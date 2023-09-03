Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.13 комментариев
Эксперт объяснил риски для Индии при отказе от российской нефти
Эксперт Юшков: Заявления Индии о сокращении закупок российской нефти – это элемент торга
Индия пытается сохранить скидку на поставку нефти из России, поэтому слова ее министра о планах сократить закупки являются элементом торга. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее министр нефти Индии Хардип Пури заявил, что Дели хочет снизить закупки российской нефти, так как цена на ближневосточную нефть стала более привлекательной.
Индии невыгодно отказаться от российской нефти, считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. По его словам, в долгосрочной перспективе это сыграет в минус индийскому экспорту нефтепродуктов.
«Если это произойдет, то повторится история весны прошлого года, когда США и ЕС не покупали нашу нефть, мы снизили добычу и рынок столкнулся с дефицитом. Именно тогда цены на нефть превысили 100 долларов за баррель. Индии придется покупать более дорогую нефть и ее нефтепродукты станут дороже. Спрос в таком случае упадет, потому что люди склонны экономить», – объясняет собеседник.
По оценкам экономистов Bloomberg, каждые 10 долларов роста цен на нефть приводят к увеличению дефицита бюджета Индии на 10 млрд долларов и снижению ВВП примерно на 0,5%. Поэтому Юшков уверен: Индия останется для России крупным рынком сбыта, а Россия – крупным поставщиком для Индии.
Что касается мотивов властей Индии заявлять о сокращении закупок российской нефти, то тут свою роль играют два фактора. Во-первых, тем самым Дели пытается добиться сохранения скидки от Москвы – это элемент торга. А во-вторых, Индия пытается отбиться от критики Запада за слишком активное сотрудничество с Россией, считает эксперт. Однако экономические мотивы здесь превалируют над политическими.
Ранее стало известно о том, что Индия хочет снизить зависимость от российской нефти, поскольку поставщики на Ближнем Востоке предлагают более выгодные условия. «Ценовая рентабельность стран Персидского залива сейчас гораздо более привлекательна», – заявил министр нефти Индии Хардип Пури, передает Bloomberg.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Индия грозит России сокращением закупок нефти.