неравнодушных людей.

В Республике Коми «Волонтеры Победы» провели встречу с узником концлагерей Сурковым Николаем Ивановичем, приуроченную к годовщине окончания Второй мировой войны. Герой рассказал добровольцам о жизни в годы Великой Отечественной войны, а также поделился историями из жизни. По окончанию встречи активисты подарили Герою глиняную тарелку с логотипом «Волонтеров Победы» и распечатанную совместную фотографию.

Напомним, 23 августа, в день 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, «Волонтеры Победы» по всей России провели памятные мероприятия, посвященные одному из ключевых сражений Великой Отечественной войны.