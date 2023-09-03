Эксперт объяснил риски для Индии при отказе от российской нефти

Эксперт Юшков: Заявления Индии о сокращении закупок российской нефти – это элемент торга

Tекст: Ольга Самофалова

Индии невыгодно отказаться от российской нефти, считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. По его словам, в долгосрочной перспективе это сыграет в минус индийскому экспорту нефтепродуктов.

«Если это произойдет, то повторится история весны прошлого года, когда США и ЕС не покупали нашу нефть, мы снизили добычу и рынок столкнулся с дефицитом. Именно тогда цены на нефть превысили 100 долларов за баррель. Индии придется покупать более дорогую нефть и ее нефтепродукты станут дороже. Спрос в таком случае упадет, потому что люди склонны экономить», – объясняет собеседник.

По оценкам экономистов Bloomberg, каждые 10 долларов роста цен на нефть приводят к увеличению дефицита бюджета Индии на 10 млрд долларов и снижению ВВП примерно на 0,5%. Поэтому Юшков уверен: Индия останется для России крупным рынком сбыта, а Россия – крупным поставщиком для Индии.

Что касается мотивов властей Индии заявлять о сокращении закупок российской нефти, то тут свою роль играют два фактора. Во-первых, тем самым Дели пытается добиться сохранения скидки от Москвы – это элемент торга. А во-вторых, Индия пытается отбиться от критики Запада за слишком активное сотрудничество с Россией, считает эксперт. Однако экономические мотивы здесь превалируют над политическими.

Ранее стало известно о том, что Индия хочет снизить зависимость от российской нефти, поскольку поставщики на Ближнем Востоке предлагают более выгодные условия. «Ценовая рентабельность стран Персидского залива сейчас гораздо более привлекательна», – заявил министр нефти Индии Хардип Пури, передает Bloomberg.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Индия грозит России сокращением закупок нефти.