Ангар площадью 800 кв. метров горит на северо-востоке Петербурга

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению ведомства, в 10.59 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Пискаревский проспект, дом 125, горение происходит в ангаре 80 на 10 метров, площадь уточняется, передает ТАСС.

Ранг пожара был повышен до второго. Сведения о пострадавших пока не поступали. К ликвидации происшествия привлечены 60 человек личного состава и 12 единиц техники МЧС.

Пожар на северо-востоке Петербурга ликвидируют 60 человек и 12 единиц техники.

По данным пресс-службы администрации Красногвардейского района, ангар располагается на территории нефтебазы «Ручьи».

Напомним, в субботу пожар площадью 400 кв. метров произошел в мансарде жилого дома на Васильевском острове в Петербурге.