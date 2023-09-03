После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.7 комментариев
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы произошли в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне, сообщило украинское издание «Клименко тайм».
По сообщению издания, из-за сильных взрывов действующая в городе администрация призывает жителей оставаться в укрытиях, подробностей не сообщается, передает ТАСС.
Воздушная тревога в городе не объявлялась.
Ранее военнослужащие 123-й бригады теробороны Украины расстреляли 23 своих сослуживца, которые самовольно оставили позиции под Херсоном, при этом убитых объявили пропавшими без вести.