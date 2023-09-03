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Ангар площадью 800 кв. метров горит на северо-востоке Петербурга
Ангар площадью 800 кв. метров горит на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Пожару присвоили второй ранг сложности, сообщили в ГУ МЧС по городу.
По сообщению ведомства, в 10.59 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Пискаревский проспект, дом 125, горение происходит в ангаре 80 на 10 метров, площадь уточняется, передает ТАСС.
Ранг пожара был повышен до второго. Сведения о пострадавших пока не поступали. К ликвидации происшествия привлечены 60 человек личного состава и 12 единиц техники МЧС.
Пожар на северо-востоке Петербурга ликвидируют 60 человек и 12 единиц техники.
По данным пресс-службы администрации Красногвардейского района, ангар располагается на территории нефтебазы «Ручьи».
Напомним, в субботу пожар площадью 400 кв. метров произошел в мансарде жилого дома на Васильевском острове в Петербурге.