Волонтеры Победы отметили 80-летие Курской битвы

В Курске потомки участников битвы, внуки Победы, приняли участие в торжественной церемонии-митинге. Добровольцы, местные жители и представители органов власти почтили память погибших, возложив цветы к Мемориалу Победы. Также участники Всероссийского слета «Внуки Победы. Курск» примут сегодня участие в церемонии открытия 1-й очереди Мемориального комплекса «Курская битва» в поселке Поныри Курской области.

«Курская битва закрепила успех коренного перелома. Это одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. И сегодня вся страна вспоминает о подвиге Героев. В Курске собрались внуки Победы, чьи предки принимали участие в боях под Курском. Памятные мероприятия проходят и в других регионах страны. История и память о Великой Победе – вот что объединяет всех нас», – отметила Исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова.

После церемонии Анастасия, представители регионального отделения Движения в Курской области и внук Победы навестили ветерана Великой Отечественной войны Жакова Михаила Петровича. Навестили сегодня ветерана Великой Отечественной войны и в Тюменской области. Александру Ефимовичу Дикареву сейчас 98 лет. Родился он в Курской области. Во время войны добровольцем ушел на фронт.

В других регионах также прошли памятные мероприятия разного формата. Волонтеры Победы Кировской области совместно с представителями «Единой России» возложили цветы к Вечному огню «Воинам-кировчанам» на набережной Грина, почтив память и отдав дань уважения всем тем, кто сражался за мирное небо.

«Сегодня важный день в истории нашей страны. 80 лет назад солдаты Красной армии победили в Курской битве. И сегодня очень важно почтить память всех тех, кто сражался за нашу Родину. Возложить цветы – это малое, что мы можем сделать в знак благодарности за наше мирное небо. Рада, что могу принимать участие в таких значимых мероприятиях благодаря нашему Движению», – поделилась волонтер Победы Дарья Тетеркина.

Аналогичные памятные церемонии прошли в Свердловской, Белгородской областях, Республике Хакасия и других регионах России.

Также Волонтеры Победы познакомили с историей Курской битвы подрастающее поколение. Добровольцы провели исторический квест, где в интерактивном формате рассказали о героях и событиях сражения. По легенде группа журналистов отправляется на поиски информации о Героях, которые отличились в боях на Курской дуге, чтобы сохранить историю их подвигов для будущих поколений. Перед участниками стояла задача познакомиться с Героями Курской битвы (Алексея Маресьева, Ивана Охлобыстина, Патриархом Пименом, Виталием Попковым, Григорием Пэнэжко, Зияматом Хусановым) и помочь им в выполнении заданий, а именно провести «операцию», пройти по «минному полю», разгадать шифровку советских самолетов, «подбить вражеские танки», «сбежать из плена».

«Великая Отечественная война – неотъемлемая часть истории. Без нее невозможно посмотреть полным взглядом на историю всей нашей страны, и этот квест связан историей Героев Курской битвы. Спасибо организаторам за квест, получил новые навыки и дополнительные знания», – отмечает участник квеста в ХМАО-Югре Евгений Яговдик.