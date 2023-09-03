В России предложили бесплатно выдавать лекарства по ОМС

Вице-спикер Госдумы Чернышов подготовил законопроект о бесплатных лекарствах по ОМС

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Чернышов, данный законопроект должен решить накопившиеся проблемы с помощью введения системы обязательного лекарственного страхования для россиян, которая будет встроена в систему ОМС. По его словам, люди с низким доходом, безработные, пенсионеры, несовершеннолетние, которые страдают хроническими заболеваниями должны бесплатно получать лекарственные препараты, а остальные граждане должны приобретать лекарства со скидкой, размер которой будет зависеть от группы лекарства или от прав на льготы, передает РИА «Новости».

Он отметил, что поправки в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании» позволят обеспечить необходимыми лекарствами всех нуждающихся в них россиян.

Чернышов добавил, что сегодня согласно действующему законодательству право на получение бесплатных лекарств в России имеют федеральные и региональные льготники. Вице-спикер Госдумы уточнил, что к региональным льготникам относятся люди, имеющие некоторые хронические заболевания. Для них списочные лекарства закупаются за счет региональных бюджетов, исходя из локальных правовых актов и возможностей бюджета.

А к федеральным и региональным льготникам, по его словам, относится только 19% населения страны, поэтому большую часть лекарств россияне покупают за свой счет.

Чернышов отметил, что за первые шесть месяцев 2023 года россияне потратили на лекарства, медизделия, дезинфицирующие средства 6,3 млрд рублей. Средний чек в аптеках в 2023 году вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. При этом почти две трети россиян (68%) стараются экономить на лекарствах, 48% ищут более доступные и выгодные аналоги и дженерики, а 20% – покупают только самые необходимые препараты. Расходы на лекарства у каждого третьего россиянина составляют ежемесячно более 2 тыс. рублей, пояснил депутат.

Он подчеркнул, что продажа медикаментов в рамках лекарственного страхования должна происходить исключительно по рецептурному назначению врача.

При этом компенсация затрат, как считает депутат, на покупку препарата должна осуществляться за счет средств Фонда ОМС по государственной оценке: то есть бюджет будет возмещать стоимость того препарата, который будет признан министерством здравоохранения РФ оптимальным по соотношению «цена-качество».

Напомним, с 1 сентября изменятся правила отпуска рецептурных лекарств из аптек. Согласно постановлению, фармацевты обязаны вбивать в чек дату, номер и серию рецепта при продаже некоторых категорий препаратов. Речь идет о лекарствах, которые подлежат предметно-количественному учету, отпускаются по льготам с полной или частичной компенсацией государством или продаются дистанционно.